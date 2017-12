Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

NADA ALÉM DO TRIVIAL

A falta de atitude nos rumos da economia do Brasil é alarmante. Inflação que não retrocede, mesmo com tarifas represadas, esgotamento da aposta no consumo, dados cotidianos negativos. E, agora, índices melhores do que os esperados da economia americana resumem um cenário no mínimo de alerta a qualquer governante. Economistas e analistas são unânimes em propor correções de rumo. Mesmo com todas essas graves evidências, nossa presidente não faz nada além do trivial. Frustra, assim, o seu discurso de competência e não justifica aos eleitores sua pretensão de continuidade no governo.

Sergio Holl Lara

Indaiatuba

A INSISTÊNCIA NO CRÉDITO

Aqui, no Brasil, ano de eleições poderia ser denominado ano dos milagres. Com nossa economia emperrada, a presidente Dilma Rousseff decidiu colaborar injetando mais R$ 350 bilhões em crédito para aquecer a nossa economia. Na minha opinião, quando a economia de um país começa a se movimentar com dinheiro emprestado, é sinal de que a vaca já esta indo para o brejo.

Virgílio Melhado Passoni

Jandaia do Sul (PR)

ENCILHAMENTO

O Banco Central não sabe se vai ou se fica num ambiente de estagnação, inflação e eleição muito próxima. Para manter a chama viva da presidente, cujo governo continua a gastança e a pajelança dos números, o Banco Central acende mais uma vela para o diabo, jogando mais dinheiro num mercado receoso do que acontecerá quando esses atos insanos terão de ser corrigidos. Até parece que temos a volta do encilhamento, tal qual o decreto de 17/1/1890, do ministro da Fazenda do primeiro governo republicano, Ruy Barbosa, seguindo os passos de quem criticara, o último ministro da Fazenda na monarquia, Visconde de Ouro Preto, o que prejudicou indelevelmente a nação brasileira.

Alberto Bastos C. de Carvalho

São Paulo

INFLAÇÃO MASCARADA

Inflação fica quase estável em julho e é a menor desde 2010, segundo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Não dá para confiar num instituto que trabalha para o governo e se presta a mascarar os dados. Os preços continuam subindo nos supermercados. Nada do que subiu durante a Copa abaixou, o cidadão está sentindo no bolso quando vai às compras. Como aceitar uma inflação tão baixa se os reajustes dos convênios em sua maioria beiraram os 20%? Quando passarem os efeitos da eleição, aí, sim, veremos o porcentual da inflação, porque quem está fazendo “o diabo” para encobrir a inflação não tem o menor interesse em mostrar que a economia desandou. Brasil, um país de tolos!

Izabel Avallone

São Paulo

DESGASTE APARENTE

Com este provável novo "pibinho" de 0,86%, previsto pelo mercado, a "Mantega" está ficando rançosa e pode começar a derreter.

Silvio Leis

São Paulo

ANÁLISE DESFAVORÁVEL

Diante da notícia de que o analista do Banco Santander teria sido demitido por traçar um quadro desfavorável para a economia brasileira, caso a atual presidente se reeleja, pergunto aos meus botões: Que motivos poderiam levar um banco de grande porte a temer este governo? Estranho não é o fato de a governante não gostar da análise. Estranho é o banco se submeter.

Arlete Pacheco

Itanhaém

ATÉ ELES

É inacreditável: até a produção e a venda de veículos novos no País têm o pior mês de julho desde 2006. Afinal, não estamos em franco e pleno crescimento? A economia em disparada ascensão? Não é mesmo, dona Dilma? Como conseguimos chegar aonde chegamos? Deve ser o “milagre” econômico do PT às avessas da normalidade do País rico, caminhando para a pobreza e a decadência institucional, comercial, industrial, educacional e moral. Muito semelhante à Petrobrás, que está chegando ao fundo do poço.

Luiz Dias

São Paulo

A TROPA ELEITORAL NA INTERNET

Senhora presidente Dilma Rousseff, como questionar o presidente dos Estados Unidos por invadir sua privacidade? Desta vez não foram nem a CIA e muito menos o camarada Edward Snowden, mas pessoas de sua inteira confiança que utilizaram seu próprio IP para invadir a honra e o profissionalismo de jornalistas de qualidade que nos informam as verdades sobre os caminhos de nossa decadente economia. Se existem pessoas que podem utilizar desses meios para tanto malfeito, ficamos imaginando se as urnas eletrônicas cumprirão a verdadeira vontade dos eleitores, caso as pesquisas continuarem a mostrar a derrota do governo. Vivemos os tempos dos “diabos” mesmo, prometido pela presidente.

Leila E. Leitão

São Paulo

DILMA ESTARRECIDA

“Estarrecedor” mesmo é pensar que as urnas eletrônicas podem ser manipuladas.

Roberto Twiaschor

São Paulo

É TEMPO DE FAZER ‘O DIABO’

Dilma ganhou um forte aliado que acaba de fornecer matéria-prima tais como rabo, chifres e tridente. O instrumento vermelho catingando a enxofre é o PLS 104/2-14, que pode permitir a criação de mais de 200 municípios no Brasil. Anteriormente Dilma havia vetado uma tentativa de criação de mais municípios. Os governistas aprovaram o PLS com a desculpa de que o projeto ressuscitado contém regras mais rígidas, mas na verdade a aprovação a toque de caixa pelo Senado está intimamente ligada ao clima de eleição, principalmente a que trata da reeleição de madame Rousseff. Pelo visto, Câmara e Senado engajam-se no mutirão para facilitar a continuidade dos escândalos no Bataclã do Planalto. Requisitos como população serão exigidos, como também área mínima de acordo com a região, entretanto o principal requisito foi desprezado, que é a condição econômica do futuro município, para que não venham a peregrinar de pires na mão às portas dos governos estadual e federal atrás de verbas. Serão novos prefeitos, vices, Câmaras de Vereadores, delegados de polícia, juízes, repartições públicas açulando os emancipadores a serviço de um bom emprego. O progresso de uma nação não se mede pelo número exagerado de municípios, que só trazem mais despesas com a criação de empregos bem remunerados.

Jair Gomes Coelho

Vassouras (RJ)

POPULISMO DANOSO

Acredite quem quiser, mas a presidente da Argentina, Cristina Kirchner, pelo baixo crescimento econômico de seu país nos dois últimos trimestres, responsabiliza o Brasil por seus problemas, seu maior parceiro comercial. Segundo ela, como nossa economia não cresce, sobra para a dela - mais uma entre as enésimas justificativas da lamentável situação em que se encontram os argentinos, diante do que a presidente se nega a reconhecer, ou seja, do populismo de sua caótica administração. É a endogenia dos governos de esquerda culpar sempre os outros, começando pelos EUA, depois o mercado financeiro internacional e, finalmente, os nacionais, deixando de reconhecer a própria incompetência na administração pública, que não aceita ser levada por ideologias decrépitas e superadas. Todavia, como nada os sensibiliza, tanto a presidente de lá como a de cá nestas horas vão se aconselhar com Fidel Castro, e ainda querem que as coisas deem certo.

Mario Cobucci Junior

São Paulo

VIZINHO EM CRISE

Alguém arriscaria emprestar "unzinho" para a Argentina?!

J. S. Decol

São Paulo

ESTATAL BANCARÁ PREJUÍZOS

Esta Petrobrás da era petista é uma mãe para todos os males. Os 11 diretores (com a provavelmente inclusão também de Graça Foster) indicados pelo Planalto que foram citados pelo Tribunal de Contas da União (TCU) como culpados pelo rombo de US$ 792 milhões, ou R$ 1,8 bilhão, pela compra da Refinaria de Pasadena, podem dormir tranquilos e sossegados, porque a estatal vai pagar um seguro que garanta o pagamento de boa parte desse megaprejuízo. Não é ilegal, mas é uma afronta à sociedade! Esse item referente ao seguro, que consta no estatuto da Petrobrás e prevê que se deve dar garantia de defesa a seus diretores e membros do conselho fiscal em processos judiciais, não pode, como no caso em questão, permitir que a estatal assuma os prejuízos dolosos protagonizados pela sua diretoria. Isso porque este escândalo de Pasadena não é o mesmo que ocorre quando uma plataforma vai à deriva ou quando uma mancha é encontrada em alto mar, efeito de um vazamento de óleo fruto da prospecção de petróleo, fatos que geram multas pesadas, etc. A compra dessa refinaria está mais para um crime de uma negociata vil contra a estatal do que um negócio equivocadamente formulado. O prejuízo de R$ 1,8 bilhão para a Petrobrás, tão danoso à empresa, seria suficiente, por exemplo, para zerar as dívidas das Santas Casas de Misericórdia do País, que não têm mais como continuar atendendo com dignidade milhões de brasileiros, por causa da precária situação financeira em que se encontram. E o dinheiro do contribuinte, que o PT despreza, não dá em árvore.

Paulo Panossian

São Carlos

SEM LIMITES

A manchete no “Estadão”, “Petrobrás bancará multa dada a executivos por Pasadena”, nos faz acreditar que não há limite neste governo quando o assunto é defender os corruptos e justificar os resultados medíocres da presidente Dilma Rousseff. Já vi de tudo: contabilidade criativa, CPIs chapas-branca, viaduto que desabou porque usou 10% do aço necessário, Brasil ser chamado de anão diplomático, STF sendo transformado em uma sucursal do PT, ex-presidente que é quem dá as ordens, oposição comprada com a criação de 39 ministérios, BNDES distribuindo dinheiro a países amigos bolivarianos, enganar o povo com "médicos" cubanos, etc. Agora, essa última dizendo que os corruptos instalados no alto comando da Petrobrás estão todos protegidos por um "seguro" contra eventuais punições por formar uma quadrilha que fez sumir mais de US$ 1 bilhão num negócio para lá de escandaloso, é para acreditar que o Brasil está muito pior do que imaginávamos. Será que este governo corrupto pensa que todos os brasileiros são tão idiotas que acreditam que uma gigantesca empresa como a Petrobrás, vigiada por um conselho, teria como benefício uma prudente apólice de seguro que protegesse justamente os eventuais ladrões que, porventura, viessem a saquear um dia seus cofres? Já vimos algo similar antes. As multas impostas aos mensaleiros foram pagas com dinheiro que apareceu de forma abundante de um dia para outro, mas essa última alegando a blindagem dos envolvidos no escândalo de Pasadena, somada à alegação do "resumo falho" para proteger Dilma, nos faz ter a certeza absoluta de que temos um governo moralmente falido.

Wilson Sanches Gomes

Curitiba

A FARRA COM O NOSSO DINHEIRO

Inacreditável! A Petrobrás, ou seja, nós (acionistas ou não, quer dizer, todos os brasileiros) vamos pagar pelos desmandos, pela incompetência (“se soubesse das cláusulas, não teria aprovado”) e pelo “sabe lá mais o que” de administradores da coisa pública (agora os da Petrobrás), que a cada dia nos surpreendem com mais um escândalo. Já não bastam os dólares na cueca, os aloprados, os dossiês falsos, os “assassinatos de reputações”, o “ronaldinho”, as diabruras de Rosemary (incluindo os 25 milhões de euros), o mensalão, a farsa da CPI da Petrobrás, a... bem, a lista é tão longa que não cabe neste comentário), somos informados de que também devemos pagar os prejuízos de Pasadena? Entenderam por que o PIB desceu a menos de 1%? E ainda têm a coragem de pedir votos!

Antonio C. Gomes da Silva

São Paulo

BUCHA

Qualquer companhia de seguros, para pagar uma indenização milionária, vai analisar tudo com competência, lisura e independência. Nisso muitos nomes, "como nunca antes na historia deste país" vão ser citados. Que bucha!

Nelio Esquerdo

São Paulo

PAÍS DA IMPUNIDADE

Quem vai pagar, na realidade, serão os acionistas da Petrobrás e os contribuintes brasileiros. O nosso Brasil tornou-se, mesmo, o país da impunidade!

Luigi Vercesi

Botucatu

DIFÍCIL DE ENGOLIR

O caso Petrobrás-Pasadena é o tipo do "negócio" que não tem explicação lógica. Nestor Cerveró encaminha um resumo ao conselho da Petrobrás presidido pela presidente Dilma e a compra da refinaria é aprovada. O resto todos sabem, um prejuízo de US$ 1,2 bilhão. O que não tem explicação é o seguro, pago pela Petrobrás, que arcará com o prejuízo pela irresponsabilidade dos diretores, conselheiros e da presidente da estatal. Que seguradora aceitaria um seguro para cobrir eventual prejuízo causado por incompetência, na melhor das hipóteses, do alto escalão da empresa? A seguradora foi comunicada da operação de compra para eventualmente solicitar uma análise da operação? Quem é a seguradora e quanto custa a apólice contra a incompetência de no mínimo 60% do alto escalão da Petrobrás? Será que é a Segurobrás, criada em agosto de 2012 e que cobre aquisição de portos e obras de altíssimo risco? Então quem pagará o prejuízo somos nós, os brasileiros pagadores de impostos. Será?

Luiz Ress Erdei

Osasco

ZORRA TOTAL

Se não fossem tão tristes, e não demonstrassem o enorme descaso com que nós, cidadãos, somos tratados por quem nos deveria dedicar respeito incondicional, os pronunciamentos do governo e dos políticos brasileiros fariam muito mais sucesso do que os melhores programas de humor da televisão. Depois de dona Dilma afirmar que os 300 picaretas do Congresso que cumprem ordens diretamente de São Bernardo é que devem responder sobre a combinação das questões na CPI da Petrobrás, o senador Renan Calheiros, aquele que mais sabotou a instalação da CPI, disse que irá apurar a fraude.

Victor Germano Pereira

São Paulo

SÓ AQUI MESMO

Só está faltando uma auditoria na sindicância da CPI.

Sergio S. de Oliveira

Monte Santo de Minas (MG)

A FARSA DA CPI DA PETROBRÁS

Nos velhos tempos, quando ainda existia uma coisa chama "moral", roubo era caso de polícia, mesmo que fosse o roubo de uma galinha. Na atualidade, assaltam bilhões à luz do dia dos cofres públicos, como no caso Petrobras, e tudo fica por isso mesmo. Ou alguém acredita em CPI? Ainda mais com nossos exemplares políticos.

Ademar Monteiro de Moraes

São Paulo

São Paulo

OPORTUNISMO ELEITORAL

Mais uma canalhice da revista "Veja", com matéria mentirosa e cretina sobre a CPI da Petrobrás. A suja e torpe reportagem, fantasiada de "investigativa", serviu de pasto para a esbaforida oposição sair das trevas do esquecimento. Senadores que adoram ser fantoches das patifarias da pretensiosa revista fizeram uma pantomima dos diabos. Miraram a candidata Dilma e atiraram no próprio pé. Como de hábito, a formidável oposição repetiu o que mais sabe fazer: bateu nas portas da Justiça com o surrado e cretino ar de indignação para protocolar as levianas e açodadas denúncias da revista contra o governo. O oportunismo eleitoral da oposição é uma toada melancólica de uma nota só.

Vicente Limongi Netto

Brasília

SOB DIREÇÃO DE GRAÇA FOSTER

Nesta CPI da Petrobrás, difícil é a honestidade e a lisura darem o ar da graça...

A.Fernandes

São Paulo

ESTÃO LIGADOS

O apagão da nossa seleção de futebol é desproporcional à imaginação do pessoal da CPI da Petrobrás.

Moises Goldstein

São Paulo

QUADRILHA

Há uma quadrilha dentro do Congresso Nacional, comandada pelos “petralhas”, que usa o patrimônio público, sem cerimônia, faz reuniões dentro da Petrobrás, para “banhar” a CPI, com dois funcionários do Palácio do Planalto coordenando a farsa. Duro é ouvir a senhor Dilma falar, gaguejando, que tal pergunta sobre o assunto deveria ser feita ao Congresso Nacional, quando ela é a maior beneficiada desta novela. Fora à quadrilha e nas urnas em outubro o povo deve dar um basta no que está aí, e será o “Fora Dilma”, que acha estarrecedor questionar a senhora Graça Foster na CPI. Estarrecedor é o que ela, Dilma, está fazendo com o Brasil.

Celso de Carvalho Mello

São Paulo

TRANSPARÊNCIA

Uma parte empresa é de capital aberto e, portanto, deve informações claras ao mercado para, inclusive, dar exemplo de governança empresarial. E outra parte da empresa, pública - com recursos do Tesouro Nacional -, deve ainda mais satisfações. Devemos dar força e eco àqueles que questionam qualquer ação ou fato da empresa, pois é obrigação da Petrobrás dar satisfação. Está virando moda sair de entrevista em ato de claro desrespeito aos cidadãos. E tem mais: quem não deve não teme!

L. K.

São Caetano do Sul

MOBILIDADE URBANA

O editorial “Ter carro já é quase um crime” (30/7) põe o dedo na ferida com exatidão, e, aprofundando-o, ouso apontar o absurdo das faixas exclusivas fora do horário “de pico”. Creio também que é o caos do trânsito que afugenta empregos, emperra ao cancela negócios (menor arrecadação), deixa motoristas estressados, que não raro se tornam intolerantes e agressivos, etc. Já passou da hora de ouvir especialistas e a sociedade, pois São Paulo não pode servir de laboratório de amadores.

André C. Frohnknecht

São Paulo

EM PLANEJAMENTO

O prefeito Fernando Haddad deve achar que, infernizando a vida dos usuários de automóveis, as pessoas vão deixá-los em casa. Faltam ônibus, mas temos faixas exclusivas, temos poucas bicicletas, mas está fazendo ciclovias. Com todo este planejamento, logo teremos espaço nas ruas apenas para ele criar faixas para charretes. Quem sabe os antigos bondes da CMTC resolvam os futuros "infernos" da mobilidade urbana.

Luiz Frid

São Paulo

QUALIDADE DO AR EM SÃO PAULO

Mostrada nos grandes jornais e televisões, a péssima qualidade do ar na cidade de São Paulo neste início de agosto, onde a umidade relativa do ar chegou a 12% - situação equiparada ao Deserto do Saara e a Kalaari, na Africa -, que a Organização Mundial da Saúde (OMS) considera estado de emergência, pode provocar até a morte de brasileiros. Pena que os governantes não entendem que a única fonte catalisadora de água e purificadora do ar são as árvores urbanas e as matas ciliares, que sofrem também com o avanço da especulação imobiliária e ações das motosserras. A lei da causa e efeito é para todos os que não cuidam do meio ambiente: vem a falta de água, montanhas de lixo urbano e ficam com a poluição atmosférica.

Jose Pedro Naisser

Curitiba

FAIXAS EM TINTA DE OURO

Agora dá para entender esta febre do prefeito Fernando Haddad (PT-SP) para criar faixas de ônibus e de bicicletas sem nenhum estudo e planejamento, que vêm infernizando a vida do paulistano. Uma “miséria” de R$ 4,6 bilhões sairá dos cofres da cidade em contrato feito “na calada da noite” e impedido pelo Tribunal de Contas do Município (TCM), que pede explicações. Mas ao paulistano comum fica uma pergunta: “A tinta das tais faixas é à base de ouro em pó”? Só isso para justificar tamanho gasto, cujo valor provavelmente saíra das milhares de creches prometidas pelo prefeito em campanha e que nem de longe serão feitas, porque ainda existem 120 mil crianças sem creche. Aumento de praticamente 30% do déficit da gestão anterior.

Beatriz Campos

São Paulo

A MÍDIA E A FALTA DE ÁGUA

O que a mídia pode fazer para ajudar a minimizar a escassez de água no Sistema Cantareira? Creio que muito. Uma sugestão seria chamar a população para reduzir ainda mais o consumo de água, de forma racional e solidária, para enfrentar o maior e mais intenso período de estiagem no Estado de São Paulo. Valeria até estimular a participação dos jovens, por meio de um concurso de ideias para economizar água. Parece algo bastante sensato e mais produtivo do que optar por criar um clima alarmista.

Carlos de Oliveira Ávila

São Paulo

EVITAR A FALTA DE ÁGUA

Teremos um verão (estação seca) difícil no Nordeste brasileiro. A sabedoria de bem usar a água acumulada das chuvas será importantíssima nestes últimos meses do ano. A distribuição das águas que estão acumuladas será uma prova difícil. Sabemos da prioridade do uso da água para o consumo humano e dos animais. Porém, essas águas estão a muitos quilômetros de quem vai consumi-las. A evaporação é intensa nos meses secos. O calor é forte! Creio que o governo e os homens de bom senso devem economizar para não faltar. Todos unidos para evitar a falta de água.

Paulo Roberto Girão Lessa

Fortaleza

PLANOS DE SAÚDE

De novo, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) vai na contramão do interesse dos 354 mil beneficiários dos planos de saúde antigos. Atendendo apenas, como sempre, as reivindicações das operadoras Bradesco, Amil, Sul-América e Itaú, autorizou esse absurdo aumento de 10,79% num momento em que a inflação oficial está abaixo de 6,5% e que os aposentados, que são a maior parcela desse contingente de prejudicados, receberam um irrisório aumento em seus benefícios. Certamente, amanhã, alguém da ANS vai dar explicações, que considero de antemão inaceitáveis, sobre como conseguiu chegar a esse índice, e vai ficar por isso mesmo, pois nada poderá ser feito pelo povo brasileiro sem que antes se mude este governo insensível que nós temos.

Ronaldo Gomes Ferraz

Rio de Janeiro

MODIFICAÇÕES NO CURSO DE MEDICINA

Ao contrário do que se chegou a falar, o curso de Medicina deve ser encurtado, e não prolongado. Como? Dividindo os alunos entre pesquisadores e médicos práticos. Estes teriam curso básico reduzido. Por exemplo, ao invés de um curso sobre Estatística, teriam Noções Básicas de Estatística para médicos. Essas aulas poderiam ser no fim da tarde, deixando espaço para frequentar ambulatórios de Medicina Primária, Medicina de Família, Puericultura.

Jayme Murahovschi, pediatra, titular da Academia Brasileira de Pediatria e da Academia de Medicina de São Paulo

São Paulo

SONEGAÇÃO NO FUTEBOL

O Corinthians sonegou mais de R$ 100 milhões no pagamento de impostos á Receita Federal, nos últimos cinco anos. O ex-presidente do clube, candidato a deputado federal pelo PT/SP e que era homem forte da CBF, Andrés Sanchez, responde a ação penal pela prática de grave crime contra a ordem tributária. O clube e seus dirigentes lesaram os cofres públicos em mais de R$ 100 milhões. O fato é ainda mais grave por ser o clube mais rico do País e das Américas e ter a segunda maior torcida do Brasil. Por aí se vê um triste retrato do futebol brasileiro e de seus cartolas desonestos e incompetentes, que estão nos levando para o buraco. Facilmente se percebe que os 7 a 1 para a Alemanha na Copa do Mundo do Brasil de 2014 não foi um mero acaso ou fruto de um “apagão”. Oxalá, o clube e os cartolas responsáveis sejam exemplarmente punidos, na forma da lei.

Renato Khair

São Paulo