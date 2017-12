Sabatina na CNI

Pelo discurso da presidente Dilma Rousseff na Confederação Nacional da Indústria (CNI), o problema do empresariado brasileiro é o pessimismo. Crescimento de 1%, inflação de 6,5% e 37% do PIB de carga tributária são apenas "miragens pessimistas" do setor produtivo. No próximo encontro empresarial só falta Dilma recomendar livros de autoajuda ou receitar antidepressivos para os casos mais graves.

FREDERICO D'AVILA

São Paulo

Nada de pessimismo

Urgentes reformas política e tributária que não saem do papel, economia estagnada e inflação ascendente, estado precário de saúde, transporte e segurança, educação pública de baixo nível, carga tributária insustentável para financiar um (des)governo que gasta mal, financia o que não deve (estádios de futebol, MST, porto em Cuba, etc.) e tem como objetivo principal ficar no poder. Que tal uma medida provisória de otimismo?

OMAR EL SEOUD

São Paulo

Mau humor no Planalto

Depois de intimidar o Santander pela "interferência política" e de querer desqualificar os comentários do FMI, gostaria de saber o que a presidenta e seu "digníssimo" ministro da Fazenda acham da declaração do sr. André Gerdau, presidente de uma das maiores siderúrgicas do País, de que, em razão da incerteza econômica vigente, vai cortar R$ 500 milhões de investimentos previstos para este ano. Será que vão pedir a demissão dele ou uma retratação do que disse? Complementando, a Gerdau anunciou no início desta semana o fechamento da unidade de Sorocaba.

LUIZ ROBERTO SAVOLDELLI

São Bernardo do Campo

Otimismo perigoso

Recomendo que a presidente Dilma não se deixe contaminar pelo otimismo. Nada mais perigoso para o condutor de um país com os graves problemas do nosso do que passar a enxergar a realidade com óculos róseos. O mínimo exigível de um presidente é que veja o país real para que combata os problemas que afligem o povo.

CLODER RIVAS MARTOS

São Paulo

CAMPANHA PAULISTA

De cavalinho

A foto divulgada ontem pelo Estadão que mostra o senador Eduardo Suplicy carregando Alexandre Padilha, candidato ao governo do Estado, nos ombros, em Carapicuíba, é simplesmente absurda, ridícula e injustificável.

ANGELO TONELLI

São Paulo

TUDO PELOS VOTOS

Jeito petista de ser

De olho no eleitorado evangélico, a Prefeitura de São Paulo, petista, deu um jeitinho de burlar as leis e autorizou o funcionamento do gigantesco "templo de Salomão" da Igreja Universal. Esse é um dos maiores elefantes brancos já construídos neste país, um imenso caça-níqueis "em nome de Jesus". A fé virou um dos negócios mais rentáveis no Brasil atual. Pede-se dinheiro 24 horas por dia em nome de Deus. Todas as igrejas. Quanto mais aumentam o tamanho dos templos, mais aumentam a miséria e a alienação do povo. E os verdadeiros vendilhões do templo estão indo cada vez melhor, com o apoio descarado dos nossos políticos.

JOSÉ MILTON GALINDO

Eldorado

Próxima obra

Os números da construção da Universal são faraônicos: 75 mil metros quadrados de construção, custo de R$ 680 milhões, edifício-garagem de 25 mil metros quadrados. Erguida sem a autorização da Prefeitura, ainda não tem o Habite-se definitivo, sem falar na fraude na licitação da obra, e por aí vai. Para mim, isso é demonstração de poder, nada tem que ver com a fé ou crença em Deus. Se continuar assim, a próxima obra decerto será a réplica das pirâmides do Egito.

ADRIANA AULISIO

São Paulo

Pompa irregular

A situação irregular em que se encontra esse templo só é possível porque não existe na Prefeitura de São Paulo uma fiscalização que tenha a liberdade de agir de acordo com a legislação, independentemente do poder do infrator. Quem pode mais manda mais. Se acontecer algum acidente no local, que abrigará milhares de pessoas, o prefeito vai se lembrar de acusar a falta de fiscalização, vai perguntar por que o agente vistor não embargou a obra e não fez B.O.?

CLARET FORTUNATO

São Paulo

STF

Aposentadoria do presidente

E agora, como é que ficam os julgamentos no Supremo Tribunal com a falta de Joaquim Barbosa? Certamente, muita coisa vai mudar. E, com certeza, procrastinada. Começa bem, com tudo a gosto daqueles que ignoram a lei.

BENEDITO R. DOS SANTOS

São Paulo

FUTEBOL

Felipão carente

Depois da ensacada de 7 a 1 da Alemanha, Felipão disse estar carente. Já foi confortado por 10 mil torcedores do Grêmio que compareceram à sua apresentação e pela CBF, que lhe pagou R$ 4,1 milhões pela "rescisão" de seu contrato, não obstante ele ter declarado várias vezes que seu compromisso com a empregadora terminava no fim da Copa. Igual "agrado" recebeu o burocrata Parreira. Ao fiel escudeiro Murtosa a CBF deu R$ 750 mil. O Brasil perdeu a Copa, mas eles ganharam muito!

HÉLIO DE LIMA CARVALHO

São Paulo

CRISE ARGENTINA

Ministro da Economia

Convenhamos: que investidor internacional, em sã consciência, acreditaria no ministro da Economia da Argentina ao tentar negociar a dívida externa do país? Ele parece que mal saiu dos cueiros. Não conseguia articular um pensamento coerente. Ficava batendo na mesma tecla como se tivesse decorado tudo num banco escolar e só faltou dizer que os investidores não passavam de agiotas! Pega até mal para um país que se considera a "Europa da América Latina" tentar esse tipo de argumento, uma vez que investidores internacionais não são crianças e se ousam investir em determinado país é com base em sérias leis internacionais! Cabe a cada um deles aceitar, ou não, emprestar e receber apenas 20% do valor emprestado.

BEATRIZ CAMPOS

São Paulo

