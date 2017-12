Defensores da aberração O ministro da Saúde, Arthur Chioro, propõe a criação de um tributo especial para financiar o setor, uma ideia talvez nobre na intenção, mas potencialmente desastrosa em termos administrativos e econômicos. Mesmo sem mencionar a Contribuição Provisória sobre a Movimentação Financeira (CPMF), o ministro reforça, com sua proposta, a campanha a favor do retorno dessa aberração tributária, desconhecida na maior parte do mundo e incompatível com qualquer ordenamento moderno. A origem dessa contribuição foi um imposto provisório instituído em 1997 como solução de emergência. Convertido em contribuição, esse tributo nunca perdeu a provisoriedade nominal, mas só foi extinto em 2008, com votos tanto da oposição como da base de apoio ao governo petista.