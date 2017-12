Dilma, G-20 e os erros internos A próxima reunião do Grupo dos 20 (G-20) dará à presidente Dilma Rousseff mais uma oportunidade para falar dos problemas brasileiros, como estagnação, inflação e erosão do comércio exterior, como se fossem apenas consequências da crise internacional. Segundo ela e seus ministros, nenhum desarranjo importante da economia nacional foi produzido, principalmente em Brasília, por erros do governo. Tudo teria sido pior, de acordo com o discurso oficial, sem as ações "anticíclicas" iniciadas no fim de 2008, prolongadas e ainda ampliadas nos anos seguintes. O balanço dessas ações, como sabe qualquer pessoa razoavelmente informada, inclui, entre outros itens, centenas de bilhões de reais desperdiçados com financiamentos a grupos favorecidos e com estímulos fiscais ineficazes. Mas o cenário estará montado nos próximos dias em Brisbane, na Austrália, para ministros e governantes de 20 das maiores economias discutirem medidas para fortalecer a atividade em todo o mundo.