O Estado de S.Paulo 20 Junho 2013 | 02h04

A hora do marketing

Dona Dilma Rousseff, para conversar sobre as manifestações em São Paulo, em vez de chamar os ministros da Justiça, da Fazenda e da Casa Civil, veio para São Paulo conversar com Lula, Fernando Haddad e - incrível - o marqueteiro João Santana, que com certeza está queimando as pestanas para descobrir como "vender" ao povão que o PT está ótimo na fita.

TANIA TAVARES

São Paulo

Foco em 2014

Quando a presidente Dilma sentiu a pressão popular, saiu correndo para São Paulo, onde foi ouvir a opinião de Lula (presidente de fato) e de seu marqueteiro. Tradução: ela só está interessada na sua reeleição, e o País que se vire.

OSMARD ANDRADE FARIA

Florianópolis

Dissimulação

"Essa mensagem direta das ruas é por mais cidadania, por melhores escolas, melhores hospitais, postos de saúde, pelo direito à participação. Essa mensagem direta das ruas mostra a exigência de transporte público de qualidade a preço justo. A mensagem direta das ruas é pelo direito de influir nas decisões de todos os governos, do Legislativo e do Judiciário. Essa mensagem direta das ruas é de repúdio à corrupção e ao uso indevido do dinheiro público." Acredite, esse é um trecho do discurso da presidente Dilma na terça-feira. É como se tudo o que está acontecendo não tivesse nada que ver com ela, com seu governo, seus companheiros e seu partido. A dissimulação é impressionante. É revoltante, só para dizer o mínimo!

MARIA ELISA MARQUES

São Paulo

Bruxo

Surpreendente a declaração de apoio da presidente às manifestações de rua em todo o Brasil. Afinal, após dez anos de mando petista, não pode alegar herança maldita de FHC. João Santana é um bruxo, pois está levando Dilma a aliar-se aos manifestantes e, daqui a pouco, a liderá-los!

ROBERTO VIANA SANTOS

Salvador

Modelo esgotado

Parece que, depois das últimas manifestações pelo Brasil afora, todos os políticos terão de se reinventar. Inclusive os "marqueteiros" do Brasil maravilhoso, cantado em verso e cor. Finalmente, vai dar trabalho, porque o modelo mentiroso dos últimos dez anos se esgotou.

BEATRIZ CAMPOS

São Paulo

Casquinha

Os arrivistas espertalhões da política saberão como interpretar as manifestações pelo Brasil e como delas tirar proveito.

LEONARDO GIANNINI

São Paulo

Sem conexão

A "perda de contato do PT com a juventude", declarada por Lula, tem solução experimentada de marketing: Bolsa Facebook. O problema é que, ao "fazer o diabo" para ganhar a eleição, Dilma Rousseff e seu partido perderam o contato com o País.

OMAR EL SEOUD

São Paulo

Culpa da Copa

Os protestos contra o uso de recursos públicos nas construções e reformas de estádios para a Copa das Confederações e do Mundo são reações muito tardias à atitude megalomaníaca de Lula, que se empenhou pessoalmente para que tais competições fossem realizadas no Brasil.

ODILON OTAVIO DOS SANTOS

Marília

Pés de chinelo

A "Pátria de chuteiras" já não tolera mais governante pé de chinelo!

A. FERNANDES

São Paulo

Festas juninas

Espero que a memória do povo não seja tão curta a ponto de esquecer quem foi o artífice da Copa de 2014 no Brasil e dos Jogos Olímpicos em 2016, também por estas paragens. Que o povo de São Paulo não se esqueça tampouco de que o atual prefeito da cidade já foi ministro da Educação - um dos combustíveis das atuais manifestações, pela péssima qualidade. O artífice da Copa elegeu Haddad prefeito e pretende lançar o ministro da Saúde ao governo estadual. Não soa irônico? Conseguir entregar o País pronto para a Copa das Confederações foi prova de eficiência e articulação, a um custo (por enquanto) de R$ 28 bilhões! Será que com metade desse valor não se conseguiria ao menos melhorar um pouco a saúde? E, quem sabe, com o resto melhorar a educação, os transportes, a segurança, etc. Quiçá as festas juninas celebrem uma revolução neste país.

MEIER STRENGEROWSKI

São Paulo

Torneira da corrupção

No meio deste mais que legítimo movimento de protesto, há uma ínfima porcentagem de vandalismo contra o patrimônio público e privado. Mas o vandalismo praticado por um Dirceu, um Sarney, um Lula, entre outros, é o vandalismo que rasga a nossa bandeira, que detona a nossa qualidade de vida e compromete o futuro de nossos jovens. Deixar nossas necessidades básicas de lado e gastar o dinheiro público em obras suntuosas e inúteis (como os estádios para a Copa) é muito mais do que incompetência. É uma gigantesca torneira aberta para a corrupção.

ANTONIO P. SERRA

Santana de Parnaíba

Violência

Os prejuízos causados à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) na segunda-feira foram da ordem de R$ 2 bilhões. Mais uma vez pagaremos a conta. Se querem protestar contra a corrupção e o desvio de dinheiro público, além dos preços das passagens, das más condições e falta de segurança nos ônibus, etc., deve-se começar fazendo o dever de casa, isto é, saber como se comportar quando se quer chamar a atenção das autoridades e reivindicar algo. De nada adiantam palavras de ordem como "o Congresso é nosso" se, quando se tem a chance de mudar, acaba-se incendiando, quebrando e explodindo. Afinal, se o Congresso é nosso, os prejuízos materiais e a escolha de maus políticos também são.

JOÃO DIRENNA

