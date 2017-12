Mais uma manobra

Petistas adoram aparecer. Mesmo com o Brasil classificado em 25.º lugar no ranking global das exportações, com apenas 1,5% do comércio mundial, o governo quis porque quis a presidência da Organização Mundial do Comércio (OMC), conseguida não sei como. Agora, queria porque queria a presidência do Novo Banco de Desenvolvimento, do Brics, mesmo com o Tesouro Nacional e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) praticando "manobras contábeis criativas", como a triangulação de R$ 12,5 bilhões com o Fundo Soberano do Brasil, provocando apreensão no mercado financeiro e em investidores internacionais sobre a política fiscal conduzida monocraticamente por dona Dilma. Aliás, para fundar um banco meia-boca desses, não precisava gastar dinheiro público com mordomias em Fortaleza.

SERGIO S. DE OLIVEIRA

ssoliveira@netsite.com.br

Monte Santo de Minas (MG)

Sorte deles

Que sorte do Brics ter-se livrado do Brasil como presidente do banco. Senão, correria o mesmo risco que nós, brasileiros: desorganização e incompetência na economia e nas demais áreas a cargo do governo da República.

VALDIR SAYEG

valdirsayeg@uol.com.br

São Paulo

Ainda bem que a Índia levou a melhor na disputa com o Brasil e vai presidir o banco do Brics. Já pensaram o PT na direção desse banco, com Dirceu, Genoino, Delúbio & Cia.?

PANAYOTIS POULIS

ppoulis46@gmail.com

Rio de Janeiro

Perspectiva

Essa história do banco não vai dar pé e pode terminar em abraço de afogado. Como já visto, dona Dilma não sabe nadar...

A. FERNANDES

standyball@hotmail.com

São Paulo

FUTEBOL E POLÍTICA

Sucesso relativo

Não fiquei feliz com a escolha do Brasil como sede da Copa do Mundo, sei que obras foram superfaturadas e algumas não chegaram a ser concluídas, mas devo reconhecer que o evento foi um sucesso de público e organização. A segurança dos torcedores brasileiros e estrangeiros foi garantida, os aeroportos funcionaram e os turistas tiveram um grau elevado de satisfação, o que motivou uma repercussão mundial positiva. É constrangedor verificar que esses fatos alvissareiros deixaram inconformadas pessoas que, por motivos políticos, desejavam que o evento se tornasse um retumbante fracasso. Contudo o relativo sucesso da Copa não deverá render dividendos políticos a quem quer que seja, pois, além dos acontecimentos positivos acima relacionados, ocorreram alguns negativos, como falta de transparência nos gastos e obras inacabadas, entre outros.

WILSON HADDAD

wilson.haddad@uol.com.br

São Paulo

Cartão vermelho

Já dizia o ministro da Propaganda nazista que uma mentira repetida mil vezes se torna uma verdade. Essa ladainha da dona Dilma de que esta foi a Copa das Copas não passa de enorme enganação. Senão, vejamos: 1) Estádios, ou arenas, terminados em cima da hora, correndo o risco de levarmos um chute no traseiro, como prometido pelo secretário-geral da Fifa. 2) A tal mobilidade urbana feita pela metade e, o que é pior, com acidentes fatais, como no caso do viaduto de Belo Horizonte. 3) Dinheiro público na construção de arenas que logo se transformarão em elefantes brancos, como as do Pantanal, de Manaus, de Natal e de Brasília. 4) Dona Dilma permitiu que a todo-poderosa Fifa mudasse leis, dando-lhe total liberdade de ação. 5) Tirando os baderneiros, não permitiu que a sociedade brasileira protestasse contra os bilhões de reais gastos nesta Copa em detrimento da educação, saúde e demais necessidades do brasileiro que paga seus impostos. Portanto, dona Dilma que pare de mentir e diga a verdade: "Jogamos dinheiro na lata do lixo e engordamos o caixa das empreiteiras, cujo objetivo é financiar a minha campanha à reeleição e o bolso dos companheiros". O Brasil não é feito só de idiotas que caem nesse verdadeiro conto do vigário e nossa resposta será um cartão vermelho para a presidente e seu partido, em outubro.

OLAVO FORTES C. RODRIGUES

olavo_terceiro@hotmail.com

São Paulo

Boa liderança em falta

A Copa do Mundo no Brasil, de uma forma geral, foi um sucesso, sim, com exceção da "nossa" seleção. Parabéns aos alemães pelo merecido título, pois são perfeitos taticamente. Destaque da competição foram os torcedores, que vaiaram a presidente Dilma (PT) na abertura e no enceramento do torneio. Isso mostra que os torcedores estão sabendo discernir a paixão da manipulação, ou seja, o u$o do esporte para fins eleitorais. Conclusão: o que a seleção e o Brasil têm em comum é que carecem de bons líderes.

ALEX TANNER

alextanner.sss@hotmail.com

Sumaré

Brasil na intimidade

Quem esteve no Brasil em nosso salão de festas, que foi a Copa do Mundo, ficou encantado, mas não imagina como é, nos bastidores, decepcionante a intimidade brasileira.

HUMBERTO SCHUWARTZ SOARES

hs-soares@uol.com.br

Vila Velha (ES)

ECONOMIA

Copa x comércio

Ouvi no domingo um comentário queixoso de um amigo comerciante: "A Copa na África do Sul foi muito melhor para nós!". Não é realmente incrível?

NELSON PENTEADO DE CASTRO

pentecas@uol.com.br

São Paulo

Carestia pós-Mundial

Enquanto isso, no Parque Continental I, em Guarulhos, o feijão-branco alcança a fabulosa, espetacular, magnífica e fenomenal cifra de R$ 34,70 o quilo!

JATIACY FRANCISCO DA SILVA

jatiacy@estadao.com.br

Guarulhos

Trocas

Guido Mantega para técnico da seleção e Luiz Felipe Scolari para ministro da Fazenda mudaria alguma coisa?

WILSON SOLANI BRINKMANN

wsbrink@gmail.com

São Paulo

Para a seleção mal dirigida e fracassada, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) troca o treinador. Para o País mal governado, à beira do fracasso, troca-se a presidente. Simples assim.

J. S. DECOL

decoljs@globo.com

São Paulo

*