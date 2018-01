Defesa apaixonada

Como telespectador da TV Senado, sempre intrigou-me o exagero da paixão com que os senadores José Pimentel (PT-CE), Humberto Costa (PT-PE) e Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM) vinham atuando na defesa dos malfeitos do PT no que se refere à Petrobrás, diferentemente de outros governistas que o fazem com moderação, a exemplo de Jorge Viana. Agora entendo a possível razão: os três, membros da CPI da Petrobrás, receberam em 2010 doações de campanha milionárias de empresas que são fornecedoras da estatal. O que esperar desta "CPI da trapaça"?

JARVIS VIANA PINTO

Ribeirão Preto

Sucesso na CPI

Na campanha eleitoral de 2010, o atual relator da CPI da Petrobrás, José Pimentel, recebeu R$ 1 milhão da Camargo Corrêa; Humberto Costa recebeu R$ 1 milhão da Camargo Corrêa e R$ 500 mil da OAS. A Camargo Corrêa também contribuiu para as campanhas de Ciro Nogueira (PP-PI), com R$ 150 mil, e Vanessa Grazziotin, com R$ 500 mil. Nenhuma ilegalidade, mas adivinhem para quem a CPI da Petrobrás será um sucesso.

LUIZ DIAS

São Paulo

Chá da tarde

Eu não diria que a CPI acabará em pizza, mas num chá da tarde entre a gangue instalada na Petrobrás e no governo. O melhor é aguardar as conclusões da Polícia Federal, do Ministério Público e do Tribunal de Contas.

PAULO H. COIMBRA DE OLIVEIRA

Rio de Janeiro

É pizza mesmo

Com Dilma Rousseff já blindada e com a CPI constituída de 10 senadores governistas e apenas 1 senador da oposição, o que seria de esperar, senão pizza?

CONRADO DE PAULO

Bragança Paulista

Sejamos otimistas

Fico feliz em saber que o governo foi tão perspicaz e inteligente para convocar senadores que receberam dinheiro de empresas fornecedoras da Petrobrás para a CPI. Claro, não nos enveredemos pelo lado pessimista de pensar que eles se sintam obrigados a jurar suspeição por terem feito sua campanha a soldo de empresas que eles vão investigar. Nada disso. Vamos olhar pelo lado do raciocínio lógico do governo: se esses senadores receberam dinheiro de fornecedores da Petrobrás, é porque eles evidentemente conhecem os meandros da própria Petrobrás e, dessa maneira, são aptos a julgamentos que envolvam a estatal, pois a conhecem muito bem. A única coisa que me constrange um pouco é saber que a tal senadora do Partido Comunista do Brasil e seus amigos se dão tão bem com empresas tão adeptas do capitalismo.

FABIO PORCHAT

São Paulo

Nova Pasadena

Será que Dilma Rousseff, assim como se desculpou esfarrapadamente pela compra da Refinaria de Pasadena, vai dizer também que em 2009, como presidente do Conselho da Petrobrás, recebeu um relatório "técnica e juridicamente falho" ao autorizar a compra de 50% da Usina de Marialva (PR) por R$ 55 milhões, quando na realidade o vendedor 60 dias antes havia adquirido a mesma usina por apenas R$ 37 milhões? Qual será a justificativa? Ou, melhor, quem ficou com essa diferença?

PAULO PANOSSIAN

São Carlos

CPI combo

De carona com a investigação da compra de Pasadena, os governistas na CPI vão apurar possíveis irregularidades em obra da Petrobrás ligada ao Porto de Suape, durante o governo de Eduardo Campos (PSB) em Pernambuco, e no afundamento da Plataforma P-36 da empresa durante o governo FHC, principal aliado do pré-candidato do PSDB à Presidência, Aécio Neves. Se for para resolver tudo no último ano de mandato, as eleições poderiam ser anuais.

CLÁUDIO MOSCHELLA

São Paulo

Chicos e Franciscos

O Senado desobedeceu, por via tortuosa, à ordem judicial emitida pela ministra Rosa Weber em conformidade com jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal (STF), segundo a qual CPIs não se podem desgarrar do objeto originário que fundamentou sua criação. A CPI liderada por governistas exumou o afundamento da Plataforma P-36 em março de 2001, no governo Fernando Henrique, e conectou obscuramente obras da Petrobrás ligadas ao Porto de Suape. Isso implica crime de desobediência cometido pelo presidente daquela Casa, Renan Calheiros. Qualquer comum dos mortais já estaria intimado para cumprir a determinação tal e qual foi expedida. Mas, no Brasil, parece que o vento que bate em Chicos não bate em Franciscos.

AMADEU R. GARRIDO DE PAULA

São Paulo

Obstrução

Políticos comandados por Renan Calheiros, em conluio com o Planalto, têm tentado obstruir de todas as formas a apuração dos maus negócios da Petrobrás. Seria bom que Rosa Weber reforçasse sua posição, impedindo que afundem de vez esse patrimônio dos brasileiros.

PETER CAZALE

São Paulo

Olho por olho

O PT, quando na oposição e sem ter experimentado o deslumbramento que o poder dá aos fracos, era a imagem da ética e da moral e podia, então, apontar o dedo a quem bem quisesse. Em contrapartida, a oposição da atualidade, com seu telhado de vidro, em suas tentativas de mostrar à população os deslizes do governo atual, esbarra na Lei de Talião. E quem perde com este "olho por olho, dente por dente" entre governo e oposição é o contribuinte, que vê o seu suado dinheiro indo embora pelo ralo sem ter com quem possa, de fato, contar para estancar esta vergonha nacional: a corrupção. Quanto aos eleitores, essa CPI da Petrobrás não faz a mínima diferença para que decidam em quem votar nas eleições presidenciais. Nós, cidadãos honestos, não estamos interessados em saber quem foi melhor ou pior governo, quem desviou mais ou menos do nosso dinheiro. Nós queremos é saber se ainda podemos pensar na existência de um "salvador da Pátria" que possa nos devolver a esperança de acreditar num Brasil melhor. Um Brasil que, governo a governo, não nos faça lembrar de um provérbio português que diz "atrás de mim virá quem de mim bom fará".

MIRNA MACHADO

Guarulhos