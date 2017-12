Branca de Neve e Peter Pan

Nem bem mitigamos as feridas causadas pelo vexame da Copa do Mundo e eis que surge uma nova goleada, esta do Estado de Israel, quando classifica a diplomacia do Brasil como um dos amigos da Branca de Neve. De goleada em goleada, só nos resta cantar: "Eu vou, eu vou, pra casa agora eu vou"... Enquanto o Itamaraty cultiva uma diplomacia de anão, o nosso IDH mostra que a educação no Brasil caminha vergonhosamente no dorso de um cágado sedado: estamos em 79.º lugar entre 187 nações. Se não bastasse tudo isso, vem o ministro José Jorge, do Tribunal de Contas da União (TCU), e isenta de responsabilidade madame Dilma Rousseff e seu conselho na mancada da compra da refinaria de Pasadena. E para a semana ser fechada com retumbante patacoada, o desembargador Siro Darlan (TJRJ) declara lícitas as arruaças de Sininho e seus badalos, libertando-os.

JAIR GOMES COELHO

Vassouras (RJ)

CASO PASADENA

Explicado

Deixa-me ver se entendi: 1) Uma refinaria que valia US$ 45 milhões foi comprada por US$ 325 milhões iniciais, mas ao final custou US$ 1,2 bilhão; 2) a própria Petrobrás admite um prejuízo de US$ 530 milhões; 3) o presidente da Petrobrás de então diz que à época foi um bom negócio (bom pra quem, "cara-pálida"?); 4) a dona Dilma, que era a presidenta do Conselho de Administração da Petrobrás, admite, candidamente, que não teria aprovado o negócio se soubesse do teor das cláusulas do contrato (clara declaração de inépcia); 6) anos depois (só sete!) o imbróglio vai para o TCU, cujas áreas técnicas produzem dois relatórios estimando o prejuízo em US$ 620 milhões e US$ 873 milhões, respectivamente, e recomendam ao relator que os responsáveis devolvam aos cofres públicos parte (parte!) do prejuízo; 7) o conselheiro relator do TCU, José Jorge (23/7, A6), isenta do prejuízo os diretores da Petrobrás de então. Ah, bom! Agora entendi por que o PIB do Brasil é de 1%.

ANTONIO C. GOMES DA SILVA

São Paulo

Conta outra...

Que eu saiba, em qualquer empresa de capital aberto a tomada de decisões importantes cabe ao Conselho de Administração. Por isso o conselho da Petrobrás foi consultado e aprovou a compra da refinaria de Pasadena. Se existe um órgão cuja opinião não tem muito valor, é o TCU.

TOSHIO ICIZUCA

Piracicaba

Maracutaia

A compra da refinaria de Pasadena não passou de uma "maracutaia". Quem embolsou US$ 792 milhões? Será que o TCU vai mesmo recuperar?

MARIUS ARANTES RATHSAM

São Paulo

POLÍTICA EXTERNA

Nota deplorável

Lamentável sob todos os aspectos a nota da diplomacia de Israel contra a posição do governo brasileiro condenando a escalada de violência com uso desproporcional da força na Faixa de Gaza, onde milhares de civis, incluindo crianças e mulheres, morreram nos conflitos armados. Correta a posição do governo brasileiro de convocar seu embaixador em Tel-Aviv para consultas e publicar em uma semana a condenação da violência usada entre Israel e Palestina. O Brasil votou favoravelmente à resolução do Conselho de Direitos Humanos da ONU condenando a atual ofensiva militar de Israel na Faixa de Gaza. Ridícula e deplorável a nota de Israel afirmando que o Brasil é um gigante econômico e cultural, mas continua a ser um anão diplomático. Israel esquece a grande contribuição do Brasil, na pessoa do grande diplomata Oswaldo Aranha, que em 1948, na qualidade de secretário-geral da ONU, lutou pela criação da nação judaica.

MARCOS TITO

Belo Horizonte

Israel 7 x 1 Brasil

"Anão diplomático" e "irrelevante". Foi demais, desproposital. Mas merecemos. Nossa diplomacia está completamente desnorteada. Não se fazem mais diplomatas como antigamente. O "chanceler" Marco Aurélio Top Top Garcia deve estar desnorteado também. O míssil do Hamas atingiu o Itamaraty. Fogo amigo.

PAULO HENRIQUE C. DE OLIVEIRA

Rio de Janeiro

Matança interna

O governo brasileiro não consegue nem acabar com a matança diária dentro do nosso Brasil e vai querer opinar nas questões de Israel, que está se defendendo dos terroristas?!

FABIO ALVES

Araçatuba

Reação excessiva

Excelentíssima sra. Dilma, por favor, ajude-me a entender o que é "reação excessiva". Se eu jogar um ovo numa autoridade, essa autoridade virá pedir-me satisfações ou um bando de truculentos policiais vai atacar-me com spray de pimenta, revólveres de choque, balas de borracha, golpes de jiu-jítsu, algemas e prisão? Mas era só um ovo!

ALBERTO ARDITTI

São Paulo

Força desproporcional

Com referência à nota oficial que o Brasil emitiu em relação à guerra Israel-Hamas: uso desproporcional de força, Dilma? Isso não é um jogo de casados x solteiros, não tem café com leite, estamos falando de vida e de morte! É um escorpião que está dentro da sua calça, é uma bomba-relógio na cabeceira da sua cama. Diga-me, qual é a sua proposta? Dilma, sabe o que é força desproporcional? É usar seu cargo e seu poder para fazer campanha eleitoral contra uma oposição que não tem acesso a esses recursos. Propaganda das estatais, aparições na TV, alianças pagas com dinheiro roubado, inauguração de obras inacabadas, frequentar eventos com dinheiro público, coerção sobre o Judiciário, etc., isso a senhora não condena? Isso, sim, é uso desproporcional da força!

JAYME NIGRI

São Paulo

Pigmeu

O Brasil não é um anão diplomático, está anão desde que o PT assumiu o governo. Está anão em infraestrutura, saúde, educação, portos, estradas... Em diplomacia, então, nem se fale. E, enfim, anãozinho em PIB. Mas está um gigante em corrupção, apadrinhamentos políticos, malfeitos, desmandos de governos que fazem leis e mais leis para se autobeneficiarem. O Brasil virou pigmeu e elles sabem disso. Isto é uma vergonha.

RUTH MOREIRA

São Paulo

