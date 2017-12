Magnífica inauguração

A Igreja Universal inaugurou seu suntuoso templo na Avenida Celso Garcia, de frente para o congestionamento, com petistas e tucanos irmanados aparentemente na paz que só a religião permitiria, principalmente neste ano de eleições. Lá estava a presidente da República, vinda de Brasília em seu moderno avião oficial e com a competente escolta, acompanhada do vice e alguns ministros de Estado. Também o governador de São Paulo e o prefeito da nossa cidade compareceram. Um aparato policial garantiu a ordem no local. Tudo muito bonito e em ambiente de cortesia para inaugurar uma obra irregular. Sim, porque aquela construção enorme, que vai impactar ainda mais uma via importante da zona leste, começou com pedido de reforma de um prédio de 2.687 m2, que foi demolido e em seu lugar, construído outro com 64.519 m2. E esse verdadeiro passa-moleque foi aprovado pelo Aprov, da Secretaria Municipal de Habitação, na administração do ex-prefeito Gilberto Kassab, de triste memória, que agora declara cinicamente que toda a obra foi executada de acordo com as posturas municipais. Recentemente os vereadores da capital, também nada bem vistos pela população, aprovaram uma emenda esperta na lei do novo Plano Diretor mudando o zoneamento do quarteirão do templo, para legalizá-lo também quanto à Lei de Zoneamento. E como ilegalidade pouca é bobagem neste país, o templo ainda foi inaugurado sem o aval do Corpo de Bombeiros e sem o pagamento de obras para remanejamento do trânsito no entorno, já que se tornou um polo gerador de tráfego. Mas o que é mais escandaloso é a presidente da República e o governador do Estado, com tantos problemas sérios para resolver, se prestarem a prestigiar tantas irregularidades. Seria interessante nossos meios de comunicação apurarem os custos suportados por nós, representados pelo somatório das verbas públicas, principalmente os da aeronave que serve à presidente. Afinal, reza a Constituição que o Brasil é um país laico. Parece até a materialização daquela frase que diz que a fé fervorosa faz milagres.

GILBERTO PACINI

Interesses em jogo

O que os políticos brasileiros não fazem para ganhar uma eleição... Da presidente, passando pelo governador de São Paulo e chegando ao nosso prefeito, todos compareceram ao evento de inauguração do suntuoso templo da Igreja Universal, obra cujo valor alcançou a fabulosa cifra de R$ 685 milhões. Prestigiar uma entidade que se caracteriza pela exploração de incautos no recolhimento dos dízimos e ao longo do tempo amealhou uma fortuna incalculável não é coisa para políticos honestos. A nosso ver, não é admissível uma entidade como essa arrecadar tantos recursos e ficar completamente isenta do pagamento de impostos, em especial do Imposto de Renda. Por que tanto privilégio? Mas isso não é levado em conta. Os políticos estão sedentos por votos e o que lhes interessa no momento é conquistá-los. A moral? Ora, a moral...

FRANCISCO ZARDETTO

Datas festivas

Quando verei a presença de um presidente da República, um governador de Estado e um prefeito de capital na inauguração de um hospital em alguma cidade de meu querido Brasil?

PAULO COSTA

JOGOS DE GUERRA

Socorro!

O Brasil vai se unir à Rússia e simular batalhas de guerra! Será que os guerrilheiros do PT vão conseguir incendiar o nosso país e levar nossos jovens aos horrores das guerras? Socorro!

SANDRA MARIA GONÇALVES

GOVERNO DILMA

Pessimistas

Qualquer pequeno negociante sabe que tanto um negócio como a economia de um país só prosperam com trabalho continuado. Apelar para os espíritos e os humores tem lugar apenas nas novelas e no teatro. Governo que não providenciou condições de integração ao trabalho, enganou na contabilidade, gastou mais com o aparelhamento do que com estrutura, protegeu corruptos, falhou na redução do custo Brasil, não promoveu acordos comerciais e não protegeu a indústria contra importações não tem como reclamar otimismo dos agentes econômicos. Tais apelos só reforçam a avaliação de incompetência.

HARALD HELLMUTH

Todos menos ela

O mundo inteiro está pessimista com respeito ao Brasil, menos Dilma Rousseff, justamente a grande e única culpada por isso! Exemplo acabado do governo populista irresponsável do PT.

EUGÊNIO JOSÉ ALATI

Totalitarismo

Com atraso de 40 anos, a profecia de George Orwell (1984) faz-se presente na demissão do analista do Santander que não concordou que 2 + 2 são 5.

NILSON OTÁVIO DE OLIVEIRA

Análise de riscos

Corre à boca pequena que o analista já despedido do Santander vai exercer a mesma função na agência de riscos Standard & Poor's. Aí, sim, é que haverá mais risco.

JOSÉ PIACSEK NETO

GESTÃO HADDAD

Até que enfim

O prefeito de São Paulo tentou aumentar o IPTU e não conseguiu. Tentou instituir feriado na cidade durante a Copa do Mundo e não conseguiu. Hoje deve estar contente porque conseguiu aumentar a Zona Azul em 67% de uma vez só. Vale lembrar que a Zona Azul não serve para nada. É um aluguel de espaço público que não tem seguro algum.

GASPAR GASPARIAN FILHO

Contra os motoristas

Em relação ao aumento da Zona Azul, não nos podemos esquecer de que os motoristas também constroem São Paulo e ajudam a nossa cidade a crescer. O reajuste é injusto para o cidadão que tem carro, como se ele prejudicasse, e muito, a cidade. Enquanto isso, a desordem urbana está instalada nas ruas, com lixo, prédios invadidos, faixas de ônibus em todos os trechos, barracas para todos os lados e caçambas atrapalhando os pedestres. É preciso reflexão!

ALVARO BATISTA CAMILO

