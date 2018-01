O sincericídio

Mea-culpa é um tipo de exercício que o PT jamais fez ou fará, dada a arrogância inerente a seus membros. Gilberto Carvalho teve um momento de "sincericídio" e acabou contradizendo aquele cujo nome não se deve mencionar, sobre o mimo feito pela "elite branca" à presidente na abertura da Copa. Mas a única razão para o "ato falho" é fortalecer a aceitação do Decreto 8.243 e, de quebra, o marco civil para calar a imprensa. Isso ficou claro quando Carvalho culpou a "pancadaria" da mídia, que, segundo ele, "desceu" até as classes mais baixas. Alarmada com a espontaneidade, a tropa já se pôs a postos para tentar reverter o estrago: o vice-presidente do PT sugere explicitamente a pena de morte para vários jornalistas "rebeldes" e nova pesquisa do Ibope "subindo" Dilma Rousseff e rebaixando Eduardo Campos apareceu de repente. Até o irmão do mensaleiro Genoino, deputado José Guimarães - aquele cujo assessor foi apanhado em Congonhas com milhares de dólares na cueca -, que já disse que "a mídia seria controlada nem que fosse à força", veio a público para se apoiar no resultado dessa pesquisa e reafirmar as mentiras.

CARMELA TASSI CHAVES

São Paulo

Sincericídio é um termo novo que por enquanto se aplica só ao PT. A primeira a usá-lo foi dona Dilma, ao declarar desconhecimento das condições contratuais da compra da refinaria de Pasadena. Agora temos Gilberto Carvalho confirmando o xingamento a Dilma como amplo e irrestrito, levando sua candidatura por água abaixo. Esperamos que essa sinceridade do PT continue e, oxalá, alcance o Lula.

ULYSSES FERNANDES NUNES JR.

São Paulo

Quem é a elite branca?

Hoje elite é quem está no governo se locupletando do dinheiro do povo. E elite branca são José Dirceu, Lula, Lulinha e toda a turma do PT.

EDUARDO MANOEL

São Paulo

De evolução

O sr. Gilberto Carvalho, porta-voz dos sovietes instalados no governo federal, tem razão em dizer que os xingamentos contra Dilma não partiram apenas da "elite branca". E o sr. Lula também tem razão em dizer que eles partiram da "elite". O problema é que a cabeça do Lula não evoluiu, por se sentir todo-poderoso. O que ele trata como elite evoluiu, transformou-se em pessoas que pensam, e integra todos os estratos sociais. Estas se deram conta da incompetência, do desperdício de dinheiro público e da corrupção, entre tantos outros males, que são os principais legados dos governos petistas. As bases desses descalabros foram lançadas no governo de Lula e complementadas neste do seu poste (ou sua poste?).

JOÃO ALBERTO IANHEZ

Boa Esperança do Sul

Sem contraponto

É espantoso o sr. Gilberto Carvalho constatar que o PT não conseguiu fazer contraponto às críticas generalizadas ao partido. Não é porque não conseguiu, mas porque não quis. Não quis expulsar do partido os mensaleiros, os malfeitores e os corruptos. Não quis afastar do governo os suspeitos no envolvimento na trama que matou o prefeito Celso Daniel. Aliou-se a figuras políticas indigestas e suspeitas para o povo, como Collor, Sarney, Renan, Lupi, etc. Ou seja, quem não respeita o povo (todos) não se faz respeitado. O sr. Gilberto quer mais razões? Ou o PT continua achando que o certo é o que a sua "tchurma" faz e os outros estão errados, aí incluída a Justiça brasileira?

MANOEL SEBASTIÃO PEDROSA

São Paulo

Racismo

Chamar os frequentadores do Itaquerão de "elite branca" não é uma declaração racista?

MILTON BULACH

Campinas

Se perguntar não ofende, o que aconteceria se o governador do Estado de São Paulo dissesse que os atos de vandalismo na quinta-feira na capital "não partiram só da elite negra"?

MARIO COBUCCI JUNIOR

São Paulo

VANDALISMO

Em São Paulo

Parabéns ao sr. José Eduardo Cardozo, ministro da Justiça, e à sra. Dilma Rousseff, presidente do Brasil. Constatamos que, conforme prometido recentemente, o governo federal não tolerou nem permitiu atos de vandalismo dos black blocs em São Paulo. A comemoração de um ano das demonstrações pacíficas de junho de 2013 decorreu na maior tranquilidade e ordem. Que bom que a promessa do governo foi cumprida e, de agora em diante, podemos confiar nas nossas mais altas autoridades.

KÁROLY J. GOMBERT

Vinhedo

Baderneiros

Após as depredações da última quinta-feira, só falta o coordenador desses grupos, Gilberto Carvalho, agendar reunião deles com a Dilma, no Palácio do Planalto, para tratar de propor uma lei que os torne impunes perante ações da polícia e da Justiça. É uma vergonha.

LUIZ LUCAS CASTELLO BRANCO

São Paulo

MOVIMENTOS SOCIAIS

Perigo das 'sociedades civis'

Lendo no Estadão (15/6, A16) o brilhante artigo de Moisés Naím Sociedade civil armada, entende-se claramente o sentido dos movimentos ditos sociais, hoje tão em moda em nosso país. Aí é onde mora o perigo, quando esses movimentos são manipulados por um partido populista e de feição totalitária. Reproduzo texto do articulista: "É a mesma artimanha nas ruas de Caracas, Havana e Teerã. Quando as pessoas saem às ruas para protestar contra o governo, são violentamente confrontadas por grupos 'de civis simpatizantes do regime'". Isso já está acontecendo aqui, representado e camuflado pelos black blocs. Também o Estadão, no editorial O decreto e a realidade (20/6, A3), expõe, claramente, o perigo que corremos se o Congresso ou a Justiça não barrarem esse monstrengo chamado Decreto 8.243, baixado pela nossa "presidenta". Esses pseudomovimentos sociais já estão bem desenvolvidos e organizados, atuando e afrontando a lei, custeados com o dinheiro do contribuinte. Que fiquem atentos os que ainda podem defender a verdadeira democracia, não essa falaciosa representatividade que esse decreto nos quer impingir goela abaixo.

JOÃO M. VENTURA

São Paulo