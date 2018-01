Do rega-bofe à guerra civil

Ao mesmo tempo que acentua o raciocínio tortuoso e torturado pelo fracasso, Dilma Rousseff proclama a república do rega-bofe. Busca-se, na Brasília desvairada, a solução do caos político, administrativo e econômico da república petista na mesa farta, regada ao melhor champanhe, dos sucessivos almoços e jantares no Palácio da Alvorada. Sob o ângulo moral, são sucessivos bailes da Ilha Fiscal. Nas adjacências, circulam múmias do tipo Sarney e Lula da Silva – o arrivista hoje pirangueiro de misericórdia para que não lhe sirvam o cárcere –, reativados de seus túmulos políticos pela virulência da corrupção pandêmica que desautoriza a legitimidade de mandatos. O crime bancou as vitórias eleitorais com inimaginável volume de dinheiro, em que o milhão valeu pataca. Se espremido o tumor com o rigor que se espera da Justiça, sobrará ninguém. Com R$ 39 mil mensais anunciados para o bolso dos togados do STF, 5 dos 11 ministros – Lewandowski, Toffolli, Weber, Barroso e Fachin (Zavascki não estava em Brasília) – do chamado Supremo foram, à noite, à casa de Dilma fazer o quê? Reafirmar a maioria petista da Corte? Talvez! Porém bem menos, é verdade, que a CUT ao lançar ao vivo, vestida de vermelho, o convite à guerra civil, o enfrentamento armado. O braço sindical do PT convocou – diante de câmeras e holofotes, sem medo de ser infeliz – a militância a pegar em armas para defender Dilma. Se alguém ainda duvidava que o PT significa o reverso da turbina da História, o retrocesso stalinista, maoista, pol-potista, castrista, as dúvidas foram dissipadas na noite de 13 de agosto de 2015. O PT é 13. E bem a gosto do agosto brasileiro.

Luta armada

Depois que Lula ameaçou convocar o “exército do Stédile”, todo mundo se acha no direito de pregar a luta armada. Esse cara da CUT deveria estar preso na Polícia Federal para se explicar.

Lobos

Enquanto os “coxinhas” vão para as ruas com bandeiras do Brasil, aliados de Dilma-PT levam armas! Quem está pregando o terrorismo?

Tentativa de intimidação

Na manifestação pró-Dilma Rousseff em Brasília, as palavras do presidente da CUT não passaram de uma mensagem premeditada quando se referiu a “ir às ruas de armas na mão”. O objetivo é tentar esvaziar os protestos deste domingo. Porém os participantes, certamente, não se intimidarão com mais essa típica atitude do PT.

Que belo gesto!

Enquanto cidadãos prestantes e sensatos democraticamente manifestam opiniões objetivando sanear e recuperar o Brasil, ora deteriorado em consequência dos equívocos e malfeitos dos “governos” petistas, um indivíduo pirólatra conclama comparsas a saírem armados às ruas para impedir o ato cívico que terá lugar neste domingo. Com certeza está instrumentalizando o comando do “capo”, que instigou o confronto de classes, a luta do “nóis contra eles”, pedindo auxílio ao “exército do camarada Stédile”. Tamanho desatino foi concretizado no interior de um bem público, durante cerimônia oficial, diante de câmeras e microfones, sob o auspício e o manto da sra. Dilma! É isso aí, companheira Estela, Wanda, Luiza (?!): a seu favor o vale-tudo é saudável... Aguarda-se a severa atuação do Ministério Público, pois incitar a violência contra a população pacífica é crime. Ou será que a blindagem do sr. Lula também alcança o sindicalista autor do delito?

Quem cala consente

Dilma assistiu calada, no Planalto, diante de milhões de testemunhas, ao presidente da CUT ameaçar os cidadãos brasileiros de recebê-los à bala se tentarem tirar a presidente. Pois que venha seu brucutu vermelho! Que o primeiro sangue derramado por suas armas seja o sinal para a extirpação do PT não só da praça, mas da História do Brasil!

Lamentável a atitude da Dilma! Ao seu lado, Vagner Freitas, presidente da CUT, usou o microfone e ameaçou “ir às ruas com armas na mão”. Como democrata que ela alega ser, deveria ao menos ter-lhe dado uma advertência imediatamente após ouvir tal absurdo. A Dilma fala, fala, mas de útil não faz nada. Estamos no fundo do poço!

Exército anti-impeachment

Muito mais que respeitar as regras do jogo, é preciso respeitar as leis e aprender a responder por seus atos. Vitória em eleição não anistia crimes praticados no exercício de suas funções públicas. Vivemos numa democracia e isto aqui não é Venezuela nem Cuba. Muito maior que o poder das armas nas mãos de arruaceiros pagos e subvencionados é o poder da Justiça e do respeito à Constituição deste país.

Comício de 64

A História se repete: o evento “Diálogo com Movimentos Sociais” é a versão atual do comício da Central do Brasil de 1964. A agravante, no evento de anteontem, foi o presidente da CUT, Vagner Freitas, incitar os participantes a pegar em armas para defender a presidente. Por alusão ao comício de João Goulart, que também foi num dia 13, Dilma deve ter, no máximo, mais 18 dias no cargo.

‘Como tragédia ou farsa’

Brilhante a coluna da Eliane Cantanhede de ontem (A6), em que relata (para os que têm pouca memória) que em 2006 o governo Lula estava bastante desgastado e o PSDB, cheio de divisões e pouca vocação para ser oposição, deu espaço para que se reerguesse e ganhasse as eleições. Pelo jeito, a História parece querer se repetir. Sugiro aos dirigentes do partido lerem o texto de Eliane e reestudarem a História do Brasil pouco antes da independência, quando o rei de Portugal disse a dom Pedro: “Tome o trono antes que algum aventureiro o faça”.

IMAGEM DO FRACASSO

A foto na capa do Estadão de sexta-feira (14/8) com Maduro, Evo e Fidel é a própria cara do fracasso da América Latina e de seus governos populistas, que insistem em manter o povo na miséria e no cabresto há décadas. Faltaram nessa foto, para representar uma desgraça ainda maior: Dilma, Lulla e Cristina Kirchner! Protagonistas de um filme de horror muito bem elaborado e premeditado, cujo script insiste em escravizar e eternizar nações fracassadas e seus incautos habitantes!

POR QUEM RENAN VIROU A CASACA?

Por que será que cheira tão mal a reviravolta do presidente do Senado Renan Calheiros, quando se mostra novamente ao lado do governo federal? Numa avaliação superficial, deve ter algo a ver com a aprovação do mandato de continuidade do procurador geral da República, Rodrigo Janot. Aprova de cá, fica livre de lá e crucifica o outro, "persona non grata" do Eduardo Cunha. Os dois estão sendo investigados pela Operação Lava Jato, mas as investigações estão nas mãos do procurador Rodrigo Janot... Sabe como é, quem disse que o toma lá dá cá está restrito ao Executivo e Legislativo?

RENAN E DILMA: AÍ TEM!

Parece que a turma da deixa disso entrou em campo... Depois de confirmar a recondução de Rodrigo Janot, no sábado passado, a ocupante do cargo de presidente da República se reuniu no dia seguinte com ministros e parlamentares e, na segunda-feira, Renan jogou "a bóia". Ele está podendo!(como se diz no popular). Por que mudou o tom? Patriotismo?! Dou-me o direito de não acreditar. Ou estaria já sabendo que estão fora das futuras (ao menos esperadas) denúncias do procurador geral da República (PGR), que não teria mais resistências no Senado? E a oposição, entenda-se o PSDB, mais tonto que cego em tiroteio. Pobre de nós que continuaremos afundando até 2018, enquanto que para boa parte da imprensa parece que tudo já começou a dar certo.

PESADELO

Arrasta-se o caso Dilma no Tribunal de Contas da União (TCU) com a ajuda de Renan Calheiros, o fiel escudeiro de governantes desacreditados. Vivemos um período econômico mundial turbulento, em que nosso principal parceiro econômico, a China, está passando por um período de reorganização econômica, em prevista baixa de crescimento. Nossas vendas a esse país serão consequentemente menores. Por outro, lado prevê-se maior turbulência cambial, por causa das alterações anunciadas pelo governo americano em seu projeto de enxugamento de moeda. São assuntos de primordial importância, que nos impactarão profundamente. Fôlego, talvez seja o mínimo requerido por um governante para enfrentar as nuvens de adversidade que se avizinham. Muito melhor seria um governo com credibilidade para executar um projeto claro de governo, com apoio da população!

VERGONHOSO

Mais uma jogada suja desse governo PeTelulista corrupto, com ajuda de Renan Calheiros, até ontem inimigo do Planalto, conseguiu ganhar mais prazo para justificar o injustificável: as pedaladas fiscais e uma infinidade de outras distorções que poderiam dar início a um processo de impeachment. E a nova data a ser marcada será prorrogada por prazo indeterminado. É uma vergonha!

TÁBUA DE SALVAÇÃO

Renan Calheiros virar tábua de salvação do governo Dilma, com toda a ficha corrida que este cidadão possui, tão bem citada no editorial de quarta-feira (12/8), me faz lembrar daquele velho ditado que diz: “Para quem está se afogando, jacaré é bóia”.

NOVO GOVERNO

Renan Calheiros, o presidente que não foi eleito pelo povo!

INDEPENDENCIA ENTRE OS PODERES

O Brasil pós- PT virou uma ditadura. O Executivo interfere no Legislativo e Judiciário, como vimos no mensalão e petrolão. A presidenta não deveria ter encontros secretos com membros do Legislativo; os membros do Supremo Tribunal Federal (STF) deveriam ser escolhidos pela OAB. Os casos mensalão e petrolão mostram como os congressistas podem ser comprados com cargos e outras coisas. É preciso mudar essa situação com urgência, para continuar a ser uma verdadeira democracia.

O PAÍS NÃO VAI NADA BEM

É o fim! Dilma deixar o País nas mãos de Renan e Lula!!!

OPOSIÇÃO ADORMECIDA

A foto de Lula com os aliados da cúpula peemedebista (A8, 13/8) mostra que eles devem estar rindo da oposição, que não sabe aproveitar o momento para remover os cacos da base "esfacelada" do governo.

DESCONTO

O articulador Lula com Michel Temer e líderes do PMDB no Palácio do Jaburu, como mostra a foto da capa de 13/8, me fez pensar que a discussão só poderia ser sobre o preço que os advogados criminalistas estão cobrando. Devem ter cogitado contratar em grupo para conseguir desconto.

LULLA MINISTRO?

Frase de Lulla de 1988: “No Brasil é assim: quando um pobre rouba, vai para a cadeia, mas quando um rico rouba, vira ministro”. Acertou em cheio!

CHEGANDO AO ABISMO

Não julguem Dilma por esses seis meses de mandato, implora Lula! Estes seis meses de mandato são a consequência de todo mandato anterior, e não o motivo de estarmos neste tremendo abismo que ainda não chegou ao fundo. Pela incapacidade da presidenta de reverter este quadro, não podemos nem imaginar como será o fundo!

INCOMPETÊNCIA PETISTA

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, durante a Marcha das Margaridas, que Dilma está sendo vítima de uma tentativa de golpe. Lula sabe que o Brasil piorou durante os governos do PT. Lula se esquece de que mentira tem perna curta e que a maquiagem desapareceu. Os dados estão aí para provar que a inflação está descontrolada, as principais fábricas do País estão funcionando com produção reduzida, que as dívidas externa e interna do Brasil ultrapassam R$ 3,3 trilhões, o desemprego aumenta a cada dia, o real se desvaloriza sem parar, os hospitais públicos continuam péssimos, assim como as escolas, etc. Lula e Dilma têm culpa pelo que está acontecendo, por terem escolhido incompetentes para ocupar cargos de ministro de Estado e de diretores das principais estatais do País. Não adianta pôr a culpa na situação econômica de outros países.

ARROZ DE FESTA

O ex-presidente Lula participou da Marcha das Margaridas, com a participação estimada entre 30 a 40 mil mulheres na passeata. Do jeito que está o PT, e particularmente o ex-presidente Lula, ele vai comparecer a tudo que for possível. Em assembléia de eleição de síndico, em festinha de aniversário de um aninho, etc.

MEDO DA MANIFESTAÇÃO

Os vermelhos traidores da Pátria estão se borrando de medo das represálias deste domingo lá na toca do lobo. Os boquinhas vão fazer o que só sabem fazer, ocupar postos usando o dinheiro do povo.

NAS RUAS

A manifestação popular aguardada para amanhã está gerando mais expectativa do que decisão de campeonato. Só espero que não seja decidida nos pênaltis!

DÁ NOJO!

Se há alguma coisa nauseante e desesperadora é engolir o abominável encontro do ex-presidente Lula com a finalidade de “viabilizar uma pauta para salvar o Brasil”! O senador impõe condições e passa à condição de oráculo do governo, exigindo mil e uma para tanto. Afinal, se ele quer o bem do Brasil, para que fazer tantas exigências? Lula faz de conta de que nada que está acontecendo tem a ver com ele. É surreal!

ABUSO DO PT

O PT organizou a passeata das Margaridas em Brasília com um patrocínio de R$ 855 mil dados pelo BNDES, Caixa Econômica e Itaipu Binacional, para atender aos interesses partidários com o objetivo de fazer frente aos protestos contra a presidente Dilma, marcados para amanhã. Diante deste abuso de poder, e mau uso do dinheiro público, gostaria de saber o que os nossos representantes da oposição pretendem fazer para coibir este tipo de abuso!

DILLMA, JÁ DEU!

Uma das grandes economias que a “presidenta gerenta incompetenta” Dillma poderia fazer é demitir o marqueteiro João Santana, que parece ter esgotado a sua imaginação. Uma semana depois de o PT mostrar um país maravilhoso e próspero na propaganda, a projeção do mercado mostra o contrário. O IPCA na margem de 9,32%, PIB negativo de 2% para 2015. Fora a maior inflação desde a “herança maldita de FHC”! Santana que vá plantar mentiras em países mais prósperos à enganação, como Venezuela, Argentina, Equador, etc. Aqui já deu!

FALANDO GROSSO

Sra. Dilma Rousseff, legitimamente eleita pelo povo, disse mentiras elaboradas pelo Sr. João Santana, teve a campanha financiada por empresas alvo da Lava Jato... Falar grosso e de maneira irritada em Boa Vista e em São Luís do Maranhão é fácil! Agora, venha falar grosso aqui em São Paulo, na Praça da Sé ou na Avenida Paulista. Venha expor sua legitimidade! Previdencia implode orçamento

OUTRA PEDALADA?

A Dilma de novo mente e como! Anunciou uma redução na conta de luz que ela mesma acha elevadíssima, mas na verdade essa conta vai diminuir 1,6% e não 15 a 20%. Mais uma inverdade e uma pedalada da petista que, na verdade, não veio para esclarecer nem assumir nada, mas para tentar nos enganar! E ainda quer se comparar com contas dos antecessores? Tem mais é que assumir seus erros e desacertos.

MAIS DO MESMO

Lá vem a presidente Dilma com a conversa de talvez haver um desconto na energia elétrica. Com seu histórico de mentiras, quem ainda acredita? Ela sofre demais para aparentar humildade. Melhor manter a conhecida soberba, combina melhor com ela.

DESLIZES DO PT

No editorial do Estadão de 12/8, só foram mencionados os pequenos "malfeitos" de Dilma e Lulla; os crimes praticados contra os prefeitos de Santo André e Campinas, não o foram. Quanto aos antecedentes de Renan, então! Basta dizer que serviu a vários senhores desde há muito. Tomara que a corja que se assenhorou do poder, incluindo os senadores, deputados e apaniguados, seja banido o mais breve possível. Nunca o Legislativo esteve tão mal representado e avaliado.

PACTO PELA GOVERNABILIDADE

Diga-me com quem andas e te direi quem és. Ao mesmo tempo em que propõe um pacto de união nacional para viabilizar a governabilidade, a presidente Dilma convida para conversas estratégicas (?) o MST (entenda-se o exército do Stedile), a UNE (entidade que prega a ideologia do Stalin e Mao) e a CUT (cujo único interesse é implantar um Estado sindicalista bolivariano). Desta forma, fica difícil qualquer entendimento nacional sério.

PREVIDÊNCIA IMPLODE ORÇAMENTO

O Sr. Raul Velloso, em seu artigo (12/8, B2) diz: “Por uma razão incompreensível, a população não se toca para a urgência de fazer uma reforma na Previdência e em outros benefícios”. A grande maioria simplesmente não sabe! Espero que os políticos façam as reformas necessárias!

SÃO PAULO VAI PARAR

São Paulo era conhecida e se orgulhava de ser a cidade que nunca para, em razão de seu constante, frenético e incansável dinamismo. Na atual e desastrosa gestão do prefeito Fernando Haddad, com a implantação impositiva e sem qualquer estudo de impacto das ciclovias, de corredores de ônibus e com a redução da velocidade nas marginais, avenidas e ruas, a capital já pode ser chamada de cidade devagar, quase parando. Haja paciência e estômago para mais três anos e meio de mandato!

INTERVENÇÕES DE HADDAD

É incrível que o resultado catastrófico das intervenções do prefeito, no trânsito paulistano, não o alerte no prejuízo material e psicológico que causa nos motoristas. Arrecadando algo que se aproxima de 2 bilhões em multas (às vezes absurdas), ainda não conseguiu nem harmonizar os semáforos! Nada gasta em campanhas educacionais, tampouco apresenta os motivos das mortes no trânsito, que, em geral, nada tem a ver com a velocidade legal, mas sim com álcool, drogas, motocicletas, etc.

COMPROMISSO COM O MUNDO

O Observatório do Clima acerta na afirmação de que o Brasil há de fazer o possível para reduzir as emissões globais, independente do que farão outros países. Mas se atém a uma meta alta demais para 2030. Um compromisso moral do Brasil é o desflorestamento zero já! Esta ação contribuiria com uma redução por volta de 0,5 GtCO2 em no máximo cinco anos. No campo da geração de energia é possível alcançar níveis próximos a zero de emissões em 10 anos, quando também os acionamentos elétricos estarão no mercado. Então até 2030 as emissões do Brasil poderão estar no nível de 0,5 GtCO2, tomando-se algum cuidado com a agricultura. Esta é a responsabilidade do Brasil pelo futuro da humanidade.

