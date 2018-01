A casa caiu

Ou, usando a linguagem policial, como requerem os fatos: o tríplex caiu!

CARLOS ALBERTO ROXO

roxo.sete@gmail.com

São Paulo

Dia histórico

Os brasileiros de bem agradecem. Foi de arrepiar. Brasil, agora é a sua vez.

ALESSANDRO LUCCHESI

timtim.lucchesi@hotmail.com

Casa Branca

De fato, ontem foi um dia para entrar na História do Brasil. Uma mostra de que podemos confiar na Justiça deste país.

LAERT PINTO BARBOSA

laert_barbosa@glono.com

São Paulo

Nunca antes...

... a pessoa mais honesta deste país foi levada à força pela polícia para prestar depoimento.

PAULO SEIJI ISEWAKI

isewaki@superig.com.br

São Bernardo do Campo

Lógica cartesiana

Lula não quis ir depor por bem, foi por mal.

FRANCISCO JOSÉ SIDOTI

fransidoti@gmail.com

São Paulo

O começo do fim

O personagem principal está no centro do palco, fora abatido. Fecham-se as cortinas, o público se levanta, lágrimas escorrem e os aplausos são efusivos. Não se trata de uma peça de Shakespeare, mas da mais recente história de uma República chamada Brasil. Já dizia Gabriel García Márquez: “Aprendi que um homem só tem o direito de olhar um outro de cima para baixo para ajudá-lo”. O ex-presidente Lula, com sua soberba e arrogância, não praticava esse ato de humildade, fazia exatamente o contrário: do alto do seu pedestal, olhava com desdém para o povo brasileiro e ironizava o Ministério Público e a Polícia Federal, dizendo ser o homem mais honesto que este país já conheceu. Demorou, mas antes tarde do que nunca: a máscara caiu!

EDUARDO FOZ DE MACEDO

efozmacedo@gmail.com

São Paulo

Tristes são os tantos anos sob o governo do PT. Ontem, porém, foi um dia de imensa alegria e satisfação para o povo brasileiro. Um dia em que se renovaram as esperanças, a força de vontade de lutar pelo Brasil. Sem banditismo. Sem salvador da Pátria. Com um povo soberano. Oxalá não acabe em frustração.

OTTFRIED KELBERT

okelbert@outlook.com

Capão Bonito

Cumpra-se a lei

É preciso esclarecer que Lula não foi preso nem teve ação transitada em julgado. O que a polícia fez foi obrigá-lo, por dispositivo previsto na legislação, a prestar esclarecimentos formais. É igualmente importante destacar que ninguém está acima da lei, portanto, Lula está sujeito às penalidades descritas em nosso ordenamento jurídico, respeitando princípios legais, o direito à ampla defesa e ao contraditório, o mesmo resguardado aos réus do mensalão. O Brasil deu um passo importante na manhã de ontem, mostrou aos figurões da República que a lei é para todos.

WILLIAN MARTINS

martins.willian@globo.com

Guararema

Vitória

Essa Operação Molusco, digo, Aletheia, é uma ótima resposta da direção da Polícia Federal à nomeação do novo ministro da Justiça, que teve o objetivo de intimidá-la e reforçar a blindagem de Lula & Cia. Interessantíssimo seria quebrar o sigilo bancário, diversas vezes tentado, de Paulo Okamotto, verdadeira caixa-preta de Lula, de quem é sócio desde os tempos de sindicato. Mesmo que não resulte em nada, a operação pode ser considerada desde já vitoriosa, pois Lula e seus filhotes se consideravam verdadeiros reis da cocada preta, inatingíveis, e prometiam terríveis represálias dos militontos caso fossem presos. A propósito, caso as coisas se agravem para os lados da família Silva, é bom atentar para o fato de que dona Marisa obteve cidadania italiana. Na época, perguntada sobre as razões para o pedido, ela explicou que buscava uma vida mais fácil para ela e seus filhos...

NESTOR R. PEREIRA FILHO

rodrigues-nestor@ig.com.br

São Paulo

Recado dado

O recado está dado: Polícia Feral, Ministério Público Federal e Justiça Federal não aceitarão ingerência do novo ministro da Justiça, escolhido a dedo, na condução da Operação Lava Jato. Aliás, o nosso Ícaro mistificado se iludiu com o brilho do sol, talvez imaginando que o seu próprio brilho fosse tão radiante quanto o do astro rei. Mas suas asas estão derretendo...

MANOEL BRAGA

manoelbraga@mecpar.com

Matão

Chamado à militância

Em resposta à 24.ª fase da Operação Lava Jato, o PT convocou seus militantes para saírem às ruas

REGISTRO HISTÓRICO

Depois dos "vazamentos seletivos" sobre a delação premiada do senador Delcídio Amaral (PT-MS), no dia 3 de março, e da deflagração da 24.ª fase da Operação Lava Jato, ontem, 4 de março, a República dos "petralhas" veio abaixo. Essa data será lembrada como uma segunda independência do Brasil. Depois de tanta desesperança, eis que a Justiça se redime - antes era tratada como morosa e parcial, posto que sempre protegia os poderosos de plantão. A partir de ontem, a esperança renasce entre os brasileiros de bem, que auguram dias melhores para seus filhos e netos. Parabéns, juiz Sérgio Moro, a história deste país registrará a sua passagem pelo Judiciário brasileiro como aquele que livrou o País das amarras da corrupção e da impunidade. Justiça se faça também ao Ministério Público e à Policia Federal, que juntos estão fazendo renascer a esperança num futuro glorioso para o Brasil.

João M. Ventura

São Paulo

SERIA LULA O LUIZ XIV TUPINIQUIM?

A condução coercitiva oposta a Lula ontem foi necessária porque, além de arrogante, Lula se julga acima da lei. Justifica-se, portanto, a forma da operação policial dessa sexta-feira, 4/3, porque Lula, intuitivamente, pensa ser o Luiz XIV Tupiniquim - já que nem deve saber quem foi o Rei Sol, e por ser raivoso e pregar a violência. Lembremo-nos de que foi Lula quem dividiu raivosamente o País nas últimas eleições. Foi Lula que chamou o "exército do Stédile" para defendê-lo. O PT está derretendo e os petistas não aceitam isso. Não são democratas, antes, são belicosos.

Ary Braga Pacheco Filho

Brasília

A PROPAGANDA DO PT ANTEVIU

Vendo o número significativo de petistas que correram ao Aeroporto de Congonhas ontem para dar apoio ao ex-presidente Lula, que foi levado para lá para prestar depoimento à Polícia Federal em São Paulo, chegamos à conclusão de que a propaganda do PT veiculada na TV nesta semana foi preventiva. Uma atriz dizia, olhando bem na face do telespectador: "Você sabe, quando você mais precisa, é com o PT que você conta né"? Lula precisou.

Beatriz Campos

São Paulo

RECADO DA POLÍCIA FEDERAL?

A Polícia Federal, um dia depois da posse do novo ministro da Justiça, sai com todo o estardalhaço possível e promove a condução coercitiva do ex-presidente Lula ao Aeroporto de Congonhas, para interrogá-lo sobre questões da Operação Lava Jato. Terá sido mera coincidência ou um recado de que a organização não aceitará qualquer mudança no direcionamento do trabalho que está fazendo? Cabe, então, outra indagação, ou seja, que tal usar a mesma eficácia nas investigações em outras áreas, como as obras da CPTM, do Metrô e dos contratos das merendas escolares em São Paulo?

Uriel Villas Boas

Santos

A MILITÂNCIA DOS TRABALHADORES (SIC)

Diante do ocorrido com o sr. Lula da Silva ontem, a frente da casa dele em São Bernardo do Campo amanheceu repleta de militantes do PT, e não foi diferente em frente à sala da Polícia Federal no Aeroporto de Congonhas, que também ficou lotada de militantes. Pouco depois, a sede do Partido dos Trabalhadores (PT) no centro da cidade também ficou abalroada de militantes na porta, aguardando a chegada do sr. Lula da Silva. Pergunta que não quer calar: em plena sexta-feira, portanto um dia útil normal, ninguém trabalha no Partido dos Trabalhadores?

Antônio Carelli Filho

Taubaté

CHEGOU A HORA

Foi uma das melhores sextas-feiras da nossa vida, quando Lula foi obrigado a depor na Polícia Federal. Enfim, a "vila alma mais honesta" (e burra) deste país terá de explicar suas relações com os corruptos, incluindo as reformas realizadas no sítio em Atibaia e no apartamento no Guarujá. Finalmente, o Ministério Público Federal chegou mais perto do principal líder do PT e seus aliados no maior esquema de corrupção do País. Daqui para a frente, os políticos e politiqueiros ficam cientes de que não estarão acima da lei. Fazemos votos de que esta grande organização criminosa seja cirurgicamente eliminada da vida dos brasileiros honestos trabalhadores. O Brasil não é vermelho! Parabéns! Somos todos Sérgio Moro.

Odiléa Mignon

Rio de Janeiro

LULA DE GRAÇA

Em seu pronunciamento depois de se livrar da condução coercitiva, Lula recomendou para o MST, a CUT, a sindicatos, etc. do Brasil todo que o convidem para falar, e ele irá. Resta saber se suas úteis palestras serão gratuitas, afinal seu custo de deslocamento não é nada barato, já que não utiliza voos de carreira, e tem ainda as exigências quanto a hotéis, comida e, principalmente, bebidas. Portanto, não adianta convidá-lo para animação de casamentos, velórios, aniversários de cachorro ou batizado de boneca.

Nestor Rodrigues Pereira Filho

São Paulo

'A JARARACA ESTÁ VIVA'

Ao final de sua fala para a militância na sede do PT em São Paulo, ontem, Lula disse: "Se pensam que mataram a jararaca, não deram a paulada na cabeça. Acertaram o rabo, e a jararaca está viva". Essa autodefinição é a mais acabada feita sobre ele: Lula é realmente um animal peçonhento.

Eduardo A. Delgado Filho

Campinas

DISCURSO

Lula discursou para os bobocas do PT após deu depoimento. Ora, sr. Lula, cale a boca. O Brasil não precisa de picaretas como você nem dos seus cãezinhos nazistas amestrados. Vocês acabaram com o País. Vão embora!

André Coutinho

Campinas

QUEM É LULA?

Lula é uma criatura do mal, odiosa. Só destila veneno. Quando fala em propaganda, traveste-se de santo; mas, quando quer atacar, mostra sua verdadeira índole. Disse estar ofendido. Ofendidos estamos nós, com tanto cinismo! Roubou escandalosamente, tem as principais construtoras do País - que têm os maiores contratos no governo - pagando suas contas, como se fosse uma prostituta de luxo, e comanda um rebanho de cordeiros mansos, que obedecem a ele, em troca de capim. Ainda mofará na cadeia para pagar por tudo de mal que fez ao País.

Maria Eloiza Rocha Saez

Curitiba

PRIMEIRO PASSO

Será que está chegando ou já passou da hora de o Brasil dar o primeiro passo para a moralidade? Bastaram pequenas deduradas do senador Delcídio Amaral (PT-MS), ex-líder do governo, sobre a dupla dinâmica Mimi e Cocó, ou seja, Dilma e Lula, para que a Bolsa de Valores subisse e o dólar caísse. Estou aqui imaginando e acreditando que faltarão prisões para acomodar toda a quadrilha montada e esquematizada pela corja de ladrões e bandidos, que, juntos, compuseram a cúpula do Partido dos Trabalhadores (PT).

Arnaldo de Almeida Dotoli

São Paulo

DÓLAR CAI, BOLSA SOBE

A defesa de Lula pede ao Supremo Tribunal Federal (STF) suspensão de nova fase da Lava Jato. Mas ele disse que quem não deve não teme... e aí? O cara acha (ainda) que somos todos otários. Joguem este psicopata logo numa cela, antes que cause mais mal ainda ao País.

José Eduardo Victor

Jaú

A HUMILDADE

Finalmente o dia ontem amanheceu amarelado! Sinais de alerta de que passamos para uma nova etapa da evolução. Para adentrar a História como um grande homem, só a resignação e a humildade lhes possibilitarão, a Lula e a seus familiares, a renovação de seus sentimentos de amor próprio e ao próximo. O amor próprio agrega e difunde valores e virtudes que emanam para o próximo, e para quem foi líder de um povo que nele botou fé e por ele foi traído, paz na consciência.

Carlos Leonel Imenes

São Paulo

OPERAÇÃO ALITHEIA

Lula, Dilma e PT formam a máfia brasileira. Operação Mãos Limpas neles! Parabéns, juiz Moro e equipe.

Ronaldo Marcos Biondi

Itu

A FARSA SERÁ VENCIDA PELA VERDADE

Há muito os brasileiros decentes desejavam acabar com a farsa, a desfaçatez e a impostura desta quadrilha denominada PT, com inúmeros dirigentes indignos e bem comandados por figuras lastimáveis como Zé Dirceu, Palocci, Vaccari, Genoino, André Vargas, Falcão e tantos outros desqualificados que nos arruínam sistematicamente há 13 anos nos aspectos econômico, estratégico e moral, a ponto de sofrermos três rebaixamentos internacionais em nossa graduação como nação séria, além do desemprego e da inflação galopante, que persiste sob este pseudo-regime democrático petista. Que a luz da verdade e da justiça alcance quem nos defrauda e nos livrem desses espertalhões incorrigíveis imediatamente. Salvemos o Brasil e vivam a Polícia Federal e Judiciário, ainda imunes a tantas mesquinharias.

João B. Pazinato Neto

Barueri

SALDO NEGATIVO

Todos os brasileiros perderam muito com o ex-presidente Lula, seus seguidores e seu partido. Ontem foi um dia triste, mas a Justiça precisa ser feita, sem distinção. O povo está cansado de tanta mentira e quer o dinheiro roubado de volta.

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte

NINGUÉM ACIMA DA LEI

A magistratura federal e a Polícia Federal demonstraram que não existe ninguém acima da lei, quando se determinou o depoimento de Lula à Polícia Federal. É o maior exemplo que o Poder Judiciário deu aos jovens deste país, acostumados a lerem e verem notícias sobre a impunidade de altas figuras da República. Deve-se augurar à PF que vá fundo no exame de possível corrupção realizada por Lula. O lulopetismo precisa ser obstaculado e sentir que em país democrático o que impera é a lei, e não partidarismo político. Vivam o Brasil e a nossa nova República!

José C. de Carvalho Carneiro

Rio Claro

PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA

Parece que o juiz federal Sérgio Moro pode ser responsável pela nova Proclamação da República "honesta" do Brasil. Viva!

Luíz Frid

São Paulo

PÁTRIA AMADA BRASIL!

"Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de um povo heroico o brado retumbante (...) Pátria amada Brasil!

Celia H. Guercio Rodrigues

Avaré

ESCÂNDALO

Diante de tantos escândalos e imoralidades políticas, conclui-se que está faltando a facada final.

Jorge Mema Bernaba

Araçatuba

A VIDA IMITA A ARTE

Descobriram o "pai" da facção na novela e na vida real.

Ricardo C. Siqueira

Niterói (RJ)

OS CONTAINERS DE LULA

O andar da carruagem indica que a Polícia Federal desconfiou de que há algo de podre dentro dos containers que estão com a mudança do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e sua família. Certamente, a PF acredita na existência de algo de podre dentro dos containers, principalmente naquele que foi movimentado por um sindicato de São Paulo. O povo brasileiro, a partir de agora, está de olhos abertos para saber o que realmente encontraram dentro dos containers.

Leônidas Marques

Volta Redonda (RJ)

MUDANÇA

Oito containers na mudança do ex-presidente Lula. Saqueou o Palácio da Alvorada, residência oficial?

Panayotis Poulis

Rio de Janeiro

OÁSIS PERDIDO

Além das reformas nababescas, de fazer inveja aos príncipes do petróleo, no sítio de Atibaia (SP), que Lula "nega veementemente" a propriedade, as investigações revelaram outras evidências para desvendar o "mistério", e, não muito longe, toda a verdade virá à tona. Apareceram por lá um barquinho e dois pedalinhos, estes autenticados com nomes de familiares do ex-presidente e adquiridos por dona Marisa Letícia. Acredito que, ao serem lançados ao lago, foram batizados com o estouro de finérrimos champanhes, em razão do status atual do clã Lula da Silva. Essas evidências deixam dúvidas de a quem pertence o "Oásis Perdido"? Não. Mas as apurações continuam, portanto, não é de estranhar que por lá surjam plataformas, navios sonda e rebocadores desviados da Petrobrás, para prospecção de petróleo. De uma coisa temos certeza: mesmo antes de o precioso fóssil jorrar, será o mais impuro já extraído na face da Terra.

Sérgio Dafré

Jundiaí

OS DEVANEIOS DE LULA

Daqui a pouco sobra até para Zuckerberg. Lula, por ser um sujeito tão criativo em suas colocações, é capaz de dizer que o sítio Santa Bárbara pertence ao Facebook, afinal de contas a caravana dos Da Silva ia para Atibaia somente para "curtir" e "compartilhar" tal propriedade. Já o tríplex do Guarujá... bem, este já requer uma engenharia intelectual mais sofisticada.

Eduardo Foz de Macedo

São Paulo

DEBOCHE CONSENTIDO

O pior de tudo é o deboche. Há 13 anos Lula debocha das elites brasileiras e, mais grave ainda, elas consentem... Se as circunstâncias, até 2010, lhes pareciam favoráveis e preferiam manter-se quietinhas como espectadoras, não é possível que ainda se mantenham assim. Quando o navio afunda, a primeira classe vai junto. Vide Titanic. Trata-se do Brasil como um todo. E, quando digo elites, elas sabem de quem se trata. Sim, senhores empresários, falo de vocês. Sim, senhores banqueiros, idem. Advogados, médicos, artistas, esportistas, escritores, jornalistas, economistas, engenheiros, fazendeiros, pecuaristas, aposentados, políticos, estudantes, cidadãos. Sempre há uma elite. Por que não se manifestam? Medo? Ceticismo? Acomodação? Falta liderança para se organizar? Ou Lula conseguiu anular tudo, até a capacidade de se indignar? De reclamar? O que sentiram quando a mulher de João Santana debochou, rindo de todos vocês? Ou acham que ninguém notou? Pertenço a uma elite intelectual e decidi mexer com ela. Criamos um Manifesto pelo Afastamento da Presidente. Fora Dilma! Por que não fazem o mesmo?

Gilberto Dib

São Paulo

A DELAÇÃO DE DELCÍDIO

A delação do senador Delcídio Amaral (PT-MS) confirma que Lula foi o mentor, mandante e principal beneficiário do assalto aos cofres públicos. Cada um dos esquemas de desvio de dinheiro público - mensalão, petrolão, etc. - aconteceu a mando de Lula. O fim do governo Lula e de sua discípula Dilma terá a mesma importância para o Brasil que a Independência ou a Proclamação da República. Lula, Dilma e os outros líderes desta quadrilha criminosa deveriam perder a cidadania e serem deportados pela devastação irreparável que causaram ao País.

Mário Barilá Filho

São Paulo

ONDE SE VAI PARAR?

O momento que o Brasil está vivendo é de tal forma atípico que as opiniões manifestadas por analistas, leitores ou observadores se tornam obsoletas no momento em que são divulgadas, tal a rapidez com que o panorama muda, tornando impossível qualquer previsão. A partir do momento em que se acredita que nada pior pode acontecer, logo ocorre algo mais macabro e constrangedor, fazendo os eventos anteriores parecerem angelicamente inocentes. Assim, Lula, para se livrar de suspeitas de propina e corrupção, pelas quais está sendo investigado, já declarou não possuir celular, apartamento, sítio, pedalinho e há até a versão jocosa de que não tem netos. Entre as bombas recentes está a denúncia do senador Delcídio Amaral dando conta de que o ex-presidente e a presidente Dilma tentaram, por meio dele, influir no processo da Lava Jato a fim de livrar empreiteiros suspeitos. Será que chegamos ao estágio final ou devemos esperar revelações ainda mais bombásticas e estonteantes, ultrapassando em perplexidade tudo o que está sendo revelado hoje? Onde se vai parar?

Paulo Roberto Gotaç

Rio de Janeiro

LAMA POLUIDORA

A extensão da poluição e do desastre ambiental provocados pela lama surgida do rompimento da barragem em Mariana (MG), certamente, é ínfima quando comparada às delações do senador Delcídio. Estas, sem dúvida, terão efeitos irreparáveis e bem- vindos.

José Sergio Trabbold

São Paulo

OPOSIÇÃO

A maior oposição ao lulopetismo está vindo dos próprios aliados, cada delação premiada coloca Lula e Dilma mais distantes do poder e mais próximos da cadeia.

Edvaldo Angelo Milano

São Paulo

DELATORES

Falem, Delcídio Amaral e Léo Pinheiro. O Brasil é todo ouvidos!

J. S. Decol

São Paulo

CONCLUSÃO INEVITÁVEL

Bombástica, estonteante e arrasadora a delação premiada do líder do PT no Senado Delcídio Amaral na Lava Jato. Abandonado pela quadrilha, ficou dois meses preso, esgotou-se e resolveu denunciar Lula e Dilma ao juiz Sérgio Moro. Consta que, após informada do conteúdo dessa delação, a presidente despachou aos gritos e choro com os ministros mais próximos. Pudera. Se não renunciar, cairá por livre e espontânea pressão do povo no dia 13 de março. O Brasil está estarrecido e a conclusão é inevitável: estamos sendo governados desde 2003 por uma organização criminosa.

Yan Santos

Atibaia

TSUNAMI

As revelações feitas por Delcídio Amaral envolvendo Lula e Dilma, além da 24.ª fase da Operação Lava Jato, poderão atuar como um terremoto de fundo de mar, que fará com que a manifestação programada para 13 de março se transforme num verdadeiro tsunami, com consequências trágicas para os envolvidos.

Ronaldo Gomes Ferraz

Rio de Janeiro

ABACAXI

Diante do tsunami chamado Delcídio Amaral, que varreu todas as mentiras da gangue petista deixando expostas as vísceras do governo mais corrupto da nossa história, a Bolsa de Valores subiu e o dólar despencou, como sempre acontece toda vez que o governo da presidente Dilma é de alguma forma ameaçado na continuidade. Não sei quem pode assumir esse abacaxi no lugar da presidente Dilma, mas esta não tem mais condição de governar este país, que não é do enorme tamanho que nos venderam aqui e lá fora, mas também não é tão pequeno assim como estamos ficando.

Abel Pires Rodrigues

Rio de Janeiro

E SE...

...este ato de vazamento da delação de Delcídio foi praticado por terceiros interessados em afetar a credibilidade da Operação Lava Jato, do Ministério Público e da Polícia Federal, objetivando trocar a direção desta última? Ou acelerar a queda política de Dilma no Congresso? Difícil de acreditar que um delator rompa os compromissos de confidencialidade e ineditismo em prejuízo ao seu esperado acordo de redução de pena e liberdade relativa. No atual circo político brasileiro, resta-nos chamar "hoje tem espetáculo?" e aguardar a resposta.

Honyldo Roberto Pereira Pinto

Ribeirão Preto

DELCÍDIO AMARAL

Novidade no instituto de delação premiada (Lei 12.850/2013), agora podendo ser sigilosa com efeito retardado.

Sergio S. de Oliveira

Monte Santo de Minas (MG)

O ADVOGADO DA PRESIDENTE

Há alguns dias, o "Caderno 2" deste jornal tinha uma nota em que dizia que o sr. José Eduardo Cardozo não era ministro da Justiça e tão pouco o seria da Controladoria Geral da União, pois o mesmo é de fato advogado da presidente, motivo pelo qual demorou tanto tempo para perder o posto, e isso vimos confirmado esta semana, pois minutos após a divulgação da possível delação do sr. Delcídio Amaral, em que Dilma e Lula são citados, este cidadão teve a cara de pau de dizer que as palavras de Delcídio não mereciam o mínimo de crédito, pois era um mentiroso. Calma lá, não estamos falando de um cidadão qualquer, até dois meses atrás era o líder do governo no Senado e bastou dizer algo que não agradou a cúpula petista que, bem ao estilo de Lula, se joga o homem aos leões? Vamos ver qual vai ser a desculpa para que Delcídio desdiga o que falou lá, em Curitiba.

Luiz Roberto Savoldelli

São Bernardo do Campo

CREDIBILIDADE

O ex-ministro da justiça (em minúscula) José Eduardo Cardozo se defende das acusações que o ainda senador Delcídio Amaral fez em sua delação, tornada pública pela revista "Isto É", em que menciona Cardozo declarando que ele e a presidente Dilma se movimentavam sistematicamente para promover a soltura dos réus presos na Operação Lava Jato. Aproveitando sua recente posse na Advocacia-Geral da União, Cardozo usou em sua defesa a desqualificação da denúncia de Delcídio Amaral, declarando que o senador "não tem credibilidade nem prima por dizer a verdade". Sr. Cardozo, desde quando vocês, "petralhas", têm credibilidade? Vocês construíram um governo sobre mentiras, de roubos, do mais puro cinismo e formando uma quadrilha, e não um governo.

Agnes Eckermann

Porto Feliz

IMORAL E ILEGAL

A delação premiada do senador Delcídio Amaral não deixa dúvida quanto às tentativas de interferência da presidente Dilma na investigação da Lava Jato. Inferência no mínimo imoral, se não ilegal. A presidente despenca da ínfima credibilidade que ainda lhe resta.

Luciano Harary

São Paulo

SURREAL

A declaração em cadeia (televisiva, por enquanto) nacional de nossa querida presidente ontem foi a melhor confirmação de tudo que a Operação Lava Jato investiga.

Ricardo C. T. Martins

São Paulo