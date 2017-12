Filme de terror

As demissões de dois ministros em menos de um mês do governo de Michel Temer e o seu recuo em relação ao Ministério da Cultura, depois da pressão de um grupo de artistas narcisistas, são alguns dos aspectos a serem aproveitados pela atual oposição no sentido de obter no julgamento do Senado os votos necessários para devolver a Presidência da República a Dilma Rousseff. O difícil para a sociedade, que majoritariamente exigiu nas ruas o seu afastamento, será imaginar o que acontecerá ao País se tal recondução ocorrer. As medidas econômicas montadas pela atual equipe e eventualmente aprovadas serão mantidas? José Eduardo Cardozo voltará? E Lula, será convidado de novo para ocupar a Casa Civil? Os milhares de cargos comissionados extintos serão reativados? Será reduzido por decreto o rombo de R$ 170 bilhões nas contas públicas? Tais perspectivas constituem realmente a antevisão de um filme de terror. Deus se apiede do Brasil.

PAULO ROBERTO GOTAÇ

Rio de Janeiro

‘Desfuturão’

Dilma Rousseff acha que volta à Presidência, Lula acredita em 2018 e o Partido dos Trabalhadores (PT) quer se reinventar. Vamos aos fatos e, principalmente, às predições. Se Dilma voltar, o único caminho para os brasileiros, sem dúvida, será o aeroporto. Se Lula for eleito em 2018, fico imaginando o que ele possa ter em mente depois do mensalão e do petrolão. Talvez um desfuturão, que nos roubará de vez a esperança em dias melhores. E, se o PT se reinventar, certamente teremos um misto de bolivarianismo com kirchnerismo e uma boa pitada de cubismo (não o das artes, é claro). Portanto, acho de bom tom darmos crédito a Michel Temer, apesar das derrapadas, porque esta é nossa única esperança.

LUIZ G. TRESSOLDI SARAIVA

São Paulo

Para quê?

A Operação Zelotes mostrou que o filho de Lula, Luís Cláudio Lula da Silva, teria recebido R$ 10 milhões ilegalmente. O Brasil já tem 11,4 milhões de desempregados. Marcelo Odebrecht vai delatar as propinas que deu a Lula. E os petistas querem que Dilma Rousseff volte?

EUGÊNIO JOSÉ ALATI

Campinas

Embuste

O PT teve sua importância. Serviu como exemplo para que a sociedade brasileira nunca mais se deixe levar por embusteiros e mentirosos que brandem a bandeira do bem para fazer o mal ao País. Nunca mais cairemos nessa.

JOSÉ CARLOS SALIBA

São Paulo

Trégua

A respeito do artigo Ruim com ele, pior sem ele, de Eliane Cantanhêde (31/5, A6), já me chamou a atenção o clichê falacioso do título. Depois, refleti sobre seus argumentos em favor de uma trégua com Michel Temer, já que não tenho lido nos vários jornais nenhuma honesta defesa do (des)governo que se inicia, desde a horripilante formação ministerial até as primeiras medidas anunciadas, notadamente vazias ou danosas ao País. Perguntar não ofende: por que tapar os olhos para o que está muito ruim, já de largada, e aceitar uma trégua?

FÁBIO COUTINHO SILVA

Cerqueira César

É preciso amadurecer

Infelizmente, ainda há muita ignorância e imaturidade política no Brasil. Ou acham que o fato de afastar Dilma Rousseff torna todo o PMDB angelical?

ANGELA MARIA

São Paulo

Corda esticada

Diz o velho ditado que um raio nunca cai duas vezes no mesmo lugar. Com base nele, não podemos imaginar a volta da nefasta criatura chamada Dilma Rousseff, que tanto mal fez ao Brasil. Parece que aqueles que ajudaram a afastá-la estão se posicionando, agora, contra o presidente interino Michel Temer, com justa razão, pela escolha de certas figuras carimbadas pela Operação Lava Jato no seu ministério e por ser leniente com Eduardo Cunha e Renan Calheiros. Mas houve boas escolhas e mudança na política econômica, com Henrique Meirelles, e nas Relações Exteriores, com José Serra. Devemos apoiar Temer neste momento. Não estiquem a corda demais, senhores, para que não aconteça a desgraça da volta da sra. presidenta e de toda a corja que a rodeia.

HENRIQUE SCHNAIDER

São Paulo

Legitimidade

Na minha opinião, Michel Temer não pode assistir passivamente à queda de seus ministros por causa da revelação de conversas mantidas com o ex-presidente da Transpetro Sérgio Machado. Além de as gravações terem sido feitas sem a ciência dos interlocutores, o que por si só já as torna suspeitas e condenáveis, as conversas vindas à luz não têm nada de graves, comprometedoras e delituosas, trata-se simplesmente de opiniões pessoais expressas em conversas em ambiente privado. A repercussão exagerada na mídia, que levou ao afastamento dos ministros envolvidos, só é explicável pela busca constante por escândalos ou porque a Operação Lava Jato foi alçada à categoria de verdadeira vaca sagrada, e qualquer observação a seu respeito que envolva um laivo de reparo ou crítica é considerada um sacrilégio. Como ex-colega do presidente Temer na faculdade do Largo São Francisco, conheço seu temperamento e feitio conciliadores, que constituem ativo valioso na cena política, mas há momentos em que é preciso ser enérgico e incisivo. Para tanto, é essencial que Temer se apresente à Nação como presidente, fazendo o que todo primeiro mandatário faz ao assumir o cargo: um discurso à Nação em cadeia nacional de rádio e de TV, expondo o estado de verdadeiro descalabro em que a inépcia de Dilma Rousseff e do lulopetismo deixou o Brasil, as medidas que porá em prática para tirar o País dele e o seu compromisso com a Lava Jato. Assim, desfaria a crença desagradável de alguns, no Brasil e no exterior, de que a omissão em aparecer perante a Nação como presidente se deva à dúvida quanto à legitimidade da sua investidura na Presidência e refrearia o ímpeto da oposição em desafiar a sua autoridade com atos abusivos como os que tem praticado. Não pode haver questionamento quanto a isso, interino (que ansiamos se torne definitivo em breve) ou não, Michel Temer é o presidente legítimo da República Federativa do Brasil, e esse fato tem de ser proclamado e respeitado aqui e no exterior.

PAULO A. DE SAMPAIO AMARAL

São Paulo

CAÇADA A EDUARDO CUNHA

A Câmara dos Deputados federais têm uma oportunidade de melhorar um pouquinho sua imagem ante a população: basta caçar o mandato de Eduardo Cunha! Existem provas contundentes contra o parlamentar, portanto: fora, Cunha!

São Paulo

INTERESSES OCULTOS

O deputado que era presidente da Câmara e que pautou a proposta de impeachment da então presidente Dilma continua mostrando que, mesmo afastado do cargo, ainda tem muitos poderes. Entre eles o comando sobre um elevado grupo de parlamentares. Que agora, quando da votação da proposta de cassação do mandato dele, terão de mostrar a coerência e se realmente não agiram por outros interesses. É uma oportunidade de tentar recuperar um pouco o desagaste do atual Congresso. Será que isto vai acontecer?

Santos

O DONO DO PEDAÇO

Como todo o respeito, o deputado Eduardo Cunha não nasceu para ser político, ele deveria é fazer a linha Jacarepaguá-PraçaXV. Vai manobrar bem assim lá em Brasília!

Niterói (RJ)

LIMPANDO A CASA

Bem “Dudu” posso chamá-lo assim, pois V. Excelência tornou-se íntimo dos brasileiros que acompanham a sujeira que é a política brasileira. A casa está caindo, só lhe resta a vingança e a sua vingança é muito bem-vinda para dar início no expurgo de maus políticos, que infestam o Congresso.

São Paulo

BARCO À DERIVA

Waldir Maranhão tenta livrar a cara de Eduardo Cunha. O grande risco é os dois afundarem juntos.

Jandaia do Sul (PR)

CASSAÇÃO DE CUNHA

Marcos Rogério, relator do processo no Conselho de Ética, apresentou relatório com pedido de cassação do mandato do peemedebista Eduardo Cunha por falta de decoro parlamentar e por ter mentido à CPI da Petrobrás no ano passado, ao dizer que não tinha contas no exterior. Agora, a pergunta que não quer calar: caso se confirme a cassação de seu mandato, quantos ele levará consigo, já que há boatos que em suas mangas estão nomes de políticos importantes de todas as esferas?

São Paulo

DESCULPA ESFARRAPADA

Agora só falta o presidente interino da Câmara dizer que a Casa é de uma Trust.

São Paulo

TRABUCO

Quem diria, hein? O presidente do Bradesco sendo indiciado. O sobrenome Trabuco é mera coincidência...

São Paulo

O FILHO ‘PRÓDIGO’ DE LULLA

Quem diria que até Lulla iria errar, quando disse que seu filho era o Ronaldo, o “Fenômeno” dos negócios, pois este, sem conhecimento sobre o assunto, sem experiência alguma em consultoria e ou assessoria, cuja empresa nem sequer tem funcionários consegue faturar R$ 10 milhões! Talvez seja mágico e não avisou ninguém! Espero que muito em breve ele esteja perante o juiz Sérgio Moro, para demonstrar tais habilidades.

São Bernardo do Campo

ÁLBUM DE FAMÍLIA

Se não bastasse a foto do molusco no Estadão, agora somos presenteados com a foto do filhinho da criatura. Haja paciência.

São Caetano do Sul

LEVOU R$ 10 MILHÕES

Luís Cláudio Lula da Silva, filho do ex-presidente Lula, também investigado pela Operação Zelotes, parece que onde põe a mão vira ouro! Já que, mesmo sem ter em sua empresa LTF Marketing Esportivo nenhum funcionário, diz que faturou R$ 10 milhões! Valor este que somente foi detectado graças à quebra de seu sigilo bancário, e que está sendo analisado pela Polícia Federal! Luís Cláudio já tinha levado para seu bolso de forma duvidosa R$ 2,5 milhões da Marcondes&Mautoni, empresa esta acusada de comprar Medidas Provisórias... Ora, quanto não deve ter faturado nestes quase 14 anos do PT no poder seu pai, Lula, também atolado até o pescoço na Operação Lava Jato?

São Carlos

ZELOTES

Luís Cláudio Lula da Silva, filho caçula do senhor Lula da Silva e dono da LFT Marketing Esportivo, recebeu R$ 10 milhões, conforme descobriram os Investigadores da Operação Zelotes com a quebra de sigilo bancário dele e da empresa, entre 2009 e 2015. Se o outro filho, o Lulinha, recebeu R$ 5 milhões num "negócio da China" e foi chamado pelo senhor Lula da Silva de gênio, como o filho caçula deverá ser chamado? De mago? De mercadante das arábias? Ou o senhor Lula da Silva dirá que não sabia de nada e tem dúvida sobre a paternidade? Como, aliás, é de seu costume e feitio.

Taubaté

ACABAR COM A POBREZA

Puxa vida! Logo agora que os brasileiros já estavam galgando novos patamares de riqueza, estão tirando o governo do PT. Vejam como enriqueceu a família Lula da Silva!

São Paulo

OPERAÇÃO ZELOTES

Uma firma que não tem funcionários registrados nem experiência no ramo recebe R$ 10 milhões para prestar consultoria, cuja matéria foi copiada da internet! O Luís Claudio Lula da Silva é mesmo um “gênio” dos negócios!

São Paulo

CAÇULAS RICOS

O filho de Temer já tem por doação patrimônio de R$ 2 milhões em bens imóveis. Já o filho caçula de Lula recebeu R$ 10 milhões para serviços de uma empresa. Constatamos assim que ser filho caçula é uma benção no Brasil. Em tenra idade com apoio da família, de amigos e colaboradores, se estrutura uma fortuna que o trabalho de longos anos não nos permite edificar.

São Paulo

INSTITUTO LULA

Para o que mais serve esse Instituto Lula além de ser usado como laranja para o recebimento de doações, que, na verdade, são comissões de lobby, e de responder exaustivamente denúncias contra Lula?

Rio de Janeiro

CARA DE PAU

O ex-presidente Lula protocolou recurso no Supremo Tribunal Federal (STF) para que as ações contra a sua nomeação à Casa Civil sejam julgadas. É impressionante a cara de pau e desfaçatez dele após o desastre que provocou no País, deixando-nos à deriva e jogados à própria sorte. Não seria melhor enfiar a viola no saco e sair andando mundo afora?

São Paulo

NEGATIVAS DE LULA

Um prédio construído na cidade do Guarujá com grande parte dos recursos dos mutuários do BANCOOP se tornou o ninho dos petralhas e de seus familiares corruptos. Nele está o famoso tríplex, ricamente mobiliado e readaptado na estrutura do prédio com todo requinte de maior luxo orientado por Lula e dona Marisa, onde sempre foram para acompanhar e conferir as obras. Mas mesmo assim Lula insiste em dizer que não é dele, é de um amigo seu. Idêntica situação é com o sítio de Atibaia, com construções suntuosas, mansão e adegas de grande qualidade, com bebidas caríssimas importadas de várias partes de mundo e até um lago com pedalinhos para distrações dos netos de Lula, e mais uma vez ele diz que não é dele, é de um seu amigo. Até a Rosemary Noronha, que frequentava tudo isso na companhia do Lula, virou desconhecida para ele. Encrustado na sua cabeça, essa onda de que é de um amigo seu, ele quase entrou numa fria quando um repórter lhe perguntou: o Lulinha sempre frequenta tudo isto, ele é seu filho? Incrível! O Lula já ia negando também e quase disse que o Lulinha era de um amigo seu!

São Paulo

DELAÇÃO

A delação premiada de Marcelo Odebrecht tem que necessariamente ser ampla e não pode apenas ficar nas figuras apenas do PT, pois caso contrário de nada adiantará punir os responsáveis.

São Paulo

GRAVAÇÕES

Ignóbil, repugnante, é o mínimo que se pode dizer das gravações do Sérgio Machado. Não foram feitas por patriotismo, aliás, isso ele ignora porque nelas se mostrou, enquanto as fez tão só para procurar salvar a própria pele. Indivíduo de caráter vil corrupto e corruptor é como deve ser tratado quem, como ele, se aproveita da proximidade para trair, incriminar mesmo os seus iguais. Salvar-se ou amenizar a pena não sei, mas sei que tipos como esse não farão falta ao convívio social.

São Paulo

VOZES E GRAVAÇÕES

As vozes das ruas de junho de 2013 clamavam por mudanças. Algo aconteceu, é necessário reconhecer. Mas as vozes gravadas de uns poucos e que paulatinamente vêm a público também contam uma história. Estamos ouvindo tudo ou apenas o que interessa ou que soa bem a ouvidos confortados? A velocidade das decisões é inimiga do tempo para reflexão. Somente com o tempo passado, ou seja, no futuro, é que saberemos se agimos bem com o que ouvimos.

Campinas

TOMANDO A FRENTE

O presidente Temer, a meu ver, deveria se apresentar em cadeia nacional, em horário nobre, expondo os problemas herdados e as diretrizes para iniciar a solução, e não delegar a políticos aliados tal iniciativa. Ficou evidente, para mim, que a capitalização da Petrobrás, promovida pelo PT, tinha o exclusivo propósito de garantir os recursos para os desvios, infelizmente, bem sucedido. Nojento.

São Paulo

MINISTÉRIOS

Duvido que algum país do mundo tenha um Ministério da Transparência! Mas não somos um país deste mundo, não é?

São Paulo

TEMER RECEBE RAINHA

Ver o Temer receber esse bandido Rainha é o fim da picada! Sinceramente é de dar nojo!

São Paulo

TEMER X DILMA

Em menos de 20 dias, mesmo aos trancos e barrancos, o governo de Michel Temer conquistou mais credibilidade que os 5 anos e meio do desastrado governo de Dilma Rousseff.

São Paulo

BASTA DE TOMA LÁ DÁ CÁ

Foi assim que o PMDB governou até hoje, com PT e todo o restolho de partidos do País, e não vai ser diferente do dia para a noite. O objetivo de Temer é terminar seu mandato em primeiro lugar, depois vem o País.

São Bernardo do Campo

SENSACIONALISMO

Anteontem o Estadão soltou uma reportagem de repórteres sensacionalistas dizendo que Michelzinho é dono de altos de R$ 2 milhões. Um homem de 75 anos e no segundo casamento, de classe média alta, fez o que havia feito às filhas. Dependemos pelo jeito só do avanço da Lava Jato. Reportagens escandalosas buscando ilícito onde não tem é um desserviço ao Brasil!

São Paulo

IRRESPONSABILIDADE

Num momento de extrema gravidade para o Brasil, muito me chocou ver Eliane Cantanhêde ventilando a tese da "fragilidade" de Temer, que, a meu ver, só favorece Lula e o PT. Cobro mais discernimento da jornalista: como pode Temer consertar em 15 dias o que o PT levou 13 anos para destruir? Exorto a jornalista a exercer sua função com mais responsabilidade, levando em conta as circunstâncias extremamente graves em que se encontra o País. Todos os brasileiros minimamente esclarecidos e responsáveis têm de ajudar Temer a recuperar a confiança da sociedade nas instituições do País e a economia do estado catastrófico causado pela irresponsabilidade petista. Já basta de atitudes impensadas que nos colocaram onde nos encontramos atualmente.

São Paulo

SEM NOÇÃO

Alguns colunistas políticos do Estadão precisam conversar mais com o povo e menos com políticos, para que assim possam ficar mais antenados com a realidade nacional. A coluna de hoje de Eliane Cantanhêde, de quem sou leitor assíduo, me parece completamente sem noção. Falar em "reversão do impeachment", "retorno de Dilma", "Lula na espreita", "país dividido", "petistas de olho em votos do PSDB", causou-me espanto tanto mais pela qualidade da jornalista, como pelo despropósito da análise, especialmente na atual conjuntura, quando Lula está com uma rejeição em mais de 60%, Dilma já é peça de museu e qualquer tipo de conversa entre petistas e tucanos ser totalmente impraticável. Se for conversar com as pessoas nas ruas, como eu tenho feito diariamente, Eliane perceberá que o povo está começando a gostar das atitudes e palavras de Michel Temer, o qual obviamente não tem a mesma força de um presidente recém-eleito, mas que aos poucos está conquistando seu espaço. Vale destacar também que o País não está dividido coisa nenhuma. Hoje a grande maioria dos brasileiros está contra Lula, Dilma e o PT. Por fim, lembro que li por diversas vezes esta mesma colunista dizer que o impeachment "havia subido no telhado", lá por meados de dezembro e janeiro passados, quando até eu sentia e pressentia que o processo só estava esperando o retorno das atividades do Congresso Nacional. Creio que os colunistas não podem se pretender videntes do futuro. Mas é inaceitável que queiram reescrever o passado. Saia às ruas Eliane e verás que esses "sinais de fragilidade" que você enumerou, estão ficando para trás.

Ponta Grossa (PR)

SECRETARIA DA MULHER

É inaceitável que o presidente interino Michel Temer (PMDB) tenha escolhido para a Secretaria da Mulher uma senhora evangélica, machista e que é contra o aborto, mesmo em casos de estupro. Como se isso não bastasse, Fátima Paes (PMDB-AP) é suspeita de participação num esquema de corrupção e desvio de dinheiro público. O nível dos novos ministros e secretários reflete bem o atual governo interino. Só com muito esforço se conseguiria escolher pessoas tão despreparadas, inadequadas, incompetentes e fichas sujas. É o cúmulo do retrocesso e da desmoralização.

São Paulo

ADMINISTRAÇÃO TEMER

Se o nosso "quase" presidente não acabar com mais de 20 Ministérios (o da Cultura é um que deve desaparecer) e mais de 50 mil cargos em comissão (aqueles dados para os amigos não concursados) pode esquecer qualquer ajuda do povo. Quando o dinheiro acaba nenhum filho pode ter mesada. Tem que trabalhar. Isso vale para todos os filhos... Os políticos ou ajudam o Brasil a se salvar ou morrem com ele. O Temer não deve temer a nada e a ninguém, se estiver fazendo pelo Brasil.

Curitiba

FICA OU VOLTA?

Os leitores do Estadão foram brindados com o artigo do professor Marco Aurélio Nogueira que de forma muito inteligente, simples e direta resume o atual momento político do Brasil.

Faria apenas uma errata, pois o problema não é a ausência de "embarcações sólidas e sofisticadas", mas de bons capitães e marujos para comandá-las.

Marco Dulgheroff Novais

São Paulo

VIVA A DIFERENÇA!

Enquanto a Suíça inaugura o mais longo túnel ferroviário do mundo, onde passarão 260 trens de carga e 65 de passageiros, abrindo nova rota de comunicação entre o norte e o sul da Europa, o Brasil patina em obras inacabadas e discussões inúteis. Um pequeno exemplo de como, e porque, alguns países evoluem e outros mergulham no subdesenvolvimento.

Niterói (RJ)

LEI DO ESTUPRO COLETIVO

O projeto de lei que amplia a pena para estupro coletivo avança no Congresso e será encaminhado à Câmara dos deputados para a devida tramitação. Um verdadeiro entusiasmo tomou conta do Senado, na terça-feira, dia 31, tendo como principais defensoras do projeto as mesmas que carregam a falsa bandeira do golpe. Aumentar a penalidade para os casos de estupro coletivo em função da sua ocorrência pouco ou nada vai mudar nos casos de estupros individuais, mesmo porque os estupros coletivos, não raro consentidos, são chamados de orgias sodomitas. Nem mesmo a prisão perpétua irá amenizar essa pecha social, cuja repercussão ganha notoriedade por ter invadido as redes sociais. O estupro individual ou coletivo independe de classe social ou de grau cultural, porque não raro ocorrem estupros nos campus das Universidades. Alencar razões que contribuem para essa nefanda prática não é tarefa fácil. Uma série de fatores contribui para essa degeneração sexual que parece herdada de Sodoma e Gomorra. As autoridades sabem o que se passa numa balada funk nas noites, os menos libidinosos seriam professores de Messalina. A exacerbação da libido nos trópicos tem mais a ver com a cultura do que com o clima. No dia em que os meninos forem educados a respeitar as meninas, as mulheres serão respeitadas sem precisar temer os homens.

Vassouras (RJ)

GORILA EXECUTADO

Gostaria de dar parabéns à autora do texto "A vida não é teoria e ninguém sabe as respostas: o caso do gorila executado", Rosana Hermann, pois assume uma postura imparcial sobre o ocorrido, destacando os diferentes pontos de vista, ao mesmo tempo em que critica a falta de informações necessárias para determinar quem está certo ou errado. Realmente, o que sabemos até agora não é suficiente para entender completamente o fato. O que nós temos são hipóteses e essas hipóteses é que acabam por justificar a morte do animal.

São Paulo

GORILA DE CINCINNATI

Absolutamente repulsivo o assassinato do gorila no zoológico americano. Que a preocupação dos agentes de segurança com a criança que caiu na jaula os obrigasse a tomar uma atitude, não nego. Mas não podiam sedar o animal - em extinção - ao invés de matá-lo? E os pais dessa criança? O que faziam para deixar seu filho escalar as grades como um macaco? Deveriam sim ser responsabilizados criminalmente pela morte do animal. Fica o registro de minha indignação, que, assim como muitos, abomino a morte de animais; ainda mais por razões plenamente contornáveis!

Porto Feliz