Economia em baixa, bolsa em alta

Mas nessa mesma semana a bolsa subiu em torno de 5%, recuperando com folga a queda após as eleições. Parece paradoxal. Os investidores não estariam atentos às más notícias? Nada disso. O que há é a esperança de mudanças, de ajustes profundos, que alterem o curso atual. O primeiro sinal seria a indicação de um novo ministro da Fazenda comprometido com as mudanças. Os investidores aqui e no exterior querem acreditar que o Brasil é uma boa notícia num mundo cada vez mais escasso de sucessos. Foi assim no México e na Índia, após as respectivas eleições.

Dificuldades na economia sugerem um cenário sombrio à frente, enquanto as expectativas do mercado indicam um cenário de ajustes profundos e de melhora à frente. Qual dos dois?

Primeiro, há que reconhecer que o cobertor está curto (dizem que tanto na vertical quanto na horizontal...). Um exemplo de cobertor curto é o ajuste nas contas públicas. É necessário evitar que a dívida pública continue subindo e leve ao rebaixamento da classificação de risco do Brasil. Caso contrário, a percepção de risco da economia aumenta, investidores se retraem, o custo de rolar a dívida se eleva, o crescimento diminui e a inflação sobe, com consequências negativas sobre a renda e o emprego.

Melhorar as contas públicas no curto prazo significa ajustes via 1) corte de despesas ou 2) aumento de impostos. E aí começam os aparentes conflitos. A primeira forma de ajuste é incompatível com sua própria natureza: as despesas são rígidas, impulsionadas pelo aumento do salário mínimo. Mas é também conflitante com a necessidade de convivência harmoniosa com o Congresso e com o resto da sociedade, essencial no momento. Cortar despesas, como sabemos, é impopular. Ao menos no curto prazo. A segunda forma de ajuste conflita com o problema da atual inflação elevada. Impostos mais altos tendem a ser ao menos parcialmente repassados aos preços. Entra também em conflito com o desejo do setor privado de investir e crescer, com menos entraves. Ambas as formas de ajuste conflitam com o desejo do governo de continuar impulsionando a economia para sair da estagnação atual.

O benefício é claro. O ajuste permite a retomada da confiança, a queda dos juros e o crescimento maior ao longo dos próximos quatro anos. Ou seja, ajustar as contas públicas requer a disposição de desagradar primeiro, para agradar no médio prazo. Para isso é preciso convicção do caminho a ser traçado.

Outro exemplo de cobertor curto é a inflação elevada e a necessidade de ajustar alguns preços importantes na economia. A inflação encontra-se acima do teto da meta. Por isso o BC continua subindo os juros, apesar do crescimento baixo, uma escolha difícil (trade-off) para a autoridade monetária. Mas o conflito com a inflação não se encerra por aí. A economia precisa elevar alguns preços administrados que estão defasados e o real precisa ser depreciado para ajudar o déficit nas contas externas. O ajuste nos preços administrados e a depreciação do câmbio pressionariam a inflação. O BC teria de se manter alerta para evitar a propagação desses ajustes de preço relativo.

De novo, um conflito temporal. A inflação aumentaria no curto prazo para desafogar as contas externas e setores importantes da economia. Isso elevaria o crescimento nos próximos anos. Há disposição e convicção? Esses conflitos aumentam a incerteza. Qual cenário devemos esperar? Vejo três cenários possíveis à frente. Denominarei os cenários de ajustes profundos, mínimos ajustes e sem ajustes. O cenário de ajustes profundos surpreenderia e angariaria a volta da confiança. A bolsa voltaria a subir, assim como os investimentos na economia. Ao longo dos anos, o crescimento mais alto voltaria (imaginando esforços nas reformas também), gerando ganhos de renda e emprego, com a popularidade em alta. É o cenário em que os investidores na bolsa querem acreditar. No entanto, esse cenário requer uma mudança profunda de regime, o que, com os atuais custos elevados no curto prazo, parece menos provável.

O cenário sem ajustes é o da deterioração. Seja por entendimento diferente da conjuntura ou por recuo diante das dificuldades, os ajustes não são feitos. Mudanças ou reformas podem até ser anunciadas, mas a dura realidade ou a falta de convicção não permitiriam sua implementação. Sem ajustes os próximos anos serão desafiadores.

O cenário de mínimos ajustes é aquele em que eles são feitos na medida, para evitar a perda de controle: ajustes fiscais para evitar a perda do grau de investimento, subida de juros para a inflação voltar para a banda, reajuste gradual dos preços administrados e suavização da trajetória de depreciação do câmbio. Reformas, apenas se necessário.

Esse cenário de mínimos ajustes permite manter o controle da economia, mas não a retomada vigorosa do crescimento (que convergiria, por exemplo, para 2% ao ano, e não para o dobro). Seria comparável ao desempenho do México nas últimas décadas. Uma economia sem risco, mas com crescimento limitado.

O cenário de mínimos ajustes combina os incentivos econômicos para evitar a deterioração com a realidade atual. Pode ser o meio termo a ser adotado.

Ao longo do tempo vai ficar claro para todos os envolvidos o caminho escolhido. A indicação da equipe econômica será o primeiro sinal. Ao longo do tempo, a implementação ou não das mudanças e sua profundidade serão determinantes para o desempenho futuro da economia brasileira.

*Ilan Goldfajn é economista-chefe e sócio do Itaú Unibanco