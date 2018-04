ENCRUZILHADA

O Brasil no divã

O País está na fase aguda de uma doença grave. Mas vemos com muita esperança o combate eficaz a esta fase, com a prisão de políticos e grandes empresários corruptos, algo impensável há pouco tempo. Todavia será curta a nossa alegria se não atacarmos com coragem e espírito cívico o aspecto crônico dessa enfermidade. Não é só prendendo Lulas que nossos problemas serão resolvidos. Não é a eleição de líderes populistas e truculentos nem a intervenção militar que curarão o Brasil. Isso é subterfúgio, comodismo cívico, terceirização da consciência e da cidadania. O Brasil precisa fitar-se no espelho e reconhecer que a tragédia de hoje é fruto de vícios atávicos da nossa cultura, que precisam ser tratados, mesmo que isso leve mais tempo que o desejável, se quiser se curar. Precisamos conscientizar-nos de que a coisa pública é de todos nós e precisa ser cuidada; de que não basta, na roda de cerveja das sextas-feiras, propor soluções para todos os problemas do País, se na segunda-feira nada fazemos, quando podemos de fato fazer. Todos queremos um País mais justo e concordamos com a necessidade de profundas reformas estruturais, para esta e as futuras gerações – mas desde que não mexam nos “meus direitos adquiridos”; é a síndrome do qualquer um de nós, menos eu. Está na hora de escolhermos o futuro que queremos para o Brasil. Não podemos deixar que seja o hoje apontado por nosso macunaimismo.

RUY SALGADO RIBEIRO

ruysalgado@uol.com.br

Ribeirão Preto

*

Como mudar?

A estrutura sociopolítico-cultural e a Constituição brasileira favorecem os bandidos, corruptos, ladrões, os criminosos infiltrados no Estado brasileiro.

PEDRO ANTONIO ARMELLINI

paarmellini08@gmail.com

Amparo

*

Está difícil

O Supremo Tribunal Federal (STF) hoje é um preocupante fator de desestabilização nacional. É a preocupação desmedida com o tal “garantismo”, a troca de jurisprudência conforme o “pedigree” do freguês. São ministros sem a menor compostura, decano que segura ações por mais de dez anos, até quase a prescrição. Aonde chegaremos? A quem poderemos recorrer?

J. S. MOREL FILHO

zzmorel@icloud.com

Santos

*

Credibilidade do Judiciário

Os acontecimentos dos últimos tempos estão a demonstrar que, assim como o Executivo e o Legislativo, o Poder Judiciário precisa de profunda reforma. A formação atual dos tribunais estaduais, restritos aos desembargadores ativos, do STJ e do STF, ambos por indicação do presidente da República, representa um modelo que está claramente comprometendo e solapando o Estado Democrático de Direito. Imperioso, portanto, que a escolha democrática chegue aos corredores do Judiciário, abrindo-se a todos os seus integrantes a formação das respectivas Cortes, a única forma de neutralizar os egos hoje predominantes, que tanto mal fazem à segurança jurídica do Brasil, além de instalarem uma verdadeira anomia normativa. Atualmente, veem-se suas excelências exercendo o individualismo, denegando o princípio do colegiado, afastando-se, assim, do esperado caráter universal da justiça igual para todos, função precípua do Judiciário. Não havendo essa reforma, observa-se a cada dia o desmoronamento da credibilidade desse Poder perante a Nação.

HONYLDO R. PEREIRA PINTO

honyldo@gmail.com

Ribeirão Preto

*

Pelas reformas

Considerando que a prioridade do próximo governo será a aprovação das reformas, sugiro que algum partido mude o nome para Partido Reformista e assuma o compromisso de apoiar e defender esse anseio da população no futuro Congresso Nacional.

SEGIO A. MONTEIRO

samvilar@uol.com.br

São Paulo

*

CORRUPÇÃO

Caça às bruxas

O PT e as esquerdas exigem a cabeça de um bom nome do PSDB como compensação pela prisão de Lula e o alvo parece ser Geraldo Alckmin – Aécio Neves é peixe pequeno, não representa risco nas eleições de outubro. É o medo das esquerdas de que o novo presidente seja de centro; para elas, o ideal seria de extrema esquerda, o “nós”, ou de extrema direita, para poderem bater o tempo todo. É o desespero de quem precisa de um bom adversário para mostrar que existe.

LUIZ RESS ERDEI

gzero@zipmail.com.br

Osasco

*

É só o começo

Não se pode esquecer que Lula da Silva ainda tem pela frente mais seis processos criminais. Um é sobre o terreno onde seria construído o Instituto Lula e, junto, a compra do apartamento de cobertura ao lado do dele em São Bernardo, outro é o do sítio em Atibaia, esses perante o juiz Sergio Moro, em Curitiba. Com o juiz Vallisney de Souza Oliveira, de Brasília, correm quatro ações, referentes às Operações Zelotes e Janus. Haja paciência para lidar com tanto crime!

JÚLIO ROBERTO AYRES BRISOLA

jrobrisola@uol.com.br

São Paulo

*

Inspeção geral

Sobre a fiscalização que a Comissão de Direitos Humanos do Senado vai fazer na terça-feira ao “apartcela” de Lula, sugiro: uma vez que os senadores estarão no presídio, que tal visitar as celas dos outros presos? E que tal fazer o mesmo nas cadeias de seus respectivos Estados?

LUCIANO NOGUEIRA MARMONTEL

automatmg@gmail.com

Pouso Alegre (MG)

*

Interesses escusos

De toda essa movimentação por Lula, ou PT e afins, não vi nenhuma mensagem de apoio a quem trabalha, ou aos desempregados, ou qualquer discussão sobre os destinos e necessidades do País. De nenhum lado. Nem de magistrados, jornalistas, políticos, artistas, etc. Para mim, está claro que os apoiadores do ex-presidente condenado só têm um interesse: tomar algum dinheiro que ainda reste e tentar se safar de eventual delação que Lula, Palocci, Cabral e outros criminosos possam fazer.

ANDRÉ LUIS COUTINHO

arcouti@uol.com.br

Campinas

*

Cigarras e formigas

Enquanto milhões de brasileiros estão na labuta ou buscando emprego, militantes petistas – desocupados, diga-se – passam os dias acampados nas proximidades do prédio da Polícia Federal em Curitiba, aguardando a libertação do chefão deles. A formiga trabalha e a cigarra canta!

J. A. MULLER

josealcidesmuller@hotmail.com

Avaré

*

“Embargos dos embargos?! É deprimente que a isso se prestem homens estudados e esclarecidos. Submetem-se ao surreal. Como o Brasil chegou a isso?”

OTTFRIED KELBERT / CAPÃO BONITO, SOBRE AS INFINDÁVEIS CHICANAS PARA TENTAR LIVRAR CORRUPTOS DA CADEIA

okelbert@outlook.com

*

“Ao rediscutirem habeas corpus, os ministros do STF insistem na ‘discussão acadêmica de sarau’”

SERGIO S. DE OLIVEIRA / MONTE SANTO DE MINAS (MG), IDEM

ssoliveiramsm@gmail.com