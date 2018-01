ECONOMIA

Juros bancários

O Estadão de ontem informa que o Banco Central (BC) está pressionando os bancos por corte de juros do cheque especial e a Febraban “estuda” reduzir o custo dessa modalidade de crédito. Considerando que a União, por intermédio do Banco do Brasil (BB) e da Caixa Econômica Federal (CEF), detém mais da metade dos ativos financeiros do País e que a taxa Selic está inferior a 7%, nada justifica as taxas escorchantes cobradas pelos bancos, que superam os 320% (!) ao ano. Se a “pressão” do BC fosse realmente pra valer, poderia “forçar” o sistema bancário privado a baixar os juros começando pelo BB e pela CEF. Da mesma forma, os “estudos” da Febraban são somente cortina de fumaça, para no final concluir que os bancos poderão fazer uma redução mínima, provavelmente de 1% ou 2%... Até quando seremos forçados a engolir tanta hipocrisia e ganância dos banqueiros, os do governo incluídos, e tanta incompetência técnica e política para termos juros civilizados?

FRANCISCO PAULO URAS

francisco.uras@uras.com.br

São Paulo

Solução exige ação

Enquanto a economia do setor privado melhora, por produzir mais, a dos governos (todos eles) piora, por gastarem muito mais. Se os gastos governamentais fossem lógicos, a solução seria aumentar impostos. Como não são lógicos, o aumento de impostos sofre repulsa geral. A solução para os governantes é diminuir gastos. Para começar, por que não diminuir secretarias e ministérios e, alegando emergência financeira, reduzir em pelo menos 10% as transferências feitas aos Poderes Legislativo e Judiciário e ao Ministério Público, para que sejam obrigados a cortar as mordomias? Em seguida, forçar, na reforma da Previdência, a remoção dos antiéticos e amorais privilégios. Para resolver é necessário agir.

WILSON SCARPELLI

wiscar@terra.com .br

Cotia

CORRUPÇÃO

Indecoro parlamentar

“Para prender o Lula, vai ter que prender muita gente, mas, mais do que isso, vai ter que matar gente. Aí, vai ter que matar”, assim se pronunciou a petista Gleisi Hoffmann. Manifestação completamente inadequada para uma senadora da República, que representa o Poder Legislativo da União; e totalmente inaceitável para a presidente de um partido político com dezenas de parlamentares no Congresso Nacional. Lamentamos essa posição da sra. Gleisi Hoffmann em relação às decisões que eventualmente venham a ser proferidas pelos representantes do Poder Judiciário. Exterminar pessoas por causa da condenação de um criminoso...?! Isso jamais poderia ter sequer sido sugerido por uma parlamentar.

JOSÉ CARLOS SARAIVA DA COSTA

jcsdc@uol.com.br

Belo Horizonte

Expertise

Quando a presidente do PT, senadora Gleisi Hoffmann (PR), afirma que para prender Lula “vai ter que matar gente”, ou ela é totalmente destemperada ou deve saber o que fala. Mas se alguém tiver dúvida, pergunte aos familiares dos inúmeros cadáveres que surgiram no rastro da morte dos prefeitos Toninho do PT e Celso Daniel, incluindo o legista Carlos Delmonte Printes, que contrariou a versão do advogado Luiz Eduardo Greenhalgh, na época deputado federal pelo partido, e concluiu que o ex-prefeito havia sido torturado. Essa senhora deveria ser mais cautelosa em suas catarses, em vez de proferir ameaças e tentar reverter o Estado Democrático de Direito que, por mais que seu partido negue quando interfere em seus interesses, está em vigor no País.

KARLA SARQUIS

kasas@uol.com.br

São Paulo

Buscando mártires?

A declaração da “presidenta” do PT de que para prender o Lulla vão ter de prender muita gente tem toda a coerência, se é que ela não percebeu o ato falho da proposição: prender os demais petroladrões que militam no partido. Já a declaração de que “vai ter que matar gente” pretende incitar seus fanáticos seguidores na provocação às forças de segurança na Praça da Harmonia, em Porto Alegre. Afinal, o que pretende o PT, criar mártires? Agir à moda do Estado Islâmico, escalando um petralha-bomba? Quanta ignorância e irresponsabilidade!

PAULO M. BESERRA DE ARAUJO

pmbapb@gmail.com

Rio de Janeiro

Gastos com segurança

Quanta despesa e quanto prejuízo para os cofres públicos só com a segurança preventiva no julgamento de segunda instância do rei demiurgo de Garanhuns! Vergonhoso. E muita gente ainda apoia o “injustiçado”. Fala sério, Brasil, vamos respeitar os dizeres da Bandeira Nacional, ordem e progresso!

ROBERTO C. M. VASCONCELLOS

vetrobertocmv@uol.com.br

São João da Boa Vista

Falência da autoridade

A incitação à violência e revolta popular – caso a condenação do “capo” seja confirmada no TRF-4 – pela patota petista, em especial sua presidente, protegida (ainda) pelo foro privilegiado, deixa-nos perplexos. Como nossas autoridades constituídas não reagem à altura? Estarão com medo? Começo a ficar preocupado com o que vejo e ouço na mídia e nos “zaps” da vida. A batalha que no momento está sendo deflagrada pelos soldados petistas no seio da família brasileira parece indicar que vencerão a guerra se o Judiciário (principalmente), nossa vigilante Polícia Federal e o povo nas ruas, vestido de verde e amarelo, não reagirem. A tropa petista alienada está levando à falência a nossa ainda tênue democracia e as liberdades dela oriunda.

ALOISIO ARRUDA DE LUCCA

aloisiodelucca@yahoo.com.br

Limeira

Está chegando a hora

Vamos ficar tranquilos e serenos no que toca ao julgamento do sr. Luiz Inácio no próximo dia 24. O direito de manifestação ordeira é de todos, seja a favor ou contra. Não vai haver baderna, não, porque os brigadianos – os policiais militares do Rio Grande do Sul – vão estar alertas e não vão permitir. A justiça será feita e o que for decidido será cumprido, dentro da lei.

RUI BITTENCOURT

rcbit@fns.matrix.com.br

Florianópolis

Pé na estrada

Lula já disse que se provarem corrupção vai a pé para ser preso. Recomendo começar a caminhada já, visto que o trajeto mais curto de São Bernardo para Curitiba, via BR-116, tem 401 km, saindo do Guarujá são 405 km (inclui um trajeto de balsa) e 458 km a partir de Atibaia.

JOSÉ CARLOS ALVES

jcalves@jcalves.net

São Paulo

“Lugar de político corrupto é na cadeia” - frase de Lula em 1989, aguardando confirmação”

ROBERTO TWIASCHOR / SÃO PAULO, SOBRE O JULGAMENTO NO TRF-4

rtwiaschor@uol.com.br

“Sugestão aos juízes: decretar prisão domiciliar ao réu dando-lhe a opção de escolher entre o ‘tripex’ no Guarujá e o sítio em Atibaia”

CECILIA CENTURION / SÃO PAULO, IDEM

ceciliacenturion.g@gmail.com