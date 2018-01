CORRUPÇÃO

Fim de linha?

Lula perde no Tribunal Federal da 4.ª Região (TRF-4) por 3 a 0 e vê a sua pena aumentada. A Bolsa dispara mais de 3%. O dólar desaba. O Brasil festeja!

SILVIO NATAL

silvionatal49@gmail.com

São Paulo

Apaga-se uma estrela

O jingle da campanha de Lula à Presidência da República em 1989 dizia, de maneira muito competente e com uma sonorização que ficou na memória dos mais velhos até hoje: “Lula lá, brilha uma estrela ...”. Hoje, quase 29 anos depois podemos dizer que finalmente essa estrela se apaga em definitivo. Soltemos o jingle dos gols brasileiros em Copas do Mundo: “Brasil zil-zil-zil!”. Enquanto escrevia, terminava o julgamento: 3 a 0. Gritos, rojões e buzinaços pelas ruas. Que alegria! E que júbilo sentem os brasileiros de bem neste momento!

SÉRGIO KOCINAS

sergio.koc@hotmail.com

São Paulo

Gol do Brasil

O Brasil venceu a sua mais dura batalha. O 3 a 0 significa que a ética, a honestidade de princípios e o trabalho de uma população ordeira venceram a corrupção, a bandalheira e a mentira. Resta-nos aguardar o cumprimento da pena, pois ninguém está acima da lei. Que se cumpra também a Lei da Ficha Limpa e que o Supremo Tribunal Federal (STF) cumpra o seu papel de defender a Constituição da República e as demais leis, esquecendo as decisões políticas, que só beneficiaram os corruptos. A nós caberá concluir, em outubro, com o nosso voto consciente, a verdadeira vitória do nosso país. Ontem foi só o início.

ROBERTO LUIZ PINTO E SILVA

robertolpsilva@hotmail.com

São Paulo

A Justiça tarda, mas...

Agora me sinto mais brasileiro do que nunca. De alma lavada, quarada e secada.

MANOEL BRAGA

mbraga1951@gmail.com

Matão

Alma lavada

Depois desse longo julgamento, dizer o quê? Que, juridicamente, os votos que vieram do Sul são irretocáveis e prolatados com demolidora calma e clareza. Que os jovens desembargadores se houveram de forma a causar inveja aos ínclitos magistrados do STF, quer porque julgaram o feito dentro de prazo razoável, quer porque nenhum deles se preocupou em mostrar erudição, deixando evidente, contudo, o profundo conhecimento do Direito, além de harmonia e tranquilidade, cada um dentro de seu estilo. Julgaram os fatos, brandindo outros fatos de maneira a não deixar pedra sobre pedra dos argumentos da defesa. E o desembargador Victor Laus jogou a derradeira pá de cal: o problema foi que o sr. Lula da Silva, uma vez na Presidência da República, perdeu o rumo e se propôs a dirigir a Nação da forma como dirigia seu partido ou, quiçá, o sindicato. Haverá embargos de declaração, claro. Mas será difícil redigi-los, creio. Ontem tivemos uma aula magna de Direito. O País merecia isso há muito, mas muito tempo.

REGINA MARIA PEÑA

reginapena.adv@hotmail.com

São Paulo

Viagem marcada

Os “meninos” deram uma aula pro “cara”. E agora, será que ele vai pedir asilo na Etiópia?

MOISES GOLDSTEIN

mgoldstein@bol.com.br

São Paulo

Fim do mito

A condenação em segunda instância, por unanimidade, pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro e o aumento da pena de reclusão é o começo do fim do mito Lula, o trabalhador que nunca foi e o ex-presidente cuja visão do poder era como aproveitá-lo para ali permanecer para sempre, corrompendo tudo e todos. O PT pode continuar a farsa de reclamar a inocência de Lula ou seguir o conselho de Fernando Haddad: “Com ou sem Lula, a esquerda terá de se repensar”. Traduzindo: o PT humildemente terá de reconhecer seus graves erros e procurar ser um partido dos trabalhadores honestos, sem os chiliques da Gleisi Hoffmann, as ameaças pouco sutis de Rui Falcão e o discurso bolchevista da CUT, do MST e da Via Campesina!

OMAR EL SEOUD

elseoud.usp@gmail.com

São Paulo

Que papelão!

Vergonhoso ver a participação da CUT, gastando uma fortuna, expropriada dos trabalhadores, com aluguel de ônibus, camisetas, chapéus, lanches, balões, hospedagem, etc., para defender o Lula.

MARY FERNANDES

mm.cruz23@me.com

São Paulo

Incendiários

Bombeiros, fiquem de prontidão. Afinal, o PT prometeu tocar fogo no Brasil se o ex fosse condenado, lembram?

CARLOS ALBERTO DUARTE

carlosadu@yahoo.com.br

São Paulo

Ameaça terrorista

A senadora Gleisi Hoffmann parece não compreender a democracia e o funcionamento das instituições. Diz que é para “radicalizar a luta”. Qual o próximo passo? Um ataque à bomba? A morte de um juiz? Aprenda a perder, senadora, aqui não é Cuba!

SÉRGIO ECKERMANN PASSOS

sepassos@yahoo.com.br

Porto Feliz

Parabéns, São Paulo

São Paulo é das raras grandes cidades do mundo que têm certidão de nascimento. Sabe-se exatamente onde e quando nasceu. Os registros mostram que em 25 de janeiro de 1554 foi celebrada missa justamente no local posteriormente batizado como Pátio do Colégio. Entre os religiosos que aqui chegaram, o mais conhecido é o padre José de Anchieta, canonizado em data recente pela Igreja Católica. Anchieta foi responsável pela abertura de um caminho estrategicamente localizado entre dois grupos de índios hostis que se tornou conhecido como Caminho do Padre José, onde começaram a transitar tropas de mula, o que levou o governador a regularizá-lo posteriormente. Terá sido a primeira ligação estável entre São Paulo e o litoral. O padre Manoel da Nóbrega, em relato, informava que a região era plana e propícia à cultura e à criação de gado. Percebeu que do local se desfrutava incomparável vista, muito valorizada pela presença de um rio que corria para o interior, e não para o litoral. Por ele se podiam atingir longas distâncias em direção ao sul, o que representava uma rede de caminhos fluviais. Padre José de Anchieta, olhe pelo núcleo urbano que fundou!

BENEDITO LIMA DE TOLEDO

bltoledo@uol.com.br

São Paulo