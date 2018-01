Armínio Fraga

Para Armínio, o País tem hoje um "não sistema tributário" (Estado, 10/8). Vou além, o País tem hoje um "não governo"!

ROBERT HALLER

São Paulo

A reforma do ICMS

Como secretário-geral do Ministério da Fazenda na gestão Ernane Galvêas tive a incumbência de presidir o grupo de trabalho interministerial da reforma tributária. No final de 1982 levei pessoalmente ao Congresso Nacional o resultado desse trabalho com as propostas de legislação necessária a essa reforma. Passaram-se 32 anos e o assunto continua no mesmo pé, sem nada ter ocorrido na direção indicada. Fernando Henrique Cardoso deu passos importantes para as reformas de que o Brasil precisava, com a estabilização monetária e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Foi o início das reformas que se esperava fossem continuadas nos governos Lula e Dilma Rousseff, mas, infelizmente, não progrediram (a tributária e a política). Vejo agora nas palavras de Armínio Fraga a intenção do candidato Aécio Neves de retomar a questão tributária, basicamente alterando o fato gerador para incidência da tributação do ICMS da origem para o destino. É assim que o IVA (imposto sobre o valor adicionado) funciona nos países desenvolvidos e é exatamente a proposta de 32 anos atrás, com a criação simultânea de aportes financeiros para corrigir as alterações que ocorrerão no orçamento dos diversos Estados da Federação e compensar os que perderem arrecadação. É o ganha-ganha a que ele se refere, com a desoneração tributária e o consequente aumento dos investimentos, da produção e, por fim, com o aumento da arrecadação, já que esta depende do volume produzido. Simplificar o sistema tributário, desonerar o contribuinte, desburocratizar o País é permitir a retomada do crescimento.

CARLOS VIACAVA

São Paulo

ELEIÇÃO PRESIDENCIAL

Chega de aeroporto

A insistência no caso do aeroporto, na entrevista de Aécio ao Jornal Nacional, deixa cada vez mais claro que não há muito o que dizer contra o tucano. Aliás, pouco houve de entrevista: os âncoras tentaram encurralar o candidato num tom até agressivo e pouco educado, com perguntas longas e intervenções nas respostas, com o propósito de demoli-las. Predominou a presença dos entrevistadores em detrimento do entrevistado, que não teve oportunidade de expor suas propostas, apesar de sua fluência e rapidez de raciocínio. Ficou ao menos a certeza de que Aécio não conhecia as perguntas que lhe foram formuladas, o que, quero crer, será a condição de todos os que serão entrevistados, inclusive Dilma. Veremos...

SUELI CARAMELLO ULIANO

São Paulo

Caixa-preta

O que é pior, construir uma pista de avião em terra desapropriada de parente ou a caixa-preta da CPI da Petrobrás?

MOISES GOLDSTEIN

São Paulo

Na cota de Dilma

Por que os petistas, Dilma e outros partidários e alguns jornais não aproveitam os dois aeroportos feitos por Aécio Neves e abatem dos 800 prometidos por Dilma Rousseff? Assim só faltariam 798. Que tal? Essa poder ser uma boa para a campanha dela.

L. A. B. MORAES

Santos

Placar

Em mais um de seus cansativos pronunciamentos, Dilma alega que o governo FHC quebrou o Brasil três vezes. A pergunta que não quer calar: se de fato o Brasil estava quebrado, por que o Lulla firmou uma Carta ao Povo Brasileiro prometendo que não iria mexer no sistema econômico, ou seja, iria continuar com os mesmos critérios adotados pelo governo FHC? Já é hora de Dilma, Lulla e todos os petistas pararem de mentir, pois o povo não é burro nem alienado. Daqui até as eleições teremos de aguentar essa senhora repetindo as mesmas mentiras, fazendo o diabo (apesar de agora estar religiosa, com idas a todos o cultos) para continuar este desgoverno.

OLAVO FORTES C. RODRIGUES

São Paulo

Comparação descabida

Mentir (sobre o governo FHC, comparando-o com o calote argentino) é mais fácil do que explicar investimento do fundo de pensão dos Correios na suspeita economia de dona Cristina Kirchner. Fundo esse controlado pelos companheiros e aplicado na economia de uma presidente que foi chamada a atenção internacionalmente por não dar respostas verdadeiras sobre a dívida da Argentina.

ROBERTO CASTIGLIONI

Santo André

Deixe FHC pra lá

Se é verdade, como declarado pela presidente Dilma, em ritmo de caça-votos, que a situação econômica no governo FHC era tal que o País estava completamente endividado, mais que a atual Argentina de Kirchner, com uma política de juros altos, e que na época "o Brasil quebrou três vezes" (sic), fica difícil entender como o povo deu mostras de confiança no governo dele, de tal forma que a única ocasião na chamada Nova República em que se verificou uma reeleição em primeiro turno ocorreu quando Fernando Henrique foi reconduzido pelo voto ao poder. Ou dona Dilma está de novo meramente lendo o que lhe mandam ler ou deu mais uma demonstração de equívoco de sua campanha eleitoral ao insistir em manter o foco em supostos erros do passado, sem admitir os desastres que estão levando o Brasil de hoje a uma situação de pouco crescimento da economia, à fama de alta corrupção na política, a visíveis agressões ao regime democrático, evidenciadas pelas recentes interferências do Planalto no perfil digital de jornalistas e pelas deselegantes opiniões de seu guru e construtor de postes, que ainda não saiu do palácio, sobre as atitudes de funcionários de instituições bancárias, posteriormente demitidos por sua influência, que ousaram pôr em dúvida a capenga política econômica do governo. Que tal dona Dilma começar a se preocupar com o futuro e deixar FHC para lá? Ele já se elegeu em primeiro turno, o que Lula não conseguiu e se apresenta difícil para ela hoje em dia.

PAULO ROBERTO GOTAÇ

Rio de Janeiro

Mote

O mote da campanha da Dilma é muito claro: "Porque fomos incompetentes nestes últimos 12 anos, queremos fazer tudo de novo nos próximos quatro!".

EUGÊNIO JOSÉ ALATI

Campinas