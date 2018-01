CORRUPÇÃO

Avança, Brasil!

Há anos aguardávamos essa boa notícia sobre a condenação do chefe-mor da corrupção e da vergonha que se tornou esta República. Parece-me que o Brasil aos poucos vai retomando o seu caminho. A reforma trabalhista é sinal de tempos modernos; o empresariado brasileiro, conhecido mundo afora por seu jeito de se reinventar a cada dia diante de cenários de instabilidade constante, é merecedor de desonerações, mesmo que pequenas. O Brasil tem de avançar e, sendo assim, sugiro à senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR) e a sua matilha em pele de cordeiro que poupem suas palhaçadas e quebras de decoro e concentrem energias para uma possível viagem até Curitiba. O futuro promissor é muito díspar de comportamentos pouco republicanos e nada democráticos como o apresentado por elas.

EDUARDO FOZ DE MACEDO

efozmacedo@gmail.com

São Paulo

Lula condenado

Para Sergio Moro, vale a pena ser honesto no Brasil.

ROBERTO TWIASCHOR

rtwiaschor@uol.com.br

São Paulo

Bálsamo

A condenação de Lula da Silva pelo juiz Sergio Moro representa um bálsamo para a alma de todos os brasileiros honestos. A maioria deles traz as “retinas fatigadas” (quantas saudades, ó Drummond!) de ver o grau inacreditável a que chegou a corrupção no País. O corrupto lulopetismo envenenou a nossa vontade de viver. Resta-nos a Justiça como derradeira esperança da alma brasileira.

NEWTON DE LUCCA

desnewtondelucca@gmail.com

São Paulo

Mudança de paradigma

Parabéns ao juiz Sergio Moro e a todos da Lava Jato pela condenação do Lula. Grande parte da população esperava ansiosamente esse momento e agora deseja a execução da pena o mais rapidamente possível. Vamos esperar a decisão do recurso que certamente os advogados vão interpor contra a sentença no TRF-4, para mudar esse paradigma de que o Brasil não é um país sério e provar que na nossa democracia todos são realmente iguais perante a lei. Vamos tomar uma Brahma para comemorar.

REINNER CARLOS DE OLIVEIRA

reinnercarlos1970@gmail.com

Araçatuba

Al Capone

A Justiça dos EUA conseguiu condenar o notório mafioso Al Capone por sonegação de Imposto de Renda, pois era difícil comprovar o seu envolvimento em assassinatos e outros crimes. Algo semelhante está acontecendo no Brasil, com o Lula sendo condenado pelo corajoso juiz Sergio Moro pelo recebimento da “irrisória” propina de R$ 2,25 milhões da construtora OAS, no caso do triplex no Guarujá, em troca de favores na Petrobrás. É um começo, pois o “cara” era tão esperto que até usava o celular de seu segurança para não ter o dele grampeado!

OMAR EL SEOUD

elseoud.usp@gmail.com

São Paulo

Cai o mito

Para o eleitor que ainda acreditava na inocência de Lula, a condenação será uma surpresa. E uma grande vergonha, porque o brasileiro humilde é honesto. Que tremenda será a decepção desse povo com o demagogo que, no decorrer de sua carreira política, o fez acreditar piamente que se preocupava com os pobres. Desta vez o discurso de vítima não vai funcionar. O ídolo caiu.

JORGE ALBERTO NURKIN

jorge.nurkin@gmail.com

São Paulo

Tudo vai melhorar

Depois da paulada que a jararaca levou na cabeça com a condenação a nove anos e meio de prisão, o País finalmente começará a melhorar na política, na economia e na sociedade. Até o ar está mais leve no nosso Brasil!

ANTONIO CARELLI FILHO

palestrino1949@hotmail.com

Taubaté

Jararaca

Nove é cobra no jogo do bicho.

ODILON OTAVIO DOS SANTOS

Marília

REFORMA TRABALHISTA

Mais segurança

Passei minha vida profissional (RH) ouvindo sobre a necessidade de se proceder à reforma trabalhista. Pronto, ela chegou. E preservando direitos. Um avanço. Que patrões, empregados, RHs, sindicatos tenham muita maturidade para bem aproveitar a atualização da legislação própria. Podemos com isso estar inaugurando um novo tempo nas relações trabalhistas, aproximando mais um pouco o capital e o trabalho, reduzindo o número absurdo de reclamações trabalhistas e também de multas aplicadas. Mais segurança jurídica.

CELSO LUÍS GAGLIARDO

gagliardo.celsoluis@gmail.com

Americana

Salto gigantesco

Para aqueles que criticam ou não entendem o significado da vitória da reforma trabalhista, lembro Neil Armstrong: um pequeno passo para o governo, um salto gigantesco para o Brasil!

GILBERTO DIB

gilberto@dib.com.br

São Paulo

Retumbante vitória

Apesar do patético protesto de Gleisi Hoffmann, Fátima Bezerra e Vanessa Grazziotin, ocupando a Mesa Diretora do Senado, o presidente Michel Temer colheu uma retumbante vitória com a aprovação da reforma trabalhista. As senadoras vergonhosamente utilizaram sua condição feminina para chantagear seus pares e a própria democracia, recorrendo a obsoletos métodos estudantis para obstruir a votação, em que já estava desenhada a derrota da oposição. Além de falta de respeito aos brasileiros, elas faltaram com o decoro parlamentar, o que deve ser objeto de processo no Legislativo. É necessário extirpar do Congresso, de uma vez por todas, os políticos, que não se portam dignamente como representantes do povo. Minha esperança se concentra nas eleições de 2018, creio ser a única forma de nos livrarmos de todos os maus políticos.

MÁRIO NEGRÃO BORGONOVI

marionegrao.borgonovi@gmail.com

Rio de Janeiro

Agradecimento

Bom serviço prestaram ao Brasil as senadoras lulopetistas na votação da necessária reforma trabalhista. O governo temia um placar apertadíssimo e talvez até a volta do projeto à Câmara, mas graças à “inteligentíssima” estratégia adotada, a reforma passou com folga. Oxalá façam a mesma coisa na votação da também necessária reforma da Previdência. O País agradece.

ANTÔNIO JÁCOMO FELIPUCCI

annafelipucci@hotmail.com

Batatais

“Nunca antes na História deste país uma ‘viva alma mais honesta’ foi condenada por corrupção e lavagem de dinheiro”

ELY WEINSTEIN / SÃO PAULO, SOBRE A SENTENÇA DE NOVE ANOS E MEIO DE PENA DE PRISÃO DADA POR SERGIO MORO A LULA

elyw@terra.com.br

“Lula já se está preparando para ‘negação premiada’...”

LUIZ FRID / SÃO PAULO, IDEM

luiz.frid@globomail.com

LULA CONDENADO

Lula foi condenado a 9 anos e 6 meses de prisão, em regime fechado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro pela acusação de ter sido beneficiado com o triplex em Guarujá. Parabéns ao juiz Sérgio Moro! Aguardemos as algemas, pois os seus advogados, muito bem remunerados com os recursos de lavagem de dinheiro, claro, vão entrar com recurso. Enquanto isso, vários outros processos contra o dito cujo seguem na Justiça.

José Carlos Alvesjcalves@jcalves.net

São Paulo

*

FINALMENTE!

Lulla, o maior larápio do Universo, finalmente teve sua condenação dada por Sérgio Moro! A Justiça tarda mais não falha, porém faltou decretar sua prisão preventiva para que este mentiroso contumaz já passasse a ver o sol nascer quadrado. Logicamente que o PT e os partidos que são seus apêndices doentios já começaram a espernear, aliás, como era de se esperar, mas Lulla terá de começar a pagar por todos os seus crimes cometidos desde a época em que era líder sindical. Lugar de bandido é na cadeia a sete chaves! Finalmente!

Boris Becker borisbecker@uol.com.br

São Paulo

*

E VEM MAIS

É só a primeira ainda e ele não consegue contar por meio dedo.

Alessandro Lucchesi timtim.lucchesi@hotmail.com

São Paulo

*

LULA, LADRÃO!

Lula ladrão, teu lugar é na prisão! Após 15 anos de destruição, a maior praga que já assolou o País, o verdadeiro culpado de tudo foi condenado, como há muito merecia. Não só pelo que fez no seu mandato, mas por ter impingido à Nação um desastre ainda maior do que ele: a incapaz Dilma Rousseff. Finalmente o País poderá recomeçar a sua caminhada - desviada que foi por um trapaceiro e seu partido criminoso - com a ajuda de todo o povo brasileiro, para reencontrar o destino digno de sua grandeza. Salve mãe gentil, Pátria amada Brasil!

Gilberto Dib gilberto@dib.com.br

São Paulo

*

CONTANDO NOS DEDOS

Nine fingers, nine years!

José Roberto Niero jrniero@yahoo.com.br

São Caetano do Sul

*

TEMER NO BRETE

Brete, para quem não sabe, é o estreito corredor pelo qual os bois são levados ao encontro da marreta que os abaterá, sem nenhuma possibilidade de salvação. Michel Temer já foi colocado no brete e até mesmo os tucanos finalmente desceram do muro para dar a sua empurradinha. Ratos lançam-se ao mar. A pergunta ainda não respondida é como foi possível Temer, macaco velho, ter caído na armadilha do diabólico Joesley. Uma possível explicação é que Gedell contou a ele que há uma sala anti-grampo no Palácio do Jaburu. Sabedor disso, Joesley cobriu seu aparelho com uma fita de borracha, razão determinante da baixa qualidade da gravação. Si non é vero, é bene trovatto.

Hélio de Lima hlc.consult@uol.com.br

São Paulo

*

IMPOTÊNCIA

Quanto mais a esquerda raivosa age, mais entendemos que o governo está no caminho certo. Ver as senadoras impedindo a votação da Reforma Trabalhista, recebendo até almoço para não saírem de seus postos usurpados, não dá para entender por que o presidente da Casa Eunício Oliveira, não saiu de sua inércia, sentando-se em qualquer outra mesa, pegando um microfone e começando a votação! Duro nem é ver essas mulheres que não nos representam. Duro é ver senadores impotentes perante elas. Haja paciência!

Beatriz.Campos beatriz.campos@uol.com.br

São Paulo

*

OCUPAÇÃO DO SENADO

Ao ouvir pelo Rádio a notícia da "ocupação" da mesa do Senado por algumas senadoras, chutei os nomes: Gleisi, Fátima, Jandira e Vanessa. Entrei no site do Estadão e lá estavam elas - as mais novas integrantes dos grupos de "manifestantes", sempre pensando no bem do povo. Quando a chefe estava no Poder, não pensaram nisso.

Geraldo Marcondes gfonsecamarcondes@uol.com.br

Taubaté

*

CRISE BRASIL

Meia-luz, homens, mulheres... Fosse vivo, Lautrec teria um prato cheio.

A. Fernandes standyball@hotmail.com

São Paulo

*

TRUCULÊNCIA DAS SENADORAS

As petistófilas senadoras Gleisi Hofmann e Fatima Bezerra, além da 'comunista do B', Vanessa Grazziotin, realmente deram mostras de como para elas se faz política... Na base da violência e da truculência! Mas que moral teria o apequenado Eunício Oliveira para repreendê-las, sem falar na inútil Comissão de (falta de) Ética de um Senado que absolve os Aécios da vida, quanto mais punir exemplarmente quem, rompendo o decoro e as regras da casa, se comporta como os vândalos os MST?!

Paulo Boccato pofboccato@yahoo.com.br

Taquaritinga

*

QUANTA FALTA DE EDUCAÇÃO!

Se o objetivo das vermelhinhas era conseguir 6 inúteis horas de fama, à nossa custa, e aparecer na capa do Estadão, conseguiram.

Guto Pacheco jam.pacheco@uol.com.br

São Paulo

*

FALTA DE DECORO

As baderneiras no Senado não deveriam ser punidas por infração ao decoro parlamentar?

Harald Hellmuth hhellmuth@uol.com.br

São Paulo

*

FRAUDARAM ATÉ O FEMINISMO

No dantesco episódio em que as senadoras da oposição ocuparam a mesa do Senado na tentativa de impedir no grito a votação da reforma trabalhista, um fato ficou claro: a subserviência do PT aos interesses dos sindicatos. A maior demonstração de que as senadoras estavam ali como meras linhas auxiliares dos sindicatos - que tiveram seus interesses contrariados com a medida que prevê o fim do imposto sindical obrigatório- , foi a senadora Gleisi Hoffmann telefonar para o presidente da CUT pedindo permissão para encerrar a ocupação da mesa do Senado. Com a negativa do sindicalista, a confusão continuou por 8 horas, transformando Congresso em um Congresso Bolivariano com ocupação da esquerda raivosa. Mal se livrou da presidenta teleguiada, o País descobre agora que as bravas senadoras obedeciam ao presidente da CUT. Fraudaram até o feminismo!

Paulo R Kherlakian paulokherlakian@uol.com.br

São Paulo

*

FLEXIBILIDADE JÁ!

"Todas as regras pré-estabelecidas e fixadas na parede são incapazes de adaptação e flexibilidade" (B.Lee). Agora imagine com regras trabalhistas do arco da velha como a nossa CLT. Coragem para mudar é o que precisamos. Quanto ao partido do' Trabalhadores', eles não têm coragem para mudança. Eles têm coragem para o aparelhamento.

Leandro Ferreira da Silva leandroferreoradasolva@gmail.com

Guarulhos

*

REFORMA TRABALHISTA

Essa reforma me lembra dos tempos em que trabalhei como corretor de imóveis e frequentava as obras em andamento. A construção civil, na época, anunciava que gerava 1 milhão de empregos ou algo semelhante. E eu completava: empregos precários. Haverá mais contratações? Depende. A economia capitalista moderna precisa de consumidores e muitos dos trabalhadores que serão admitidos provavelmente receberão salários medíocres e continuarão fora do mercado comprador. Negociar com patrões? Não me façam gargalhar! Muitos sindicatos são inexistentes. Recentemente, um sujeito foi contratado numa padaria e entregou a carteira profissional. Trinta dias depois foi perguntar sobre o registro e foi demitido, por ser considerado um contestador. A quem ele vai recorrer? Grande reforma! Os advogados trabalhistas agradecem.

Valdir Amado valdir.amado@bol.com.br

São Paulo

*

IDEAIS DA TROPA DE CHOQUE

Marun lidera a tropa de choque de Temer, assim como o fez para Eduardo Cunha. No dia da votação de Cunha, escreveu um artigo declarando que não sabia se o ex-deputado era culpado ou inocente, pois não o conhecia a tempo suficiente para botar a mão no fogo por ele. E nem por isso deixou de ser um amigo e aliado muito fiel. No caso de Temer, há quanto tempo o senhor o conhece?

Jorge Alberto Nurkin jorge.nurkin@gmail.com

São Paulo

*

FICA, TEMER!

Se o Caetano Veloso e a Letícia Sabatella querem que o Temer saia, então é melhor que fique.

Elisabeth Migliavacca elisabeth448@gmail.com

São Paulo

*

ARTISTAS MAL ACOSTUMADOS

Um movimento batizado "Movimento 342 Agora", encabeçado por diversos artistas lançou um site com a intenção de divulgar o voto de cada deputado federal, a respeito da denúncia por corrupção passiva contra o presidente Michel Temer, eleito vice-presidente na chapa Dilma/Temer/PT. A Dilma já foi e para onde os artistas querem mandar o Temer? Diz a apresentadora Fernanda Lima que está na hora de conhecer os nossos deputados e pressioná-los a fazer com que Temer seja julgado, deve sim, inclusive os anteriores durante o governo petista. Todos devem ser julgados, também os de foro privilegiado que estão nas mãos do STF há mais de 10 anos esperando a benevolência maravilhosa da 'prescrição penal', incluindo nessa lista o governo petista, que liberou verbas bilionárias para a JBS-Friboi, causou a destruição econômica do País e o desemprego de mais de 14 milhões de trabalhadores. Fernanda Lima, esse grupinho de artistas é conhecido chupim das verbas do Ministério da Cultura, Lei Rouanet. Essa bronca não seria porque a torneira dos impostos pagos pelos trabalhadores contribuintes foi fechada pelo presidente Temer?

Benone Augusto de Paiva benonepaiva@gmail.com

São Paulo

*

COMO EXPLICAR?

Como explicar a repentina manifestação do sr. Fernando Henrique Cardoso, presidente de honra de um partido (PSDB), que se revela hoje menos confiável que pneu careca, no sentido de sugerir a Michel Temer, contra o qual pesam nada além de denúncias mal formuladas, que renuncie e que promova eleições diretas imediatas. Como entender, também, o fato de que o velho dinossauro nunca tenha sugerido algo semelhante à Dilma Rousseff, quando as provas de crime de responsabilidade contra ela eram irrefutáveis? É, velho capitão, parece que já passou da hora de encostar o elmo e trocar a armadura, já enferrujada, por um pijama.

Paulo Roberto Gotaç prgotac@hotmail.com

Rio de Janeiro

*

PARTIDO EM PRIMEIRO LUGAR?

O prefeito João Doria utiliza mal seu tempo na Prefeitura defendendo Temer. Ele deveria deixar para prestigiar o defunto na hora do enterro.

Devanir Amâncio devaniramancio@hotmail.com

São Paulo

*

DECLARAÇÃO DE TEMER

Como se sabe, nesta infausta quadra, o País atravessa a mais aguda e severa crise política, econômica, moral e ética de sua História, herança maldita dos mais de 13 intermináveis anos de inépcia, corrupção e incompetência de desgoverno lulopetista. Tem, por ora, como legado um inacreditável contingente de mais de 14 milhões (!) de desempregados, cerca de 10 milhões (!) de subempregados e mais de 60 milhões (!) de inadimplentes. Diante de números tão alarmantes e impressionantes, a indicar a fratura exposta do tecido social, Michel Temer disse, sem ruborizar, em sua passagem relâmpago pela Alemanha, que "não há crise econômica no Brasil". Por esta cínica e descabida declaração dá a entender que vive numa realidade paralela, sem contato algum com a realidade do árduo e extremamente difícil dia a dia da sofrida população brasileira. Lamentável!

J.S. Decol decoljs@gmail.com

São Paulo

*

HORA DA MUDANÇA

A publicação de entrevistas e declarações de escroques e vigaristas da política e vida nacional, tais como Lula, Renan, Cunha, Jucá, Dirceu, empresários corruptores e membros do STF, etc. é um insulto à inteligência e à honestidade do cidadão e trabalhador brasileiro. Já sabemos que dessa turma aí não virá nada de positivo, ou valioso, ou honesto. Hora de mudar o foco e trazer com urgência novas ideias e atitudes de exemplo para reconstruirmos um país destruído pela corrupção, incompetência e irresponsabilidade.

André Luis Coutinho arcouti@uol.com.br

Campinas

*

UMA REPÚBLICA DE PELEGOS

Os petistas querem implantar uma República de pelegos mortadelas, onde os corruptos não serão presos e os marginais ditarão as regras.

Eugênio José Alati eugenioalati13@gmail.com

Campinas

*

LULA E A DELAÇÃO DE JOESLEY

Novamente Lulla disse que não sabe de nada sobre a delação de haver recebido de Joesley cerca de US$ 150 milhões de dólares, juntamente com seu "poste" Dillma. Como elle nunca viu nada, tampouco percebeu os depósitos polpudos em sua conta corrente no exterior. Ah, me engana que eu gosto, viu Lulla!

Júlio Roberto Ayres Brisola jrobrisola@uol.com.br

São Paulo

*

NÃO SABE...

Lula não sabe o que levou Joesley Batista a relatar. Provavelmente o empresário deveria "desenhar".

Luiz Frid luiz.frid@globomail.com

São Paulo

*

LULA NA CADEIA OU TEMER NO PALÁCIO

Moro está fazendo condenações exemplares. Não seria melhor investir os esforços na firme defesa e apoio a Moro? Afinal, o que é prioritário: Lula na cadeia ou Temer no Palácio?

Sandra Gonçalves sandgon@terra.com.br

São Paulo

*

POBREZA CRESCENTE

Magnífico, profundo e abrangente o artigo de Dom Odilo P. Scherer, Cardeal Arcebispo de São Paulo, sobre o dia Mundial dos Pobres (A2, 8/7). Com muita propriedade e conhecimento de causa informa que só na cidade de São Paulo existem mais de vinte mil pobres vivendo nas ruas, sem levar em conta a população dos pobres nas periferias e nos cortiços de nossa cidade, totalmente abandonados, esquecidos e descartados pela sociedade e pelas administrações públicas. Números que só cresceram nos últimos anos, dos quais o PT e o senhor Lulla da Silva comandaram o Brasil, somando quase quatorze anos. A constatação de Dom Odilo comprova que o boquirroto só mente, quando alega que no Brasil a pobreza extrema foi eliminada nos governos do PT ou será que "elle" novamente mentirá e acusará a "mídia conservadora" ou a "elite dominante" como responsáveis pelo crescimento da pobreza no Brasil?

Antonio Carelli Filho palestrino1949@hotmail.com

Taubaté

*

DILMA

Para que o impeachment seja procedente, torna-se indispensável a prática de crime pelo(a) presidente. Dilma não cometeu crime algum. Não pode ser derrubada pelo caminho do impeachment. Seu partido pode ser derrotado nas eleições do próximo ano, se a maioria assim quiser. A denúncia deste abuso não prescreve. A História fará o registro, como registra a injustiça que foi feita a Getúlio Vargas.

João Baptista Herkenhoff, jbpherkenhoff@gmail.com

São Paulo

*

UNESP INVESTIGA COR DE ALUNOS COTISTAS

Bisneto de escravos unidos com indígenas, portugueses e holandeses, minha pele é clara, como a de um europeu nato. A ciência, a genética, confirma que sou "negro".

Mas a Unesp, pelas suas deduções aparentes e racistas, me classificaria como "branco". Sendo assim, que ela dê pontos e valor a mais por graduações no vestibular aos que tenham a pele mais negra, mais escura, aos campeões de negritude, se ela quiser fazer justiça social pelo caminho da pureza racial e da aparência correta. E essa "Educafro", me parece a empresa mais racista, fascista e oportunista do Brasil. Ela não tem legitimidade para falar e agir em nome da sociedade brasileira.

Nélio Índio do Brasil Simões nelioindiodobrasil@gmail.com

Campinas

*

BENS PÚBLICOS DILAPIDADOS

Lamentavelmente Petrópolis não valoriza suas próprias memórias: o faz somente por interesse comercial por meio do turismo histórico. A Câmara de Vereadores em reconhecimento ao trabalho de Carlos Gomes e à sua relação com a família imperial o homenageou dando nome a uma das ruas situadas no centro histórico da cidade Pois bem: a placa que mostrava o nome da rua com o nome da figura ilustre foi, sem explicação nenhuma, retirada e substituída por um poste com uma luminária. Quem deve ter sido o iluminado funcionário que rasgou a lei municipal e a seu bel-prazer retirou a única indicação do nome daquela rua?

Mário Negrão Borgonovi marionegrao.borgonovi@gmail.com

Rio de Janeiro