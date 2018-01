Erros desastrosos no comércio

A redução do consumo, mais clara no segundo semestre, é explicável pela combinação de vários fatores - inflação persistente e acelerada, menor dinamismo do mercado de emprego, piora das condições de crédito e insegurança diante das perspectivas da economia nacional. Agravado ao longo de 2014, esse quadro se manteve sem alteração importante nos primeiros dois meses deste ano. Somadas as dificuldades de exportação e a menor demanda de importados, a corrente de comércio - compras e vendas - encolheu 11,5%, pela média dos dias úteis. Todas as comparações interanuais estão baseadas nesse critério.

O País perdeu receita em todas as grandes categorias. As vendas de produtos básicos proporcionaram US$ 10,84 bilhões, 17% menos que no bimestre inicial do ano passado; as de industrializados, de US$ 16,85 bilhões, foram 9,2% menores. Neste grupo houve um pequeno aumento nas vendas de semimanufaturados (0,8%, para US$ 4,37 bilhões) e uma retração de 13,1% no valor dos manufaturados, de US$ 9,83 bilhões.

Os resultados pífios e cada vez piores do comércio exterior brasileiro, nos últimos anos e no começo de 2015, são explicáveis principalmente por erros estratégicos acumulados a partir de 2003 - graves equívocos diplomáticos e também da política industrial.

Além de limitar as possibilidades de acesso aos mercados mais desenvolvidos, esses erros tornaram o Brasil muito dependente da exportação de produtos agrícolas e minerais e do apetite chinês por produtos básicos. Foi como se os brasileiros houvessem renunciado à ambição de participar do comércio na primeira divisão, competindo com as economias industrializadas. A política terceiro-mundista adotada a partir de 2003, combinada com uma estratégia industrial no estilo dos anos 50 e 60, condenou o País a jogar nas divisões inferiores.

Tudo isso tornou o Brasil especialmente vulnerável às oscilações do mercado internacional de commodities. Nesse mercado a redução de preços, a partir do ano passado, foi em parte determinada pelas condições da oferta - especialmente no caso dos grãos - e em parte pelo menor crescimento econômico da China, grande consumidora de matérias-primas. As exportações brasileiras para o mercado chinês, compostas quase exclusivamente de produtos agrícolas e minerais, ficaram em US$ 2,88 bilhões e foram 38,3% menores que as de janeiro e fevereiro do ano passado. As vendas de manufaturados, muito dependentes do mercado sul-americano, foram prejudicadas principalmente pela crise na Argentina. As exportações totais para o mercado argentino, de US$ 1,82 bilhão, ficaram 17,3% abaixo das computadas no ano anterior. Em contraste, as vendas para os Estados Unidos, de US$ 3,77 bilhões, superaram por 2,4% as do mesmo bimestre de 2014. O novo ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro, tem reclamado da falta de foco no mercado americano. Essa falta de foco é explicável por uma limitação ideológica - um erro infantil quando se trata de comércio, modernização e geração de empregos produtivos e decentes. A presidente Dilma Rousseff nunca se opôs a esses erros nem parece, até agora, ter percebido a sua gravidade.