'Teimosia inconstitucional'

Muito oportuna e precisa a expressão usada no editorial do Estadão (21/7, A3) com o título acima. Pois, enquanto o Legislativo e o Judiciário não tomam as medidas necessárias para barrar esse monstrengo jurídico, a nossa "presidenta" e seu chefe dos movimentos ditos sociais, Gilberto Carvalho, vão adiantando o processo de implantação do regime de consulta popular. Será que o Legislativo vai continuar inerme e não votar um decreto para anular esse famigerado 8.243? E a nossa OAB está esperando o quê, para defender a nossa Constituição? Não sou jurista, mas a afronta e o desrespeito à Constituição não são passíveis de impeachment? Até quando vamos aguardar o pior para agirmos, de acordo com as nossas leis, pela salvaguarda das liberdades democráticas? Com a palavra o Legislativo e o Judiciário!

JOÃO M. VENTURA

São Paulo

Deles ou nossa?

Data venia, pergunto: teimosia de quem, deles ou nossa? Tendo-se em vista a situação em que nos encontramos - estando o Poder Executivo nas mãos do PT e de seus líderes, o que também ocorre com o Poder Legislativo; estando também o Supremo Tribunal Federal (STF) com a maioria de seus ministros dando resguardo aos líderes do PT, o que foi demonstrado com o resultado do processo do mensalão, e ficou bem pior com as novas nomeações de ministros da Suprema Corte -, percebe-se que toda essa situação, decorrente do decreto presidencial, nos leva a entender que os líderes do PT têm a certeza de que jamais alguém dentre eles será responsabilizado por esse absurdo a que estamos assistindo. A situação está chegando ao insustentável, não consigo vislumbrar uma saída, pois, ainda que a oposição consiga chegar ao poder, resta o problema de a maioria dos membros do STF apoiar os líderes petistas e a política desse partido.

EDSON JOSÉ MENEGHETTI

Piracicaba

Gravidade

Os brasileiros não se estão dando conta da gravidade do Decreto 8.243, que a "presidenta" Dilma Rousseff assinou em maio e institui os conselhos populares. Talvez seja a pior coisa que fizeram - e olha que eles fizeram barbaridades... - nestes 12 anos de (des)governo petista. Isso é a concretização do socialismo soviético do século passado. Agora já estão (Gilberto Carvalho) até falando num fundo para bancar esses conselhos. Ou seja, mais um buraco para enterrar dinheiro público e dar oportunidade para os sindicalistas, "cumpanheiros" de partidos e o pessoal da "turma" comandar o País. Precisamos nos mobilizar urgentemente para derrubar esse decreto, ou o Brasil se tornará inviável em curtíssimo prazo.

SÉRGIO LUÍS DOS SANTOS

São Paulo

Sobre os conselhos

Participo de diversos conselhos municipais em minha cidade, podendo afirmar que o resultado é o seguinte: quando o conselho é deliberativo, a eleição de seus membros, além do forte viés político do mandante do momento, é carregada de irregularidades, já esperando uma contestação judicial, forma de neutralizá-lo, mantendo as deliberações no poder público em exercício; quando consultivo, nem sequer é ouvido. Resumo da ópera: basta o Poder Executivo executar, o Legislativo legislar, o Judiciário julgar e os servidores públicos serem obrigados a trabalhar sob a régua da produtividade, e não debaixo da batuta de comissionados, que sempre ganham mais, em verdadeiro processo de desmotivação. O resto é conversa para boi dormir, ou melhor, para nos adormecer na desesperança de um futuro.

HONYLDO R. PEREIRA PINTO

Ribeirão Preto

GOVERNO DILMA

Alto nível

"Se alguém tem preconceito com Cuba, não misture o preconceito com essas relações que são relações diplomáticas de alto nível" - frase da "presidenta" sobre as críticas pela hospedagem de Raúl Castro na Granja do Torto. Deixem-me ver se entendi bem: uma visita na nossa casa - sim, nossa, do povo pagador de impostos - se apossa das dependências, dá ordens, causa mal-estar entre os servidores da residência, promove encontro para jantar de confraternização com outro ditador - Nicolás Maduro, da Venezuela -, e a dona Dilma não quer que contestemos? Como assim? É ou não uma afronta?

APARECIDA DILEIDE GAZIOLLA

São Caetano do Sul

A quem possa interessar

Oferece-se gratuitamente, a chefes de Estado interessados em promover festinhas de confraternização e similares, granja equipada com todas as mordomias. Exige-se dos pretendentes compromisso com o anacronismo e resistência à inovação, bem como reprodução de suas elites dirigentes. Tratar no Palácio do Planalto com Dilma Rousseff.

MARIA DA GLÓRIA DE ROSA

Agudos

Raúl Castro

Brasileiro é muito ingênuo! Como esperava que o governo tratasse o principal governante do paraíso fiscal dos petistas? Se foi só hospedagem, devemo-nos dar por satisfeitos. Está na hora de a gente de bem desta nação, principalmente quem tem alguma autoridade, tomar providências. O carro Brasil perdeu os freios há muito tempo. O desastre será enorme, pois o motorista já não sabe o que fazer e como fazer. E ainda há gente que vota nesses inconsequentes...

JOÃO ALBERTO IANHEZ

Boa Esperança do Sul

ELEIÇÕES

Já deu!

Dilma & Cia., comecem a arrumar as malas e avisem os petistas de plantão. A "raposa felpuda" sabe de tudo, mas as pesquisas já indicam o vencedor. Vocês não fizeram por merecer: mensalão, petistas na Papuda, Pasadena, porto em Cuba, ensino público zero, saúde pública zero, volta da aids, MTST... É, não dá mais! Busquem outra freguesia. Quem sabe Cuba, Venezuela, Bolívia, até Argentina?

JOÃO CARLOS CARCANHOLO

Piracicaba

Pesquisas

Sintomático: sempre que Dilma cai nas pesquisas a Bolsa de Valores explode. Investidores, empreendedores e produtores em geral não querem mais esse modelo de governo caduco, atrasado, intervencionista. Só teremos crescimento decente e contínuo quando o PT e seu comissariado retrógrado e estatizante forem postos pra fora de nossa vida.

LEÃO MACHADO NETO

São Paulo

