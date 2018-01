Dilma defende imprensa livre "Controle social da mídia", com indisfarçável conotação de controle também de conteúdos - em outras palavras, censura à imprensa -, é tema recorrente na pregação populista do PT, com apoio do ex-presidente Lula. É tranquilizadora para a consciência democrática da sociedade brasileira, portanto, a grande ênfase com que a presidente Dilma Rousseff reafirmou, na solenidade de posse do novo ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Edinho Silva, sua convicção de que a liberdade de imprensa é "uma das pedras fundadoras da democracia" e garantiu: "Reitero que nós não temos e não teremos, sob nenhuma hipótese, sob nenhuma circunstância, qualquer ação no sentido de coibir, de impedir a livre manifestação das pessoas e a liberdade de imprensa".