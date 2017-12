Política arcaica

Lula pede que os eleitores votem na candidata do PT ao Planalto, para lhe darem mais tempo para fazer um governo melhor que este. Melhor em quê? Como vai garantir uma administração equilibrada com aumento de 30% na energia elétrica e nos combustíveis, que afeta diretamente os alimentos (cesta básica)? O ex-presidente duvida da inteligência dos eleitores, mas eles já estão escaldados para não serem novamente comandados e verem mais fracassos de uma política arcaica. O povo quer é alternância para novos rumos na economia brasileira.

NELSON SCATENA

nelson.scatena@hotmail.com

São José dos Campos

Governo dos pobres...

O PT diz governar para os pobres e apregoa isso em todos os meios publicitários, discursos, palestras. Não consigo entender ou engolir essa "balela" de que R$ 70 por mês produzam tal efeito. Mas vamos ver como o PT governa para os pobres. Hoje mais da metade da classe média está inadimplente. Esse pessoal que, segundo o PT, começou a aparecer nas estatísticas (classes C, D, E) foi incentivado ao consumo. Lembram-se dos financiamentos de carros usados com até sete, oito anos de prazo para pagamento? Pois é, hoje eles representam mais de 90% dos veículos em pátios de empresas de leilões. Ao consumidor foi dito: você vai pagar R$ 200 ou R$ 250/mês e terá seu próprio carro. Esqueceram-se de dizer-lhe que os juros reais a pagar seriam de x%, induzindo sempre os "leigos" a entrar na conversa mole do governo. Com isso o governo literalmente "ferrou" os pobres e beneficiou os ricos, empresários do setor financeiro que cobram juros absurdos. Na minha terra isso tem nome: é "empurrar tatu na faca"! Por outro lado, induzindo ao consumo e com produção limitada, os custos aumentaram e com isso voltou a inflação, alicerçada por custos elevadíssimos de produtos essenciais, como alimentação, produtos in natura, tudo por falta de planejamento, de infraestrutura para escoamento e pela ganância do mercado, que sempre acha que é a última oportunidade. Com isso os preços sobem, sobem e nunca voltam aos patamares anteriores. Se alguém tem dúvida, consulte os preços de determinados produtos no início do ano e agora: vai ter um susto. Para diminuir a inflação o que faz o governo? Em vez de combater os preços com farta disponibilidade e opções de bens de consumo, prefere privilegiar os poderosos (vejam que o PT governa para os pobres) aumentando os juros. E com essa medida prejudica quem? Os pobres, que pagam mais caro, prestações maiores. Os ricos têm recursos, aplicam no mercado (títulos do Tesouro) e recebem sempre mais pela fragilidade do governo, enquanto os pobres pagam a conta. Aí o abismo entre ricos e pobres aumenta, a desigualdade torna-se mais visível. Em resumo, o governo do PT hoje tira dos pobres e repassa aos que não precisam. Esse é o governo demagógico do PT. A única coisa que realmente faz é propaganda. Outro detalhe: o governo precisa educar o povo, a começar pelo conhecimento dos números, dos porcentuais, para criar um status de repulsa ao analisar determinados aumentos. Um exemplo são esses estacionamentos de calçada que até ontem cobravam R$ 5 e passaram a cobrar R$ 7 de um dia para o outro. Para o brasileiro a primeira reação é: são só R$ 2. Não e não, é um abuso de 40%! E não protestamos... Desmintam-me!

HAROLDO EUSTAQUIO ROCHA

haroldoerocha@ig.com.br

São Paulo

Manobra cruel

O resultado verdadeiro da política econômica da presidente Dilma Rousseff é que as famílias ficaram com a sensação de estar mais ricas, mas já começam a devolver parte do que ganharam. Conforme anunciou a Serasa, 57 milhões de brasileiros estão inadimplentes, mais de 28% da população, o que é assustador. O aumento no último ano foi de 2 milhões, que estão nos bancos negociando dívidas. O trabalho de dona Dilma e Guido Mantega para a criação dessa sensação de riqueza, manobra eleitoreira cruel, não tem limites. Agora, com mais R$ 25 bilhões fornecido aos bancos e com juros elevadíssimos, estarão "criando" mais uma nova quantidade de inadimplentes e insolventes. Para o governo do PT, "os fins justificam os meios". O que Dilma deseja é mais votos dos eleitores que no futuro estarão mais pobres. Chega a ser impiedoso!

FABIO FIGUEIREDO

fafig3@terra.com.br

São Paulo

Déjà-vu

A sensação que Mantega passa é que ele quebra o País para Dilma ganhar a eleição.

FRANCISCO JOSÉ SIDOTI

fransidoti@gmail.com

São Paulo

Medidas demagógicas

Enquanto a Prefeitura de São Paulo constrói ciclovias na tentativa de tirar carros das ruas, o governo federal edita medidas de incentivo ao financiamento de compra de veículos automotores. Nessa enorme contradição de governantes do PT só resta saber quem mais engana a população com medidas demagógicas: o ingênuo prefeito Fernando Haddad ou a desesperada presidente Dilma Rousseff, tentando salvar a sua reeleição?

BYRON SILVA JÚNIOR

byron.junior@uol.com.br

Santos

Duas candidatas

Duas candidatas à Presidência da República de um mesmo partido, isso pode? Com a palavra a Justiça Eleitoral. Dona Dilma, originária do PDT, foi para o PT há 12, 13 anos. Tudo bem. Dona Marina Silva, petista de carteirinha, ex-ministra e ex-senadora pelo PT, transferiu-se para o Partido Verde (PV) - mas para ela era vermelho, ou melhor, "melancia", verde por fora e vermelho por dentro. Em 2010 foi candidata à Presidência pelo PV, teve perto de 20 milhões de votos, até ajudou a eleição de dona Dilma. Jogou a "rede" para formar um novo partido, em atenção ao PT. Ainda mantém vínculos familiares com o PT no seu Estado de origem. Fez coligação com o PSB para correr por fora e colaborar com o PT no segundo turno. Até a morte de Eduardo Campos contribuiu para essa "pegadinha". Portanto, não deixa de ser a segunda candidata do PT a presidente da República. Na realidade, as duas são candidatas do PT. Pergunta-se: esse tipo de "arranjo" é legal? O que não se faz pelo poder...

LUIZ DIAS

lfd.silva@2me.com.br

São Paulo

FORMIGAS

Parasitismo

Quando li no Estadão (22/8) a descrição do comportamento da formiga parasita Mycocepurus castrator - "Ela coloca todo o formigueiro a seu serviço. Enquanto as outras trabalham, ela come e se reproduz" -, pensei com meus botões: acho que elas são filiadas ao PT.

ROBERTO A. KIRSCHNER

kir.robertoa@gmail.com

São Paulo