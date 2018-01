Efeitos da estabilidade

Pesquisas recentes mostram uma novidade nesse processo. A ascensão para classes de renda mais alta não é condição obrigatória para a melhora do padrão de consumo e das condições de vida. Mesmo não tendo conseguido passar para as classes de renda superior, as famílias de renda mais baixa passaram a ganhar proporcionalmente mais, em média, fato que tem resultados impressionantes sobre o consumo interno.

Embora a classe D venha diminuindo em número, por causa da migração para a C, neste ano a massa de renda disponível das famílias com renda mensal de R$ 511 a R$ 1.533 (ou seja, entre um e três salários mínimos) vai ultrapassar a das famílias da classe B (renda entre R$ 5.110 e R$ 10.220), como mostrou reportagem de Márcia De Chiara publicada segunda-feira, dia 2, pelo Estado.

Da renda total de R$ 1,38 trilhão neste ano, a classe C ficará com a maior fatia, de R$ 427,8 bilhões, ou 31% do total, conforme cálculos da empresa Data Popular. A classe D ficará com R$ 386,4 bilhões, ou 28% do total, uma fatia maior do que a da classe B (de 24%), que até o ano passado estava em segundo lugar. A classe A ficará com 16% e a E, com 1%. A participação da classe E, a de renda familiar mais baixa (até um salário mínimo), vem diminuindo ininterruptamente nos últimos anos, por causa do processo de ascensão social.

Outra pesquisa - da financeira Cetelem, ligada ao grupo francês BNP Paribas, divulgada em abril - confirma a melhora da renda das Classes D e E, o que tem mudado seu perfil de consumo. Com renda maior, seus gastos não se restringem mais a bens de consumo não-duráveis. Elas compram serviços aos quais até há pouco não tinham acesso, como ensino particular.

Não é um fenômeno recente. A intensa e contínua melhora do padrão de renda e de vida das camadas mais pobres da população começou em 1994, no início do primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso, com o Plano Real. A estabilidade monetária eliminou o grande fator de corrosão da renda dos brasileiros - particularmente dos mais pobres, que não dispunham de meios para evitar essa perda furtiva -, que era a inflação.

Ao preservar a estabilidade da moeda, o governo Lula preservou também esse processo social de melhoria gradual das condições de vida dos brasileiros em geral. O crescimento econômico dos últimos anos abriu novas oportunidades de trabalho, reduzindo o desemprego, que afetava mais duramente as camadas mais pobres, e, assim, estimulando ainda mais o aumento da renda dessa faixa social.

O aumento real do salário mínimo teve papel importante nesse processo. Entre abril de 2003 e janeiro de 2010, o salário mínimo teve aumento real de 53,7%. "Nenhuma categoria teve esse ganho de renda no mesmo período", observou ao Estado o assessor do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), Sérgio Mendonça. A renda da classe D é fortemente atrelada ao salário mínimo.

Só em janeiro deste ano, a entrada em vigor do novo salário mínimo propiciou a injeção de R$ 26,6 bilhões na economia, e boa parte desse valor representou aumento de renda das famílias mais pobres.

Programas de distribuição de benefícios sociais, como o Bolsa-Família, e a geração de grande número de empregos formais, além da expansão do crédito consignado, estão também estimulando o potencial de consumo da classe D. "Trata-se de uma combinação virtuosa para o consumo", diz o assessor do Dieese.

Estima-se que hoje as classes D e E incluem 60 milhões de brasileiros e a classe C, 93 milhões. Se o emprego e a renda continuarem a crescer, mais intensa será a migração da D e E para a C.