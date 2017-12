Exportações evitam queda maior no setor de veículos As exportações ajudam a manter um ritmo mínimo de atividade na indústria automobilística, que enfrenta uma das mais graves crises da sua história. Para atender à demanda de México, Argentina, Chile, Colômbia e Peru – além dos Estados Unidos, que importam um modelo médio de SUV produzido no Sul –, cinco montadoras abriram 1.230 vagas temporárias no bimestre abril/maio, compensando parcialmente os cortes realizados no primeiro quadrimestre, como mostrou a reportagem de Cleide Silva no Estado (6/6).