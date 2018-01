Emergência na OMC Só um enorme esforço político das principais potências globais e regionais salvará do fiasco a conferência ministerial da Organização Mundial do Comércio (OMC), marcada para Bali, na Indonésia, entre os dias 3 e 6 de dezembro. Um novo fracasso poderá liquidar toda esperança de reativar a mais ambiciosa negociação comercial de todos os tempos, a Rodada Doha, lançada no Catar no fim de 2001 e há cinco anos praticamente congelada. Mas esse é apenas o risco mais visível e mais próximo. Se os diplomatas deixarem Bali sem ao menos um modesto compromisso na bagagem, o sistema multilateral de comércio poderá ficar mais enfraquecido. Aumentarão as apostas nos acordos bilaterais, regionais e inter-regionais. Nesse caso, a OMC perderá importância como foro de negociações e de formulação de regras e sua função principal, muito menos criativa e dinâmica, será a solução de controvérsias. Com o tempo, até esse papel poderá perder relevância.