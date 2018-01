CORRUPÇÃO

Ladrões do povo

A propósito da prisão do ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral, lembrei-me de sua arrogância, sua prepotência e seu desprezo pelo jovem Leandro, quando de visita ao Complexo de Manguinhos, em 2010, chamando-o de “otário” e “sacana” apenas porque ele teve a “ousadia” de cobrar-lhe obrigações. Será que vai manter essa atitude em Bangu/Curitiba? Caiu o guardanapo, digo, a máscara.

LUIZ NUSBAUM

São Paulo

Festa em Paris

Sérgio Cabral e sua trupe em Paris, festejando por conta das gordas propinas, as mulheres mostrando as solas vermelhas dos sapatos Louboutin e eles com guardanapos na cabeça, num restaurante fino, eis a prova de que a quem é cafona e jeca o dinheiro não ensina nada. Aliás, acusam o juiz Sergio Moro de fazer prisões de forma seletiva. É mesmo, Moro seleciona os mais corruptos de qualquer partido e os põe em cana. Seleção natural.

ELISABETH MIGLIAVACCA

São Paulo

Quadrilha de Garotinho

Anthony Garotinho diz, conforme áudio divulgado, que vai entregar o “resto da quadrilha”. Como assim? Quer dizer que Garotinho já assumiu pertencer a uma quadrilha? Tem de continuar preso e há que buscar o resto do bando.

JOSÉ CARLOS ALVES

São Paulo

Picciani

Aguardo, ansiosamente, a deflagração da “Operação Bumba Meu Boi”, nome que sugiro à Polícia Federal para a investigação dos negócios milionários do “pecuarista” Jorge Picciani, que o transformaram, em poucos anos de vida pública, num dos homens mais ricos do Brasil.

LUIZ RAPIO

Rio de Janeiro

Reforma fiscal indolor

São tantos bilhões já revelados pela propinocracia em todos os níveis administrativos, Estados e partidos políticos que se simplesmente pararem de roubar em poucos meses teremos superávit fiscal e verbas para corrigir as deficiências da saúde, da educação, da Previdência e do saneamento. Os srs. políticos, já que não trabalham, pelo menos parem de roubar. O País agradece.

CLAUDIO JUCHEM

São Paulo

MANIFESTAÇÕES

Ou vai ou racha

A invasão da Câmara dos Deputados e a prisão de Cabral têm tudo a ver. Ou vai ou racha! No vácuo dos grandes movimentos de rua que mudaram o País, e estranhamente dizem que agora são só na internet (?), a coisa está voltando do atacado para o varejo: 50 gatos-pingados querem um País melhor, não têm a quem recorrer e por isso vão responder por “ameaça” à democracia... Santa hipocrisia! Se Renan Calheiros não for contido e sair a tal lei do abuso de autoridade ameaçando a Lava Jato, o País vai rachar. Só não vê quem não quer ou quem está na lista dos 300 da Odebrecht, que bem pode ser a mesma dos 300 picaretas do Lula. “Olho vivo, porque cavalo não desce escada”, já dizia o saudoso Ibrahim Sued.

GILBERTO DIB

São Paulo

Invasão do plenário

O editorial Episódio que exige atenção (18/11, A3) refuta, com toda a razão, o episódio da invasão do plenário da Câmara, uma vez que o uso da força, e não do intelecto, é extremamente condenável. Não obstante, há que ressaltar que grave ofensa é a que os senhores que ocupam tão distinta posição fazem com os brasileiros. Nem mesmo a prisão de alguns os intimida de continuarem com as falcatruas nesta falida “Reupública”, onde os Poderes não se entendem e o lema é farinha pouca, meu pirão primeiro. Por muito menos houve intervenção há 50 anos.

MAURO SANTOS

São Vicente

Excelente o editorial Episódio que exige atenção. Ou queremos democracia ou aturemos atitudes como a inadmissível invasão da Câmara. Só não devemos esquecer o estranho episódio em que o presidente da mais alta Corte, na ocupação constitucional do Senado – mas à luz de provável acordo espúrio –, mutilou a Constituição para beneficiar a mandatária que tantos prejuízos causou à sociedade. Tampouco devemos esquecer a ocupação de alto cargo no Parlamento por quem só não passou à condição de réu por inépcia daqueles que estão investidos na condição de guardiões dos estatutos legais. Não devemos esquecer ainda os que, abrigados naquelas Casas como representantes do povo, conspiram dia e noite para criar mecanismos que os livrem dos grilhões da lei. E não devemos sucumbir a esses esquecimentos para não fomentar outros que desejem conspurcar o templo da democracia – quer dizer, aquela edificação que, se não existissem tais invasores institucionais, significaria inequivocamente esse sonhado templo.

ALÉSSIO RIBEIRO SOUTO

Brasília

Desordeiros

Temos de repudiar a invasão do plenário da Câmara e toda e qualquer invasão. Mas pergunto, só por perguntar: quem faz mais mal e dá mais prejuízo ao País, os invasores que estouraram a porta de vidro ou Renan Calheiros e seus asseclas?

JOÃO B. VIEIRA

Sertãozinho

Casa do Povo?

O ataque ao Legislativo, em Brasília, por um grupo de manifestantes foi condenado por todos. Ato despropositado e sem nenhum sentido, ainda mais pedindo intervenção militar. Todos repudiaram a invasão e o presidente da Câmara disse que a democracia foi atacada, desrespeitada. Bem, nesse particular, seria bom o sr. Rodrigo Maia rever tal declaração, pois a democracia nessa Casa anda pendendo, há muitos anos, só para um lado, e não é o do povo. Casa do Povo deixou de ser há muito tempo, embora aquele ato não seja a melhor maneira de corrigir isso.

PANAYOTIS POULIS

Rio de Janeiro

Democracia não é anarquia

O povo não pode invadir o Parlamento e subir nas mesas e cadeiras. E os parlamentares não podem desrespeitar o povo, desviando dinheiro público para seus bolsos. Democracia não é anarquia e o regime ideal tem de ser o da eficiência, com transparência, honestidade e respeito.

ARCANGELO SFORCIN FILHO

São Paulo

“Como muito já foi dito, ‘todos são iguais perante a lei’, entretanto alguns são mais iguais...”

LUIZ ANTÔNIO ALVES DE SOUZA / SÃO PAULO, SOBRE O FATO DE LULA E DONA MARISA TEREM SIDO DISPENSADOS DE AUDIÊNCIA EM CURITIBA

“Entre lancha de R$ 5 milhões e pedalinho existe uma semelhança: ambos são fruto de corrupção”

ULYSSES FERNANDES NUNES JR. / SÃO PAULO, SOBRE OS ‘MIMOS’ DE SÉRGIO CABRAL E O SÍTIO QUE NÃO É DO LULA

*

A PROPÓSITO...

Como uma pessoa sra. Cláudia Cruz, jornalista de formação, mulher do ex-deputado Eduardo Cunha, pode gastar milhares de dólares com cartão de crédito de uma conta no exterior e perante um juiz federal afirmar que desconhecia a existência dessa conta? No mínimo, sua pena deveria ser o dobro de outra pessoa na mesma situação.

São Paulo

*

IMPUNIDADE

As prisões dos ex-governadores do Rio Anthony Garotinho e Sérgio Cabral são boas notícias. Mas, ao dar-me conta de que Alberto Youssef e Paulo Roberto Costa, dois dos primeiros nomes entre os delatores da Operação Lava Jato, já estão em casa, enquanto Lula, o maior de todos, continua solto, o que me assalta é a sensação da incompletude, do que não foi até o fim antes de começar a voltar. Os três estão aí, livres, podendo trocar experiências e planejar como fazer sem erros da próxima vez. Mesmo com as prisões, o impeachment e tudo o que o juiz Sérgio Moro já conseguiu, um dos maiores problemas brasileiros continua incólume, como uma esfinge pronta para nos devorar: a impunidade. Pena máxima de 30 anos, com direito a progressão para 1/6, mostra o tamanho máximo da nossa inteligência. E esse limite baliza todo o resto. Pena de morte, prisão perpétua, maioridade penal são tabus tanto quanto a prisão de Lula. Falta-nos um Donald Trump que tenha coragem de apontar nossos piores problemas e a direção para resolvê-los. Já temos um Moro. Talvez nos falte um muro, ou paredão, quem sabe?

São Paulo

*

JUSTIÇA NO PAÍS DAS MARAVILHAS

A despeito das últimas prisões de políticos e de empreiteiros, levadas a efeito pela Polícia Federal, só acreditarei na justiça deste país das maravilhas quando: 1) Lula for castigado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) - punição sugerida pelos ministros Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli - com uma redação escolar em que o ex-presidente deverá escrever cem vezes a frase "não devo mais falar 'menas' em lugar de menos, visto que sou o palestrante mais caro do mundo"; 2) a presidente do STF, ministra Cármen Lúcia, punir os ministros Lewandowski e Gilmar Mendes em face da última altercação havida entre os dois, obrigando-os a passarem uma sessão plenária de pé, voltados para a parede, conezinhos às cabeças, com vistas a mitigar suas má-criações plenárias; 3) a senadora Fátima Bezerra for obrigada, pelo senador Renan Calheiros, a bradar, da tribuna do Senado, a expressão "É golpe!", em lugar de "É gópi!", por cem vezes; 4) a senadora Gleisi Hoffmann for obrigada (pelo STF) a reconstituir seu narizinho original, tendo em vista as suspeitas da Polícia Federal sobre as comissões sobre empréstimos consignados de servidores públicos aposentados, supostamente levadas pelo marido dela.

Rio de Janeiro

*

TEMOR

O presidente Michel Temer está preocupado com a possível prisão do ex-presidente Lula não por causa da "instabilidade" social que poderia provocar, e sim com a "instabilidade" política, porque ele e muitos de seus auxiliares diretos sempre foram aliados de Lula e do PT para chegarem ao poder. Temer tem pavor das declarações do ex-presidente envolvendo sua turma e levando todos ao fundo do poço. Bancar o inocente útil, agora, não vale. Temer foi vice de Dilma por duas vezes. Diz o ditado popular: errar é humano, mas insistir no erro é burrice ou má-fé. Como não é burro, resta a segunda opção: não pode negar, o PMDB sempre ajudou o PT desde a época de Lula. Parabéns ao Ministério Público e à Polícia Federal pela prisão do ex-governador Sérgio Cabral.

Rio de Janeiro

*

INSTABILIDADE E PODER

O presidente Michel Temer não precisa ter medo de Lula, como presidente do Brasil, ele tem poderes constituídos capazes de estabilizar qualquer desestabilização. Caso contrário, seria o caos.

São Roque

*

RESPOSTA

Para responder à pergunta do jornalista José Nêumanne ("Temer tem sido menos do mesmo de Dilma?", "Estadão", 16/11, A2), sobre a postura do presidente Temer em relação ao apoio irrestrito à Operação Lava Jato, bastaria que o presidente declarasse de público que vetaria qualquer inclusão na legislação que possa beneficiar eventuais infratores. Simples assim!

Rio de Janeiro

*

ADMINISTRANDO A REPUTAÇÃO

Advogados britânicos e australianos especializados na administração de reputações acusam a imprensa brasileira de demonizar o ex-presidente Lula com o objetivo de alijá-lo das eleições de 2018. Além dos estrangeiros, temos os mais renomados causídicos brasileiros empenhados na defesa do líder do PT, o que corrobora a ideia de que quem deve teme. Os incautos petistas espalhados pelo território brasileiro vão começar a realizar jantares, como fizeram na época do mensalão, para custear as despesas de Lulinha paz e amor com escritórios de advocacia? Haja jantares!

Avaré

*

'O INTOCÁVEL'

Óbvio ululante ("O intocável", "Estadão", 17/11, A3)! Toda a imprensa - sem exceção -, quando encontra o boquirroto ex-presidente, faz reverência ajoelhada, para não dizer coisa pior neste comentário. Todos os jornalistas do Brasil simplesmente idolatram este ser. Lamentável a demagogia da mídia, fala por trás, mas, quando na frente dele, arrega.

São Paulo

*

A DEFESA DE LULA

A partir da expressão "para inglês ver", a petralhada criou "bobagens para suíços ouvirem".

São Paulo

*

EMPREITEIRAS GENEROSAS?

Segundo Gilberto Carvalho, o ex-ministro de Lula, um consórcio de empreiteiras bancou uma reforma no Palácio da Alvorada ao custo de R$ 18 milhões. Para agradar ao amigo? Me enganem que eu gosto! Não existe almoço grátis, porque se cobra o dobro no jantar!

Garça

*

SALVE-SE COMO PUDER!

O presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), está acelerando a votação de lei que trata de abuso de autoridade. Essa lei, traduzindo para bom Português, significa colocar algema, venda e mordaça na Justiça - que, aliás, já é cega -, atingindo em cheio a Operação Lava Jato. Para relator, Calheiros escolheu seu colega Roberto Requião, de tristes recordações e que, a exemplo de Renan, está muito interessado em livrar a própria pele. Pura e simples.

São Paulo

*

CORPORATIVISMO

Deputados querem incluir punição a juiz por crime de responsabilidade em lei de abuso de autoridade. Corporativismo puro, tanto do Legislativo quanto do Judiciário. Defendem somente os próprios interesses, mesmo que sejam escusos, que firam nossa Constituição ou sejam crimes comuns. Quanto aos demais brasileiros, que se danem!

São Caetano do Sul

*

ENTRINCHEIRADOS NO CONGRESSO

Do que realmente precisamos é de uma lei que nos proteja dos abusos políticos praticados por Renan Calheiros e Rodrigo Maia com as respectivas "et catervas" que, com suas iniciativas de projetos visando a proteger criminosos entrincheirados no Congresso Nacional, estão nos levando a atos agressivos que fogem à nossa índole pacífica. É o desespero como último recurso contra o descalabro que assola nossas instituições, com destaque para o Legislativo. Triste Brasil com estes algozes fantasiados de políticos!

Ribeirão Preto

*

A INVASÃO DA CÂMARA

Quero discordar da opinião da página A3 do "Estadão" de ontem, sobre a dita invasão da Câmara dos Deputados ("Episódio que exige atenção"). A imprensa, no geral, TV e escrita, está "condenando e criminalizando" tais atos, que somente visaram a lembrar aos políticos de que a Operação Lava Jato não pode cair no vazio, como aconteceu na Itália, onde ficaram com medo dos seus resultados. A leitora sra. Cris Rocha Azevedo, de Florianópolis, foi muito feliz em carta de ontem quando lembrou dos malfeitos constantes dos extremistas do MST, da CUT, da UNE, etc., que atuam diuturnamente no País, sem nenhuma punição. Lembro de um episódio ocorrido no próprio Congresso Nacional, em que um grupo de guerrilheiras da Via Campesina literalmente transformou em pó o recinto (uma das participantes disse em entrevista à TV que foi uma maravilha tudo aquilo quase chegando ao "orgasmo"), mas não tenho notícia de qualquer punição, como acontece em todas as ações destes movimentos que sempre agem acima da lei. Por que agora um grupo de 50 patriotas vai pagar o pato? Ora, vejam senhores, onde estamos!

Presidente Prudente

*

AUTORIDADES SEM PULSO

Vendo a última ação desta cambada de vândalos invadindo a Câmara dos Deputados e juntando com a invasão da Assembleia do Rio de Janeiro, as invasões das escolas, as invasões de propriedades rurais, as invasões de prédios do governo, colocando barricadas nas ruas e estradas impedindo a circulação de pessoas e outras famigeradas ações, tudo sob os olhares complacentes das "autoridades", pergunto que moral tem a polícia para interromper legalmente essa baderna? As ações têm pesos diferentes, que mandaram para a cadeia, merecidamente, os corintianos no Rio de Janeiro por agressão aos policiais e, no caso da Câmara dos Deputados, foram para a delegacia e postos em liberdade. Pode uma coisa dessas? Quando vamos poder confiar nos poderes constituídos, se não conseguem acabar com esta desgraça que inferniza o povo ordeiro?

São Paulo

*

BATE-BOCA NO STF

Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), "duelaram oralmente" demonstrando a eterna ciumeira perante os holofotes, ou seja, um quer aparecer mais que o outro. De qualquer forma, Lewandowski está em desvantagem nesse "duelo", pois, como petista de carteirinha, concordou com que Dilma Rousseff, que o nomeou para aquela Casa, não perdesse seus direitos políticos após o impeachment, contrariando a Constituição federal e retribuindo a benesse dela. Basta!

São Paulo

*

TROCA DE FARPAS

Fazia tempo que não víamos "Vossas Excelências" do Supremo trocando farpas ao vivo, mas as de quarta-feira foram fantásticas. Fico imaginando o que cada um deles gostaria realmente de falar, mas não podem para manter as aparências. Mas, cá entre nós, no meio de tanta raiva expressa em cada um, poderiam muito bem acabar com a hipocrisia de tratar a cada palavra "Vossa Excelência". Fica evidente, também, que precisamos acabar com estes cargos indicados pelo presidente da República, assim como seu caráter vitalício. O acesso ao Supremo deve ser por meio de concurso ou sabatina num conselho independente, e com mandato de no máximo cinco anos.

São Bernardo do Campo

*

OS BONS TERMOS

Interessante, curioso, porém não surpreendente o bate-boca no Supremo Tribunal Federal, esta semana, entre os ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes, trocando farpas e acusações. Cada um criticou e atacou o outro de forma nitidamente nervosa e alterada, mas em nenhum momento deixaram de se referir um ao outro como "vossa excelência". No fundo, cada um de nós tem certeza e sabe muito bem dos verdadeiros termos que queriam utilizar, né não?

São Paulo

*

SUPREMA VERGONHA

Triste país onde ministros do Supremo, supostamente cavalheiros exemplares, sob toga que pede sobriedade e equilíbrio, pois responsáveis por mediar os assuntos mais importantes da Nação, agem, ao vivo, qual crianças birrentas e mimadas. Deveram ficar de castigo.

São Paulo

*

CATILINAS DO STF

Quando era pequeno, se eu e minhas irmãs discutíamos, minha mãe punha cada um num canto, de castigo, para pensar. Revendo o bate-boca entre os ministros (minúsculo mesmo) Lewandowski e Gilmar Mendes, acho que de nada adianta colocar cada um em um canto. Afinal, são macacos velhos, não dá mais para consertá-los. Como se acham com "notável saber jurídico", não aceitam mais reprimendas. Juraram defender a Constituição, da qual são profundos conhecedores. No entanto com suas atitudes a afrontaram. E cada um acusou o outro de feri-la. Expuseram, comprovaram, demonstraram e acusaram-se mutuamente das suas falhas. Eles se julgaram e cada um condenou o outro, com a anuência de todos os demais "ministros", todos calados - e quem cala consente. Como estas acusações e julgamentos se deram em plena sessão do STF, a última instância de julgamento, a partir daí não cabem recursos, certo? Se estes senhores agem dessa forma, um acusando o outro, dormem sentados em processos, processos ficam 20 anos parados, processos dos amigos comuns não andam, fecham os olhos quando o processo é contra o amiguinho que tem 11 processos e continua presidente do Senado, etc., etc. A pergunta é: até quando teremos de aguentar esta turma, já que vem demonstrando claramente não terem (todos) condições mínimas para ocupar o cargo? Agindo assim, que moral eles têm para julgar quem quer que seja? Querem que traduza?

São Paulo

*

SUPREMO DIÁLOGO

- Com a devida vênia, Vossa Excelência fez coisa heterodoxa;

- E Vossa Excelência faltou com o decoro;

- Repilo, repilo, quero que me esqueça.

Tradução: - Vossa Excelência não vale nada; - E Vossa Excelência vale menos ainda.

São Paulo

*

CELULAR AO VOLANTE

O que mudou desde o aumento substancial do valor das multas e penalidades para o uso de celular ao volante? Absolutamente nada. Quem frequenta rotineiramente o trânsito de São Paulo observa que inúmeros motoristas continuam a falar ou a digitar mensagens no celular ao bel prazer, enquanto dirigem. A infração é de difícil fiscalização, tão difícil quanto a que penaliza o não uso da seta em conversões. Mais importante que as multas é imperativo que a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) invista em campanhas de conscientização e de mudança de comportamento. Tarefa árdua e de resultado de longo prazo. Multar e acrescentar pontos na carteira somente não resolverão.

São Paulo