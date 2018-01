Todos na rua

A decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki de soltar todos os 12 presos da Operação Lava Jato - inclusive o doleiro Alberto Youssef e o ex-diretor da Petrobrás Paulo Roberto Costa - foi a rajada de vento que apagou os archotes do Direito em Brasília.

CAIO A. BASTOS LUCCHESI

cblucchesi@yahoo.com.br

São Paulo

Retrocesso

Parece que a associação com o crime está instalada em parte do STF. Zavascki determinou a liberdade imediata de todos os presos da Lava Jato. Como se pode ter esperança na Justiça com um retrocesso como este?

MÁRIO NEGRÃO BORGONOVI

marionegrao.borgonovi@gmail.com

Rio de Janeiro

COPA DO MUNDO

A pé até os estádios

O ex-presidente Lula mostrou que não entende nada de mobilidade urbana. Disse que o povo no Brasil está acostumado a andar a pé e que é uma "babaquice" ter metrô que chegue aos estádios de futebol. Só por que o metrô que chega ao Itaquerão foi feito no governo do PSDB? "Babaquice", mesmo, é Lula se esquecer dos direitos principalmente de quem precisa mais do metrô, como os cadeirantes. Eles também vão a pé?

LEILA E. LEITÃO

São Paulo

Metrô é 'babaquice'

Para Lula, o povão pode ir "a pé, de bicicleta, de jumento, de qualquer coisa" para assistir aos jogos da Copa. Metrô é "babaquice". Babaca, sim, é quem ainda votaria nesse sujeito.

AGNES ECKERMANN

agneseck@gmail.com

Porto Feliz

Torcedor fiel

O ex-presidente irá aos estádios assistir aos jogos da Copa a pé, de bicicleta ou de jumento?

LUCIANO NOGUEIRA MARMONTEL

automat_br@ig.com.br

Pouso Alegre (MG)

Vai de carro

Lula mandou o torcedor ir a pé, de bicicleta ou de jumento e emendou que pedir metrô é "babaquice". Então, entrou no carro com motorista e partiu.

LÉO COUTINHO

leo.coutinho@uol.com.br

São Paulo

Promessa dele

Como contribuinte, digo ao ilustre mentor da ideia de realizar obras faraônicas padrão Fifa no Brasil que as obras de infraestrutura, prometidas por ele, são, sim, necessárias para ir ao estádio. E não "babaquice". Cidadãos brasileiros, acordem, façam as contas e concluam quantos favelados o partido "do povo" poderia ter tirado dessa situação, se o gasto feito com a Copa e o que será feito com a Olimpíada fossem para o programa Minha Casa, Minha Vida.

OSVALDO GALINEZ

osvaldoraulgalindez@me.com

São Paulo

Quanta 'babaquice'

Também é "babaquice" ir ao supermercado e comprar só o que o minguado salário permite. É "babaquice" andar de ônibus, mesmo com as faixas exclusivas do cumpanheiro. Vá a pé! É uma tremenda "babaquice" ficar irritado por não conseguir atendimento médico. E é "babaquice" reclamar da aposentadoria corrigida abaixo do salário mínimo e da correção da tabela do Imposto de Renda abaixo da inflação. Qual é o problema, povo "babaca"? O segundo presidente do Brasil e a terceira presidente, a Fifa, vão a pé aos estádios? Claro que não, "babacas".

M. MENDES DE BRITO

voni.brito@gmail.com

Bertioga

O governo fracassou

Se Lula acha que é "babaquice" ter metrô nos estádios, eu estou farta de ouvir suas "babaquices" para encobrir a incompetência de seus postes.

TEREZA SAYEG

tereza.sayeg@gmail.com

São Paulo

PEDÁGIOS EM SP

Malandragem

Viajo sempre pelo Brasil e reconheço que as estradas em São Paulo se sobressaem às do resto do País. Mas pedágio precisa ter valor justo e, no entanto, vi que uma malandragem de 12 concessionárias em alterações de contrato no Estado fez a chamada "taxa de retorno" subir de 18% para 25%. É preciso, pois, dar o exemplo e enquadrá-las.

MARCOS EDUARDO REGRA NALIN

mrnalin@icloud.com

São Paulo

Mais que suficiente

Estradas ruins como as federais ninguém quer. Agora, não faz sentido que concessionárias de São Paulo tenham recebido indevidamente R$ 2 bilhões a mais até 2012. Será que elas já não lucram o bastante? O que pagamos nos pedágios já é mais do que suficiente para manter as nossas estradas aqui, no Estado.

GISELE MACHADO DANTAS

giseled@uol.com.br

São Paulo

Daqui em diante

Precisamos de uma lei que nos defenda, de uma vez por todas, de vigarices de empresas que sugam o dinheiro que deveria ser de toda a população. A última barbaridade foi a revelação de que 12 concessionárias das rodovias paulistas puseram no bolso R$ 2 bilhões a mais do que deveriam ter recebido até 2012. Não basta ter essa quantia devolvida. É preciso que tal malfeito seja desfeito agora e não se repita no futuro.

ADRIANA G. TRALDI DOS SANTOS

traldi.adri@gmail.com

São Paulo

Na Justiça

Pagar pedágio baratinho e não ter nenhuma melhoria nas estradas foi a invenção que o governo federal nos deu e que nunca mais vamos querer. Mas o pedágio não pode ser mais alto do que o combinado. Uma vergonha essa notícia de que em São Paulo o governo do Estado tenha de tentar recuperar na Justiça R$ 2 bilhões que as concessionárias teriam recebido indevidamente.

CELITA SCHERMANN

celita.schermann@gmail.com

São Paulo

VIRADA CULTURAL

Violência e diversão

Até quando a Prefeitura de São Paulo vai continuar a desperdiçar o dinheiro dos contribuintes nesta idiotice de Virada Cultural? Todos os anos é a mesma coisa: bêbados, drogados, delinquentes, marginais e malandros em geral atacando, agredindo e assaltando a pequena parcela da população ingênua e incauta que vai ao evento achando que vai encontrar diversão.

PAULO R. DE CARVALHO JR.

paulorcc@uol.com.br

São Paulo

*

Silvio Natal

silvionatal49@gmail.com

São Paulo

*

POBRE LULA

Lula não perde a oportunidade de dizer impropérios. Para ele é babaquice o povo querer transporte de qualidade. Lula parou no tempo. Lula não percebe que o próprio povo que ele diz haver saído da miséria se conscientizou de que é possível haver mais saúde, educação, transporte e governos melhores que efetivamente transformem o País em uma nação de primeiro mundo. Pobre Lula. Antes, gritava promessas aos miseráveis, agora, resmunga conformismo para o vazio. Ir até de jumento aos estádios? Seu dia do juízo final está chegando.

Gilberto Dib

gilberto@dib.com.br

São Paulo

*

BABAQUICE

"Babaquice" é continuar ouvindo o que esse "cara" tem para dizer.

Victor Germano Pereira

victorgermano@uol.com.br

São Paulo

*

LULA E A COPA

Se a Copa estivesse sendo sediada por um país desenvolvido, os torcedores chegariam aos estádios por transportes públicos, tais como ônibus e metrôs. Mas como a Copa está sendo sediada pelo Brasil, os torcedores chegarão aos estádios montados em jegues, pois é "babaquice" chegar de metrô nos estádios, na concepção de Lula. Pois é, essa é a "Copa das Copas", uma vergonha para o Brasil. Eu, como brasileira, peço desculpas aos amigos estrangeiros, que virão ao Brasil para prestigiar seu time e encontrarão um país decadente, e, com certeza, levarão uma péssima imagem do Brasil.

Maria Carmen Del Bel Tunes

carmen_tunes@yahoo.com.br

Americana

*

METRÔ ATÉ OS ESTÁDIOS É BABAQUICE

Para Lula é babaquice, pois vai assistir aos jogos em casa, e quem sabe até de pijama!

Robert Haller

robelisa1@terra.com.br

São Paulo

*

POVO ‘BABACA’

Lula tem razão. Ir assistir a futebol tem que ser a pé, não importa onde o torcedor mora. Seria muito querer ir de metrô, isso é para países ricos, com bons governos e presidentes não mentirosos. Dilma disse a jornalistas que os metrôs são para as cidades, ou seja, não foram planejados para atender à Copa. Nossos presidentes imaginam os brasileiros sendo "burros ignorantes". Não só os metrôs que foram planejados para a Copa, como as vias de acesso a estádios e alguns estacionamentos não estarão prontos, assim como todos os aeroportos estarão com suas reformas e ampliações atrasadas. Além disso, nenhum estádio estará completamente pronto conforme o projeto inicial. Resumindo, todas as obras planejadas pelo governo federal estarão inconclusas, assim como todas as demais obras em todo o território nacional, que não foram concluídas nos dois governos. Algumas mais importantes são a refinaria de Recife, a Ferrovia Norte-Sul e a transposição do Rio São Francisco. Entretanto, o porto de Muriel em Cuba, construído com recursos brasileiros, foi concluído. "Babacas" são realmente os brasileiros, que votaram nos aludidos presidentes. Infeliz o Brasil pelo governo que tem.

Fabio Figueiredo

fafig3@terra.com.br

São Paulo

*

ELE TEM RAZÃO

Lulla tem razão. Não só a falta de metrô é babaquice neste evento. O povo brasileiro é verdadeiramente babaca, pois continua acreditando nas mercadorias que saem da boca do eterno messias enviado pelos deuses pra nos conduzir para o inferno.

Jose Roberto Iglesias

rzeiglesias@gmail.com

São Paulo

*

MAIS TRAPALHÕES

Alckmin inaugura bombas para drenar volume morto, o PT inaugura transposição do São Francisco que nem volume morto tem, e o estadista Lula diz que metrô em estádio é babaquice. Não pude deixar de me lembrar do Renato Aragão. Toca para frente que tem mais "Trapalhões" aí!

Luiz Henrique Penchiari

luiz_penchiari@hotmail.com

Vinhedo

*

AS FALAS DE LULA

Lula nunca me impressionou. No seu último despautério, citou a palavra "babaquice". Ele sempre só fez e falou isso. O que me impressiona é um empresário pagar R$300 mil para ouvi-lo falar babaquice. Não sei quem é o babaca.

Paulo Henrique Coimbra de Oliveira

ph.coimbraoliveira@gmail.com

Rio de Janeiro

*

IDEOLÓGICO?

O termo "ideologia" é geralmente conceituado segundo duas vertentes. Uma pressupõe a existência de um conjunto de ideias e doutrinas criadas por um indivíduo ou um grupo que, mesmo quando aplicadas a coletividades diferentes daquelas de onde os princípios se originaram, visam à conquista de objetivos principalmente políticos. Ou seja, a ideologia adotada, quando o é, pode ser, muitas vezes, importada. A outra focaliza o lado autoritário pelo qual se define o termo como instrumento de dominação pelo convencimento e, frequentemente, pela força. Isso posto, foi com absoluta perplexidade que assisti pela TV a um conceituado analista político, veladamente admirador dos métodos do PT, afirmar que as intervenções recentes do ex-presidente Lula, com tintas evidentes de campanha eleitoral em favor de seu candidato à Presidência, estão mais "ideológicas". Ora, um homem público que afirma, entre as muitas sandices proferidas nas últimas semanas, ser "babaquice " (sic), o cidadão dispor de metrô que o desembarque próximo ao estádio, referindo-se à Copa do Mundo que se aproxima, provavelmente nem tenha noção do que significa uma orientação ideológica. Na verdade, o nosso ex não tem nada de ideológico, mas de pragmático do mais baixo nível.

Paulo Roberto Gotaç

prgotac@hotmail.com

Rio de Janeiro

*

O LEGADO DE LULA

Tive um colega de faculdade que achava que as coisas e comportamentos normais eram babaquices. Estudar era babaquice, e por conta disso parou. Nunca mais o vi, mas tive conhecimento que andava há uns anos nos movimentos sociais criados a partir das políticas petistas, do tipo MST. Posteriormente soube que ocupava um dos 22 mil cargos nos últimos governos. Morava em uma favela e hoje mora na Cona Sul. As recentes declarações do apedeuta em que a palavra "babaquice" teve entonação gloriosa, me fez crer que meu colega teve Lula como mestre e inspirador em todos os seus passos. Para ele valeu a pena. Esse é o legado de Lula.

Iria de Sá Dodde

iriadodde@hotmail.com

Rio de Janeiro

*

NEM REFUNDANDO

Que decadência do PT! O partido de Lula, depois de rebaixar para 3ª divisão do partido a ex-prefeita de São Paulo, a Marta Suplicy, como principal cabo eleitoral para ver se alavanca a candidatura ao governo do Estado, do outro poste do ex-presidente, o Alexandre Padilha, é sinal que os quadros do PT que nunca foram bons vão de mal a pior. O Partido dos Trabalhadores, com mais de 30 anos de existência, funciona como aquelas empresas sem líderes qualificados, que não conseguem formar bons profissionais, cuja diretoria ou cúpula tem estabilidade de emprego, o que gera acomodação e facilidades, e produz só indignação. E não resolvem seus problemas que se tornam crônicos! Exatamente o mesmo que estão fazendo, infelizmente, com o nosso país.

Paulo Panossian

paulopanossian@hotmail.com

São Carlos

*

LULA PODERÁ SER CANDIDATO?

Pura bobagem da oposição e da petralha nervosa com a presidente pensar que o coronel Lula deveria ser candidato. Como ocorrer isso se ele desfruta de uma condição que até o diabo gosta, que é ser o mandachuva de fato e "desgovernar" o País através de sua marionete que finge estar no cargo e o deixa sem empecilhos legais para sair país adentro fazendo palestras para empresas que pagam um dinheiro grosso por uma dessas. Abdicar dessa condição para que? Para quê ser presidente de direito e ter de aguentar o enche saco diário de cupinchas ávidos por verbas e cargos, quando se pode jogar o abacaxi para a preposta? Só se fosse trouxa em politicanalha tupiniquim, o que Lula não é!

Laércio Zannini

arsene@uol.com.br

São Paulo

*

O MEDO DE REGINA DUARTE

Em 2002, Regina Duarte disse que tinha medo do que poderia acontecer se o PT assumisse o governo federal. Doze anos depois, frente ao volume sem fim de escândalos e barbaridades cometidas por todos os cantos, em meio à corrupção desenfreada que grassa de forma generalizada, diante da volta da inflação, da situação econômica em ponto morto e da frustração da população com as muitas promessas de campanha não cumpridas, é o País, perplexo e atônito, que diz em alto e bom som que tem medo de continuar como está. Não há esperança que resista a tantos malfeitos, cambalachos, negociatas, mentiras e desculpas esfarrapadas. Basta! Muda, Brasil, enquanto é tempo!

J.S. Decol

decoljs@globo.com

São Paulo

*

UM TANQUE DE GUERRA

Fico impressionado com a força do PT quando corre risco de perder as eleições. Deixa qualquer outro partido parecendo um ratinho acuado. O poder de guerrilha do PT é imbatível. Eles vêm como um caminhão desgovernado. O ex-presidente Lula, mesmo sem laringe, volta a gritar, usar palavras chulas, mentir de forma verborrágica, parece uma metralhadora ligada o dia inteiro. Não é possível que, por mais "dopado" que esteja um povo, continuem votando em um partido tão descaradamente "fora da casinha".

Roberto Moreira Da Silva

rrobertoms@uol.com.br

São Paulo

*

RECLAMAÇÕES CONTRA O PT

As manifestações populares reclamando dos governantes do PT aparecem diariamente nas TVs. Há reclamações, também, contra os governos de São Paulo, Minas e Rio. Desconfio que essas são de petistas para desviar a atenção e contrabalançar. E as propagandas da Petrobrás dizendo que investem zilhões, produzem milhões de barris, etc., mas não dizem que importam. Assim, vendem a preços inferiores aos que pagam, aos quais irá acrescentar os transportes, gastos na distribuição e trambiques.

Mário A. Dente

dente28@gmail.com

São Paulo

*

ELEIÇÕES

O PT está fazendo campanha de oposição. Será que esqueceu que está há 12 anos no poder e está prometendo o que teve todo esse tempo para fazer?

Luiz Frid

luiz.frid@globomail.com

São Paulo

*

FANTASMAS

O PT, em sua propaganda, resolveu apelar aos "fantasmas do passado" para aterrorizar o eleitorado. Um, o de Celso Daniel, já despertou. Tomara desperte também o de Toninho do PT e outros para, desta vez, quem sabe, serem devidamente esclarecidos, e os responsáveis, punidos.

Jorge Manuel de Oliveira

jmoliv11@hotmail.com

Guarulhos

*

PEGADINHAS DO PT

Ora, a fórmula de fazer política do PT, ou melhor, do ministro Mercadante, é de jogar no colo do adversário a responsabilidade do represamento dos aumentos da luz, da gasolina e, consequentemente, da inflação, pois se a oposição tomasse a posição de que o governo deveria proceder com os ajustes que são evidentes e necessários, seriam eles os acusados de pressionar para que fossem ajustados, sendo os mesmos os reais responsáveis. Os petralhas seriam os coitadinhos e os salvadores. PT, mude, pois pegadinhas só nos programas de TV, assim mesmo, em horário nobre.

Antonio Carlos Ribeiro

tocantins@cebinet.com.br

São Paulo

*

TOFFOLI E LULA

Ter Toffoli na Presidência do Tribunal Superior Eleitoral é uma segurança para Lula, que atua nas coxias da Presidência da República. Enquanto Lula afirma que o mensalão nunca existiu, Toffoli já reconhece que não tem como acabar com o caixa dois. Não parece piada? Depois de Ricardo Lewandovsky, ninguém melhor que Dias Toffoli para proteger o PT, partido pelo qual nunca deixou de advogar.

Conrado de Paulo

conrado.paulo@uol.com.br

Bragança Paulista

*

SURPRESAS

Sem revelar o conteúdo ou as intenções filosóficas talvez de uma governabilidade inventada nas hostes petistas, as bocas pequenas propagam grandes reformas estruturais na política e na vida do brasileiro. Será uma transfiguração total: política, social e econômica. Fico imaginando um grupelho petista imaginando reformas. Possivelmente, pelo que se tem visto, metade de tudo será revertido ao partido (a grana, o lucro e a sobra).Vai depender muito da reação de todos. O desespero toma conta quando se tem notícia que modelos como o venezuelano, como o cubano (e até quem sabe o norte-coreano) são parâmetro de alguma coisa que prestasse. Vamos ficar de prontidão como disse Noel Rosa para ninguém tomar as coisas nossas nem mudar as nossas coisas.

Ney Julião Barroso

nejubar@hotmail.com

Rio de Janeiro

*

O GOVERNO DILMA

Tanto nos âmbitos nacionais e internacionais se multiplicam as alertas sobre o enfraquecimento da economia brasileira com o cenário de inflação alta, gastos descontrolados e ausência de essenciais reformas. Até motivar a decisão de Standard & Poor rebaixando nota de crédito ao Brasil! Tudo isso motivado por uma política econômica desastrosa e distorcida, mascarando os dados negativos com uma contabilidade "criativa" e outros trucos eleitorais, procedimentos que hipotecam o resultado econômico-social do futuro. E o futuro já está chegando! Continuaremos condenados a sofrer as calamitosas consequências de pertencermos a um dos poucos países do antidemocrático sistema da votação obrigatória, onde uma maior massa de votantes são incapazes de avaliar o status político-econômico do País, vítimas da incompetente administração pública educacional recebida. Nessas circunstâncias, cada vez mais sombrias, seria oportuno que alguns de nossos mais conceituados economistas submetam em conjunto ao governo um plano estratégico, altamente construtivo e apolítico, para executar um projeto econômico de curto, médio e longo prazo, visando erguer o Brasil para um país de ordem e progresso. Os governantes terão a responsabilidade de considerar o plano para emendar a sua política econômica atual, ou ignorar a proposta, continuando com a ruinosa política petista, ao impor um sistema populista e eleitoreiro, condenando, assim, o País para um futuro cada vez mais ameaçador.

Pablo L. Mainzer

plmainzer@hotmail.com

São Paulo

*

A COPA DO PT

Se a Copa do Mundo estivesse acontecendo no governo FHC, com Lula na oposição, teríamos um pedido de CPI por dia para investigar o superfaturamento das obras. Lula, pessoalmente, estaria no meio da rua gritando, esperneando desesperado, contra o absurdo de usar tanto dinheiro, que poderia ser usado na saúde e na educação desse povo sofrido, em uma bobagem como essa. A oposição de hoje acha feio reclamar, prefere discutir ideias, não se rebaixa. As manifestações populares se esvaziaram por falta de liderança. Esvaziaram-se porque os atuais líderes da oposição ficaram com preguiça de ir para as ruas.

Mário Barilá Filho

mariobarila@yahoo.com.br

São Paulo

*

OTIMIZAÇÃO

Se a Copa do Mundo fosse realizada duas vezes seguidas num mesmo país, as despesas com os estádios e com a infraestrutura seriam reduzidas quase à metade, e os protestos da população seriam reduzidos quase a zero.

Cláudio Moschella

arquiteto@claudiomoschella.net

São Paulo

*

VOLUNTÁRIOS

Quantos imbecis existem no Brasil? Muitos, e vários deles serão voluntários na Copa do Mundo. Vão trabalhar de graça, em troca de sanduíches, enquanto a Fifa leva bilhões de reais para a Suíça, sem pagar nenhum imposto, mas os otários vão exibir as fotos que tiraram da grama. A maioria nem vai poder assistir aos jogos, e acham isso ótimo. Os estrangeiros fazem o querem dos brasileiros e fica por isso mesmo.

José Claudio Canato

jccanato@yahoo.com.br

Porto Ferreira

*

CORINTHIANS É HUMILHADO

Não poderia ter sido pior e mais melancólica a estreia oficial do Corinthians em seu novo estádio, o Itaquerão. Derrota humilhante por 1x0 para o lanterna Figueirense. Um banho de água fria. Prenúncio de derrotas e decadência do Corinthians na casa nova. Como se não bastasse, um estádio pessimamente localizado e financiado com dinheiro público, um verdadeiro escândalo. Gostaria de ver a cara de tacho do ex-presidente e corintiano Lula, principal responsável pela construção do funesto Itaquerão, com o nosso dinheiro.

Renato Khair

renatokhair@uol.com.br

São Paulo

*

INAU…GOROU

A inauguração do Itaquerão gorou! Fica para a história o jogador do Figueirense, Giovanni Augusto, que marcou o primeiro gol, derrotando o Corinthians por 1x0. Resta saber quando vão inaugurar um time de futebol. Aguenta a gozação... Que decepção!

Luiz Dias

lfd.silva@2me.com.br

São Paulo

*

RESULTADO

Inauguração do Itaquerão: resultado premia investimento público em iniciativa privada.

Francisco José Sidoti

fransidoti@gmail.com

São Paulo

*

ABERTURA DA ARENA ITAQUERA

Começamos muito mal. O barbudo Lula da Silva mostra o quanto é pé frio. O que será do Brasil contra a Croácia? Se ocorrer o pior, teremos que enterrar o sapo em outro lugar, de preferência lá em Pernambuco, de onde veio.

Cesar Romero Galardo

crgalardo@terra.com.br

São Paulo

*

INACREDITÁVEL

É inacreditável. Somente com o Corinthians acontece isso, perder para o Figueirense na abertura do estádio. Abre o olho, Mano Menezes.

Raildo Bispo da Silva

raildo.bispo@ig.com.br

São Paulo

*

ACERTANDO NO ALVO

No Brasil só será possível ter saúde, educação e segurança pública padrão Fifa no dia que todos os brasileiros aprenderem a votar em candidatos padrão Fifa.

Virgílio Melhado Passoni

mmpassoni@gmail.com

Jandaia do Sul (PR)

*

GANSO JOGA MUITO

Quem acompanha meus textos sobre Copa do Mundo e futebol em geral sabe que não é de hoje nem de ontem nem de anteontem que destaco o objetivo, vistoso e inteligente futebol do Paulo Henrique Ganso. Gente que nunca jogou bola, que jamais colocou uma chuteira nos pés, faz pouco caso, critica e até insulta o futebol do Ganso. Coitadinhos. Nessa linha, depois da aula de futebol de Ganso, no Maracanã, contra o Flamengo, gostaria de destacar para ilustrar e reforçar meus argumentos e comentários sobre o magistral armador do São Paulo, a opinião, ao vivo, no final do jogo, do goleiro Rogério Ceni sobre Ganso: "Tecnicamente, ninguém faz o que ele (Ganso) faz. Coisas que outros não fazem. Seguramente, fará falta à seleção brasileira na Copa do Mundo. Ele só tem que estar ligado os 90 minutos". Será que o sábio treinador Felipão vai responder ao Rogério Ceni? E os fabulosos e incríveis analistas?

Vicente Limongi Netto

limonginetto@hotmail.com

Brasília

*

CONTAMINAÇÃO DE ÁGUA

O problema da estiagem no sistema Cantareira está sendo explorado por políticos sem escrúpulos. Um fanático pode contaminar a água para culpar seu adversário político. Seria muito apropriado a segurança pública e a Sabesp intensificarem, preventivamente, a segurança no abastecimento de água em São Paulo.

Irajá Bernardino Ribeiro

iraberi@uol.com.br

São Paulo

*

ELEITORAL

A Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) lançou aplicativo para consulta de veículos roubados e furtados. O Sinesp Cidadão é um aplicativo que permite ao cidadão consultar informações de veículos roubados e furtados, registrados na base nacional do Denatran (Departamento Nacional de Trânsito). Após instalar o aplicativo, basta o cidadão digitar a placa para saber a situação do veículo. Em caso afirmativo para o registro de furto ou roubo, aparecerá a informação destacada em vermelho. Ao tocar nessa informação, o aplicativo realiza uma ligação para a polícia através no número 190. Nesse sentido, bem que o TSE (Tribunal Superior Eleitoral ), que tem como missão velar pela regularidade dos serviços eleitorais e valores honestidade, lealdade, compromisso, solidariedade, humildade, respeito e responsabilidade poderia lançar um aplicativo para que a sociedade consulte quais os políticos são classificados como "fichas sujas". A iniciativa do Senasp, órgão do Ministério da Justiça, certamente será uma poderosa ferramenta à disposição da sociedade. No entanto, o possível aplicativo do TSE daria publicidade a uma informação fundamental, fazendo jus ao slogan "tribunal da democracia".

Gabriel Fernandes

gabbrieel@uol.com.br

Recife

*

SUSPENSÃO DO AUMENTO

Os trens e metrô no Rio tiveram aumento em índices acima da inflação para um serviço ruim e deficiente, mas isso não importa. O que importa é o equilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão. A agência reguladora estadual, para não fugir a regra com as agências reguladoras federais, diz amém aos interesses das empresas. Deveriam era suspender o aumento até que o serviço fosse satisfatório para o usuário, mas... Vamos ver qual será a resposta do cidadão em outubro.

Panayotis Poulis

ppoulis46@gmail.com

Rio de Janeiro

*

RELAÇÃO CONSUMO E ESTOQUE.

Várias grandes empresas estão propiciando férias coletivas, porque os seus estoques estão muito altos, e o consumo se encontra com redução bastante elevada. Tem a ver, pois, com a pesquisa narrada pelo "Estadão" (dia 18, A1), realizada em São Paulo, Rio, Salvador e Recife, com 120 famílias, tendo várias delas passado por várias classes sociais, demonstrando que a ascensão social pregada pelo lulopetismo é temporária e sujeita a chuvas e trovoadas, mesmo porque a renda das famílias sofre variações constantes, ora para cima, e ora para baixo. Eis que o andamento da economia, com a oferta de empregos ou de trabalhos avulsos, influi diretamente no processo de ascensão social. Aliás, o fato de 52% das famílias deste país estarem bastante endividadas serve para sedimentar o estado difícil por que passa a nossa economia. Talvez estejamos já em processo de estagflação, com poucas vendas e compras e inflação ainda não controlada.

José Carlos de Carvalho Carneiro

carneirojc@ig.com.br

Rio Claro

*

HORÁRIO DO ELEITOR

Está na hora de exigirmos o Horário Gratuito do Eleitor. Só assim poderíamos reclamar na mídia sobre nossos protestos

Antonio Ferreira dos Santos

emaildoferreira@yahoo.com.br

São Paulo

*

COLHEITA OBRIGATÓRIA

A greve de policiais no Recife, em Pernambuco, mostra a fragilidade da sociedade quando uma parte dela só comporta-se diante da repressão e da força. Precisamos da polícia como instituição reguladora de uma sociedade heterogênea. Outra força que equilibra a sociedade e funciona como freio para as más ações é a religião. Porém, a humanidade caminha para a espiritualidade, onde o altar da consciência é local de gravação das leis divinas. Quem caminha na lei de ação e reação vê que fazendo o mal, receberá o mal. A retribuição é certa. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória!

Paulo Roberto Girão Lessa

paulinhogirao@gmail.com

Fortaleza

*

TRABALHO INFANTIL

A divulgação que o trabalho infantil continua existindo entre nós, com crianças com menos de cinco anos trabalhando, é vergonhosamente emblemática. Essa é a patológica herança da escravidão que tem ser extirpada, para que possamos seguir rumo a um desenvolvimento sustentado, que beneficie o País como um todo e a nossa operosa população trabalhadora, que tanto merece ter esse bônus civilizatório.

José de Anchieta Nobre de Almeida

josedalmeida@globo.com

Rio de Janeiro

*

SALÁRIO MÍNIMO NA SUÍÇA

Um referendo na Suíça neste domingo perguntou à população se ela aceitaria um salário mínimo equivalente a R$10 mil reais, e sabem qual foi a resposta? Cerca de 77 % da população se opuseram à criação do tal salário. Também é bom saber por que a Suíça é primeiro mundo, lá as pessoas recebem pelo que pagam, quase igual ao Brasil, onde o quinto mundo impera em atraso. Corrupção e picaretagem. Pobre Brasil!

Izabel Avallone

izabelavallone@gmail.com

São Paulo

*

