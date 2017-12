Em teste, Dilma e os ministros Quem duvidava do compromisso da presidente Dilma Rousseff com a boa gestão do dinheiro público tem mais uma razão, desde a semana passada, para imitar São Tomé e esperar para ver. Consertar as finanças do governo será o primeiro passo para a retomada do crescimento econômico, reconheceu a presidente em seu discurso de posse, mas ninguém pode dizer com segurança, até agora, se ela está mesmo disposta a apoiar medidas de ajuste. As dúvidas aumentaram quando ela, em férias na Bahia, mandou o recém-nomeado ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, desmentir uma declaração sobre mudança na regra de aumento do salário mínimo. Mais que uma ordem, foi uma bronca, segundo a informação vazada certamente com sua autorização. Ao comentar o assunto, o secretário-geral da Força Sindical, João Carlos Gonçalves, o Juruna, descreveu a intervenção presidencial como um puxão de orelha.