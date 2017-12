Manobras suspeitas

Diz o velho ditado popular que quem não deve nada tem a temer. Mas assim que tomam rumo as investigações sobre o nefasto negócio da compra da refinaria de Pasadena, o que fazem a presidente da Petrobrás, Graça Foster, e o ex-diretor da Área Internacional Nestor Cerveró? Transferem bens para o nome de seus filhos. Fica evidente que essa manobra é muito suspeita, pois libera tais bens de eventual confisco. Se houve lisura e se o negócio beneficiou o Brasil, como ambos não se cansaram de proclamar, qual o motivo, então, dessa manobra estranha e suspeita? Com a palavra o ministro-relator do Tribunal de Contas da União (TCU), José Jorge. O prejuízo para o erário foi astronômico, atingindo a cifra de US$ 792 milhões, e a exigência de uma investigação rigorosa é prioridade. Doa a quem doer.

FRANCISCO ZARDETTO

fzardetto@uol.com.br

São Paulo

Informações privilegiadas

Como cidadãos comuns, gostaríamos de saber quem informou com antecedência à sra. Graça Foster que os seus bens seriam bloqueados, para que ela os transferisse aos filhos às vésperas da decisão. E se Graça Foster, como diz, não tem culpa na famosa transação da refinaria de Pasadena, que causou bilhões de prejuízo ao País, por que ela teria tomado tal atitude?

LUIZ ROBERTO SAVOLDELLI

savoldelli@uol.com.br

São Bernardo do Campo

Estarrecimento

E a presidente Dilma Rousseff? Se ela achou "estarrecedor" o episódio do questionário de Graça Foster na CPI da Petrobrás, perguntamos se acha o mesmo sobre as doações dessa senhora - de seus imóveis no Rio - aos filhos e também as do sr. Nestor Cerveró, ficando ambos com o usufruto. E então, sra. Dilma?

CELSO DE CARVALHO MELLO

celsosaopauloadv@uol.com.br

São Paulo

Interpretação

Temer não vê ilegalidade na doação de bens de Graça Foster, mas não podemos deixar de interpretar o ato como constrição por culpa não assumida.

CARLOS LEONEL IMENES

leonelzucaimenes@gmail.com

São Paulo

Fraude à execução

O que a presidente da Petrobrás, Graça Foster, e o ex-diretor da Área Internacional da petroleira Nestor Cerveró fizeram ao transferir seus bens imóveis para familiares, esse ato em Direito Civil denomina-se "fraude à execução". Agora, em Direito Penal...

ARTUR TOPGIAN

topgian.advogados@terra.com.br

São Paulo

Fuga patrimonial

Talvez a cartilha do lulopetismo contenha o ensinamento de que dirigentes da Petrobrás, desde que façam parte do PT, não precisam responder patrimonialmente pelos atos de má gestão realizados. Isso porque Graça Foster realizou doações patrimoniais, da mesma forma que procedeu Nestor Cerveró, ambos montados no argumento da Advocacia-Geral da União (AGU) de que doação não é fuga patrimonial. É bom que se saiba que a AGU se transformou em órgão judicante, porque existem centenas de decisões de nossos tribunais entendendo que doação de bens a descendentes ou terceiros é fuga de responsabilidade, especialmente se nas proximidades ou na ocorrência de fatos sujeitos a indenizações patrimoniais. Certamente alguns acionistas vão ingressar com a ação popular competente para salvaguardar o patrimônio da petroleira, como prevenção nos casos de Pasadena e similares.

JOSÉ CARLOS DE C. CARNEIRO

carneirojc@ig.com.br

Rio Claro

EMBRAPA

Os novos desafios

Com reconhecido bom senso e singular experiência profissional, Eliseu Alves e Zander Navarro chamam a atenção para os novos desafios da Embrapa (20/8, A2) - empresa que levou o Brasil à posição de campeão em produtividade agrícola e tanto ajudou o País a exportar e reduzir o preço dos alimentos. Dentre eles, despertou minha atenção o ativismo dos agroecologistas que, em nome da defesa do meio ambiente e com postura pseudocientífica, são contra a modernização da nossa agricultura. Neste tempo de eleições, temos de ficar espertos. Não se pode jogar por terra o trabalho comprovadamente bem-sucedido da Embrapa ao longo dos últimos 40 anos.

JOSÉ PASTORE, professor da USP

j.pastore@uol.com.br

São Paulo

MARINA SILVA

Em rota de colisão

Mal sepultaram Eduardo Campos e Marina Silva já se indispôs com Carlos Siqueira, fiel escudeiro do ex-governador e cacique do PSB. Se já no início da retomada da campanha Marina entrou em rota de colisão com os integrantes do partido que aceitou gentilmente servir-lhe como barriga de aluguel (PSB), imaginem o que acontecerá se for eleita.

FREDERICO D'AVILA

fredericobdavila@hotmail.com

Buri

Dinamitando pontes

Parece-me que o "novo" de Marina Silva não nos vai levar a lugar algum. Sob a pretensão de não praticar a política nos seus moldes atuais, que julga comprometidos, ela começa detonando possíveis alianças futuras, que poderiam facilitar uma vitória e, em especial, o exercício do mandato, caso eleita. A não ser que Marina se fie na democracia direta - uma vez que já se teria manifestado favorável aos conselhos populares decretados por Dilma Rousseff e ainda não derrubados pelo Congresso Nacional.

SANDRA DE OLIVEIRA BALBI

mbalbi69@globo.com

Rio de Janeiro

Navio fazendo água

Gostaria de saber qual é o planeta em que vive a candidata Marina Silva. O navio está fazendo água e essa senhora está preocupada com a cor do guardanapo do restaurante...?! Foi surpreendente e decepcionante a sua agressividade com o agronegócio. Estamos em emergência, dona Marina!

IVAN BERTAZZO

bertazzo@nusa.com.br

São Paulo

Ambientalista irascível

A recusa de Marina Silva em apoiar Geraldo Alckmin revela a sua verdadeira personalidade.

SERGIO S. DE OLIVEIRA

ssoliveira@netsite.com.br

Monte Santo de Minas (MG)

Guinada à esquerda

Luiza Erundina quer uma guinada à esquerda! Cuidado, Marina, quem tem uma amiga assim não precisa de inimigos.

GUSTAVO GUIMARÃES DA VEIGA

ggveiga@outlook.com

São Paulo