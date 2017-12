Boca Livre no MinC

A extinção e a posterior volta do Ministério da Cultura (MinC) foi motivo de muita polêmica no início do governo Temer. Artistas, intelectuais, simpatizantes e políticos da oposição saíram às ruas, invadiram prédios públicos, manifestaram-se até no exterior e conseguiram uma grande vitória: o MinC ressuscitou. Porém, mais uma operação da Polícia Federal revelou um desvio de R$ 180 milhões via Lei Rouanet, vinculada ao MinC. Certamente os referidos protestos objetivavam manter a mamata.

J. A. MULLER

josealcidesmuller@hotmail.com

Avaré

A razão do estrilo

Agora, com a Operação Boca Livre, fica-se sabendo, de fato, por que estrilaram tanto quando o presidente interino Michel Temer quis extinguir o MinC.

SERGIO S. DE OLIVEIRA

ssoliveira@netsite.com.br

Monte Santo de Minas (MG)

Lei sem lei

Pelo visto, a Lei Rouanet não seguia lei nenhuma. É, agora dá para saber o porquê da gritaria dos “artistas e intelectuais”. A capilaridade da corrupção no governo do PT é incomensurável.

LUÍZ FRID

luiz.frid@globomail.com

São Paulo

Golpes lulopetistas

Sônia Braga, Wagner Moura, Letícia Sabatella et caterva, ainda não vi nenhum comentário deles! Não vão levantar a plaquinha “COUP”? Esse foi mais um dos inúmeros golpes decorrentes da herança maldita de Dilma Rousseff e do lulopetismo!

LUIZ SERGIO DOS SANTOS VALLE

luizsergiovalle@gmail.com

São Paulo

Piada ruim

Ontem pela manhã, não pude deixar de rir ao ler no Estadão que o PT alega que o “assalto” aos cofres públicos foi em defesa dos fracos e oprimidos. Uma verdadeira piada de mau gosto. Os verdadeiros beneficiados foram os líderes e aspones desse partido corrupto e mentiroso. A cada declaração temos a certeza das inverdades que compõem suas constantes declarações – além de mentirosas, absurdas. Pobre Brasil, até quando?

LAERT PINTO BARBOSA

laert_barbosa@globo.com

São Paulo

Os bilhões roubados

Se fosse verdade o que o PT diz sobre o dinheiro roubado do País, não haveria mais pobres no Brasil, certamente!

LOURDES MIGLIAVACCA

lourdesmigliavacca@yahoo.com

São Paulo

Pobres petistas

Entre os fracos e oprimidos protegidos pelos assaltos do PT estão José Dirceu, Lula, Vaccari, Paulo Bernardo, etc...?

TANIA TAVARES

taniatma@hotmail.com

São Paulo

Prisão de Paulo Bernardo

É uma lástima a sra. senadora Gleisi Hoffman achar surreal o acontecido em seu apartamento. Ora, surreal é a situação calamitosa em que esse desgoverno deixou o trabalhador brasileiro. Milhares de pessoas em filas intermináveis à procura de emprego e também nos hospitais falidos, crianças sem escola e outras tantas calamidades. E o dinheiro dos nossos impostos? Nas mãos de alguns espertalhões.

M. DE FÁTIMA PEREIRA NICCIOLI

mfpniccioli@hotmail.com

Jacutinga (MG)

Santa inocência...

Delúbio não contabilizou. Paulo Bernardo não consignou. Dilma não pedalou. Lulla não mentiu. Rui Falcão atesta tudo isso. Ângela Portela, Fátima Bezerra, Gleisi Hoffmann, Humberto Costa, Jorge Viana, José Pimentel, Lídice da Mata, Lindbergh Farias, Paulo Paim, Paulo Rocha, Telmário Mota, Vanessa Grazziotin, citando apenas alguns, são testemunhas. Artistas, intelectuais, movimentos sociais apoiam. Se preciso, Roberto Requião dá uma força e também testemunha, até jura de pés juntos. Na dúvida, é só perguntar...

A. FERNANDES

standyball@hotmail.com

São Paulo

A boa causa...

Afinal, quem é esse tal de PT? Um ente malvado que está levando pessoas “honestas e impolutas” a praticar malfeitos? Que dó! Tudo por uma boa causa? E as contas milionárias no exterior, a compra inescrupulosa de votos, as fraudes por todo lado? Ou, então, o desmanche da nossa economia, com milhões de desempregados e a falta generalizada de dinheiro? Acho que devemos pô-lo na cadeia, antes que cause mais estragos!

INGRID GOERITZ

ingridgoeritz@gmail.com

Vinhedo

EUROCOPA

Inglaterra eliminada

Votou para sair da União Europeia, e não da Eurocopa...

ROBERTO TWIASCHOR

rtwiaschor@uol.com.br

São Paulo

Brexit

Começou o efeito Brexit sobre a Inglaterra: foi expulsa da Eurocopa pela Islândia, país de 320 mil habitantes, sendo o técnico da seleção um dentista. Seguramente, na próxima Eurocopa não teremos mais a Inglaterra, país berço do futebol.

ERVEL JUSEVICIUS

e.jusevicius@uol.com.br

Ribeirão Pires

Na Islândia o alvorecer

“Este é o alvorecer/ É anterior a suas mitologias e ao Cristo Branco/ Engendrará os lobos e a serpente/ Que também é o mar./ O tempo não o toca./ Engendrou os lobos e a serpente/ Que também é o mar./ Já viu partir a nave a ser lavrada/ Com as unhas dos mortos./ E o cristal da sombra em que se mira/ Deus, que não tem rosto./ É mais pesado que seus mares/ E mais alto que o céu./ É um grande muro suspenso./ É o alvorecer na Islândia” – Jorge Luis Borges.

AMADEU R. GARRIDO DE PAULA

amadeugarridoadv@uol.com.br

São Paulo

Seleção brasileira

Tite está vendo os jogos para melhorar nossa seleção. Mas a Eurocopa não está revelando nenhuma grande novidade técnica ou tática, no futebol, além do que já conhecemos. Apenas muito preparo físico, excelência na aplicação tática e garra, vontade de vencer, amor à camisa. Esses quesitos estão em falta aqui, em nosso terreno. Mesmo as arbitragens também são polêmicas, erram, enfim, não existe nada de novo que possa garantir que o futebol nacional não tem condições de voltar, e logo, a ser protagonista. Isso, lógico, se os dirigentes (CBF) deixarem!

CELSO LUÍS GAGLIARDO

gagliardo.celsoluis@gmail.com

Americana

FORO PRIVILEGIADO

Em vez de chorar no Senado, Gleisi Hoffmann, sorria e comemore! Você só não está presa com o Paulo (Bernardo) por ter o abominável foro privilegiado.

Roberto Hungria cardosohungria@gmail.com

Itapetininga

*

FOTO DE CAPA DO ESTADÃO

Lágrimas de “crocodila”.

Ulysses Fernandes Nunes ulyssesfn@terra.com.br

São Paulo

*

DINHEIRO SUJO

José Eduardo Cardoso, pare de defender Dilma e vá ajudar sua colega de bancada Gleisi que está com o seu maridinho atrás das grades por lesar os aposentados do Brasil.

Valdir Sayeg valdirsayeg@uol.com.br

São Paulo

*

CINISMO

A senadora Gleisi Hoffmann manifestou indignação pelo fato de seu marido, o ex-ministro Paulo Bernardo, ter sido preso na frente dos filhos. Será que o desejo dela era de que os policiais federais comunicassem e agendassem a prisão com antecedência, num horário em que os filhos não estivessem presentes? O povo está cansado de tanta piada.

Luciano Harary lharary@hotmail.com

São Paulo

*

CHORORÔ

Não me emociona saber que Paulo Bernardo - ladrão de vintém dos pobres endividados, fora o que não terá sacado de Itaipu, que dirigiu - foi preso na frente dos filhos. Usando isso para posar de vítima. Aliás, que idade terão as "crianças" de Bernardo e Gleisi?

Roberto Viana Santos rovisa681@gmail.com

Salvador

*

OPERAÇÃO CUSTO BRASIL

É verdadeiramente estarrecedora a descoberta pela Operação Custo Brasil do megaesquema milionário, montado pela organização criminosa do PT, envolvendo o ex-ministro do Planejamento e das Comunicações Paulo Bernardo (PT-PR) e seus cúmplices no inacreditável assalto de mais de R$ 100 milhões(!) dos funcionários públicos de baixa renda usuários do crédito consignado. A tramoia urdida pelo Ministério do Planejamento do governo petista na Operação da Consist Software, contratada mediante licitação dirigida, revela que não havia limite algum para o insaciável projeto de poder e enriquecimento do lulopetismo, chegando às raias do inimaginável roubo não apenas do erário público do País, mas de servidores federais compulsoriamente espoliados anos a fio em seus contracheques. Definitivamente, por essas e outras o PT deve ser banido para todo o sempre da vida política!

J.S. Decol decoljs@gmail.com

São Paulo

*

PRISÃO DE LULA

É com sentimento de perplexidade que soube que o ex-ministro Ciro Gomes incita seus amigos a “pegar Lula e entregá-lo a uma Embaixada”, caso o ex-presidente seja preso. Como é possível um político deste nível comentar abertamente que cometerá este crime, sem procurar defender suas estranhas ideias pela via da ordem e do direito. Ciro fala em regras do Estado Democrático e de Direito, mas parece que isto só vale para seus amigos, para os demais vale tudo, inclusive promover uma ação de sequestro à margem da lei e da polícia.

Mário Negrão Borgonovi marionegrao.borgonovi@gmail.com

Rio de Janeiro

*

LULA SE DIZ ROBIN HOOD

Uma coisa é locupletar-se com recursos públicos, enriquecer metendo a mão no dinheiro do povo. Isso é feio e condenável. Diferente é desviar dinheiro do governo, de suas instituições financeiras, ou seja, BNDES, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e de suas empresas como a Petrobrás e outras mais, para os cofres do partido. A diferença entre Lula e Robin Hood, é que Robin Hood roubava dos ricos e realmente dava aos pobres, ao passo que Lula roubava e rouba tanto dos ricos como dos pobres e nunca deu e jamais dará um tostão sequer para alguém.

Arnaldo de Almeida Dotoli arnaldodotoli@uol.com.br

São Paulo

*

ASSUMINDO OS ERROS

Os presos do PT querem que o PT assuma os delitos cometidos, alegando ser em benefício do partido. Que tal propor que devolvam todo o R$$$$$$ e então pedir perdão? Simples assim!

Cecilia Centurion ceciliacenturion.g@gmail.com

São Paulo

*

ATÉ TU, DELFIM?

O presidente afastado da Andrade Gutierrez, Otávio Marques Azevedo, em delação premiada, disse que o ex-ministro Antonio Palocci solicitou o pagamento de R$ 15 milhões para Delfim Neto, quando era Ministro da Fazenda no período da ditadura, dedutível do 1% de propina a ser paga(...). A empresa atendeu a essa determinação, porém descontou o valor pago a Delfim do montante solicitado ao PMDB e PT. Cumpre salientar que a aludida empresa é a de Andrade Gutierrez e que o desconto se deu em contratos para a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte. Até tu, Delfim? Infelizmente, “belo monte” de dinheiro e de corrupção passiva! Que decepção!

Antonio Brandileone abrandileone@uol.com.br

Assis

*

FIM DO CIRCO

Basta de impeachment. Não é necessário! O presidente é Temer, pois Dilma se declarou não presidente. Renunciou assumindo ser omissa, portanto deixando vago o cargo. A perícia diz que houve pedaladas, mas que Dilma não participou direta ou indiretamente delas, fato que ela mesma confirmou, provando que o País estava sem presidente. É o fim do circo. Os ilusionistas que a queriam de volta no picadeiro podem ir para casa. Viva o Brasil!

Gilberto Dib gilberto@dib.com.br

São Paulo

*

PARECER ‘CHAPA BRANCA’

Dona Dilma “duchefe” comemorou o parecer da Comissão do Senado (provavelmente uma comissão “chapa branca”) que analisou as acusações que embasam o impeachment. A dita comissão concluiu que houve “pedaladas”, mas não foram de autoria dela. Daí a comemoração revivendo a tese do golpe, pois não teria sido a responsável pelas pedaladas. Não diga! Então a responsabilidade dos atos da presidenta, no pleno exercício de suas funções, de quem teria sido? Do bispo? Ora, ora, minha senhora. Não tente novamente iludir os brasileiros letrados. Já chega a conversinha de que não leu os detalhes do relatório do Cerveró, quando autorizou a compra de Pasadena. Quer dizer, só leu o que lhe interessava e, assim, causou o rombo (ou o roubo?) de mais de US$ 1 bilhão à Petrobrás. Já deveria ter sido afastada nesse momento. Saiba a senhora que um agente público pode cometer crimes tanto por ação quanto por omissão. E, ao levar a sério tal parecer, seus ministros e seus assessores faziam e desfaziam, o que não lhe isenta da responsabilidade final. Portanto, tendo havido as pedaladas, como conclui a tal comissão, deve sofrer o impeachment.

Antonio Carlos Gomes da Silva acarlosgs@uol.com.br

São Paulo

*

ACORDA, BRASIL!

Errar é humano, mas persistir no erro é burrice. Erramos em votar em Lula e Dilma, mas mantê-los ou tê-los novamente no poder é agravar ainda mais a situação. Chega de Lula e Dilma, chega de Foro de São Paulo e de bolivarianismo, que está nos venezuelano e que, literalmente, desorganizou o Brasil e está nos levando para o fundo do fundo do poço.

Humberto Schuwartz Soares hs-soares@uol.com.br

Vila Velha

*

DÚVIDA DIRIMIDA

Parabéns aos senhores peritos representantes do Senado pela brilhante conclusão com respeito à responsabilidade fiscal da senhora presidenta. Muito didática e esclarecedora, tirante o fato de que até agora o povo não sabe se o copo estava meio cheio ou meio vazio.

Marcos Catap marcoscatap@uol.com.br

São Paulo

*

VERGONHA

Presidente interino da Câmara dos Deputados - Waldir ioiô Maranhão.

Sergio S. de Oliveira ssoliveira@netsite.com.br

Monte Santo de Minas (MG)

*

ROUBALHEIRA

As festas juninas estão terminando, mas no arraial de Brasília as quadrilhas continuam. E segue o baile...

Ademir Fernandes standyball@hotmail.com

São Paulo

*

CORRUPÇÃO NO MINC

“O terrível problema magno da situação política mundial é devido em grande parte àquela falta de nossa civilização. Sem ‘cultura ética’, não há salvação para os homens”. Albert Einstein em Como vejo o mundo.

Amadeu R. Garrido de Paula amadeugarridoadv@uol.com.br

São Paulo

*

MORALIDADE NAS MÃOS DO STF

O estarrecedor caso dos juízes e promotores do Paraná abre mais uma oportunidade para que seja reparada a injustiça que representam os benefícios imorais dos Três Poderes da República. Em especial o Judiciário, que costumeiramente opta pelo espírito corporativo, quando o caso envolve seus membros. O País precisa que esta postura corporativista seja derrotada pela parcela mais justa dos membros deste mesmo Judiciário. Está nas mãos da ministra Rosa Weber a sinalização de que a capa preta do corporativismo será subjugada pelo manto da Justiça social e da moralidade.

Roberto Foz Filho robertofoz@gmail.com

Jundiaí

*

LAVA JATO

Precisamos mudar o sistema eleitoral. A Operação Lava Jato vem revelando a cada dia algo que supúnhamos que acontecesse, mas não tínhamos evidências tão claras da sua existência. As investigações combinadas com as delações premiadas têm descortinado um governo e um Legislativo majoritariamente formado por corruptos e volumes altíssimos de desvio de dinheiro público. Tudo indica que o modelo pelo qual elegemos nossos legisladores precisa mudar. As campanhas eleitorais são caríssimas, induzindo à prática da corrupção. Os eleitos não têm nenhum vínculo direto com seus eleitores e ficam livres para agir segundo seus interesses. Precisamos de Voto Distrital. As campanhas eleitorais terão custo muito menor, por causa da redução da área geográfica e o eleitor ficará muito mais próximo de seu candidato, dado o formato da eleição. Esta é a reforma política que interessa.

Carlos de Oliveira Avila gardjota@gmail.com

São Paulo

*

BREXIT

Populismo irresponsável que prejudicará gerações futuras e empobrecerá o país, além de plantar preconceitos e ameaçar a paz. Parece que o PT anda contagiando até países sérios!

Ricardo C. T. Martins rctmartins@gmail.com

São Paulo

*

PARA QUEM NÃO ENTENDEU

Um bloco composto por diversas economias corroídas. Imposição de vontades de alguns sobre todo o bloco, limitando acordos externos e travando o comércio de alguns países. Ondas crescentes de violência, desemprego e caos; em grande parte pelo elevado número das imigrações ilegais. Assim está a União Europeia. Um retrato do socialismo. E assim como o Titanic - no começo de seu naufrágio - não parece, mas vai afundar. Sábia decisão do Reino Unido em deixar o bloco que sempre oprimiu seus amplos interesses comerciais com o mundo. Chega de sustentar economias podres, que corroem o dinheiro dos países mais ricos num buraco negro financeiro sem fim. A Alemanha que se cuide, para não naufragar com todo mundo no colo.

Sérgio Eckermann Passos sepassos@yahoo.com.br

Porto Feliz

*

COMÉRCIO EXTERIOR

O Brasil necessita de um "Br-êxito". Com a globalização e com o próprio Mercosul o Brasil não obteve êxito. Sem êxito, para que o Brasil continua com o Mercosul? Deve ser para continuar atolado no brejo...

Ney José Pereira neyjosepereira@yahoo.com.br

São Paulo

*

CRIMINALIDADE

E a história se repete: crianças e adolescentes envolvidos em crimes e delitos, policiais que trabalham em condições precárias e mesmo assim tentam cumprir com suas funções, e pais que não educaram seus filhos, mostrando que valores morais independem de condição social.

Eliane Pinotti Borguetti epborguetti@gmail.com

São Paulo

*

GUARDAS MUNICIPAIS

As Guardas Municipais, contrariando a Constituição, vêm atuando como polícia - como no caso da perseguição de um carro e morte de um menino em seu interior, por disparo de um guarda paulistano. A Constituição é clara quando diz que as Guardas Municipais se destinam à proteção do patrimônio e serviços municipais. Por outro lado, vários prefeitos vêm trocando o nome de Guarda Municipal para Guarda Civil, Guarda Metropolitana e outros nomes, também não previstos na Constituição.

Heitor Vianna P. Filho bob@intnet.com.br

Araruama (RJ)