Energia cara para a indústria A indústria brasileira poderia fabricar produtos mais baratos, faturar mais dólares e criar mais empregos se a sua conta de energia elétrica não fosse uma das mais altas do mundo, só inferior às da Itália e do Reino Unido. Todos os seus principais competidores pagam menos pela eletricidade, além de levar vantagem também no custo dos transportes, no financiamento, nos encargos sobre os salários e nos tributos sobre investimentos, produção e exportação. Entre 2002 e 2009 a tarifa industrial de energia elétrica subiu 150%, no Brasil, enquanto ficou em 74% a inflação medida pelo Índice Geral de Preços da Fundação Getúlio Vargas. Nesse período, o preço do megawatt/hora passou de R$ 92 para R$ 230. Políticas federais foram as causas mais importantes desse aumento. Para realizá-las, o governo realinhou as tarifas industriais e residenciais e, além disso, elevou os impostos e encargos sociais e setoriais cobrados das empresas.