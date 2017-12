O pibinho

Fernando Henrique Cardoso (PSDB) deixou para Lulla (PT) uma economia bem encaminhada, o mundo estava cheio de dinheiro, até que no fim do mandato do petista estourou a bolha nos EUA, provocando uma crise mundial e uma "marola" aqui, no Brasil, segundo "o cara". Dilma Rousseff então foi alçada à Presidência, coitada, recebendo de Lulla uma herança maldita, muito maldita ante a incrível incapacidade administrativa dos petistas. O resultado é esse pibinho medíocre anunciado ontem. No ano que vem terão de ser repassados 25% de aumento da energia elétrica e os combustíveis, que estão dando R$ 1,5 bilhão por mês de prejuízo à Petrobrás, também terão de ser aumentados, etc... Vamos pôr as barbas de molho, pois o governo que vier terá de tirar dinheiro extra de algum lugar e quando isso acontece todos sabem quem paga a conta. Enfim, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, culpa a seca pela situação, enquanto o candidato do PT ao governo de São Paulo, Alexandre Padilha, culpa o governador Geraldo Alckmin pela seca. Não é engraçado?

ALBERTO SOUZA DANEU

Agruras da economia

O ministro da Fazenda de Dilma insiste em sua metodologia criativa de "pedaladas", entre outras diligências peculiares, para explicar as agruras de nossa empobrecida economia. Diante do resultado vergonhoso do pibinho, alegou tratar-se de consequência da crise no exterior, da seca cruel e até da Copa do Mundo - exaustivamente decantada pelo governo como um bem maior para a nossa economia. Só faltou culpar FHC. Mantega insiste em negar a recessão evidente!

LEILA E. LEITÃO

Caça às bruxas

No final de maio o ministro Mantega garantiu que com a chegada da Copa o PIB iria melhorar. Agora diz que a queda do PIB foi motivada pela Copa. Vai entender...

VIRGÍLIO MELHADO PASSONI

Falta sincronismo

Mantega diz que a Copa do Mundo e a seca foram responsáveis pelo PIB ruim, enquanto Padilha, na sua propaganda, culpa o governador de São Paulo pela falta de água, ou seja, pela seca. Mas a Copa foi obra do governo do PT! Donde se conclui que, segundo o ministro da Fazenda, os culpados pelo PIB ruim são o governo do PT, que trouxe a Copa, e o governador Alckmin, que não permite que chova em São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás e em todo o Nordeste. O governo do PT é um poço de contradições - e incompetência nota mil. Quando fala bem, fala de quem não presta. Quando critica, cria dossiês falsos contra alguém - e esse alguém é com certeza honesto. Estamos afundando e ninguém percebe. A candidata Dilma, em sua propaganda, vende a imagem do Brasil atual como melhor que a Alemanha, aquela dos 7 x 1, ou a Holanda dos 3 x 1. Chega de hipocrisia, estamos na m...! O rei sempre esteve nu e o povo não fez o seu papel, que era votar pensando no futuro, e não no carro 1.0 sem IPI, na geladeira barata... Agora, quem sabe, talvez caia a ficha.

LUIZ RESS ERDEI

Mentiras

Surpreendo-me com a coragem que a nossa presidente tem de mentir descaradamente em público. As únicas pessoas que dizem que a economia brasileira não vai mal são ligadas ao governo. E mesmo com a declaração feita pela Petrobrás de que a empresa produziu 7% abaixo do esperado, sem contar os outros tristes números, a presidente insiste em dizer que está tudo ótimo. Quem ela pensa que está enganando? Se Dilma Rousseff ganhar esta eleição, será a prova de que a maior parte da população brasileira não acompanha os noticiários, pois a mídia está cumprindo o seu papel.

FELIPE DA SILVA PRADO

Discurso virtual

Culpar os feriados pelo pibinho é coisa virtual. Mas com um pibinho desses, o discurso virtual está se tornando mais do que real. Essa é a nossa dura realidade. Já há figuraças do PMDB querendo migrar para outras bandas. Muito em breve veremos o inacreditável acontecendo novamente.

JOSÉ PIACSEK NETO

PETROBRÁS

Graça e o TCU

O Tribunal de Contas da União (TCU) liberou Graça Foster, presidente da Petrobrás, de bloqueio patrimonial pelo desastroso negócio da compra da refinaria de Pasadena. Haveria quem duvidasse disso?

CARLOS ROLIM AFFONSO

Incoerências oportunas

Na entrevista ao Jornal Nacional, a presidente Dilma Rousseff alegou que, por sua posição, não poderia comentar assuntos inerentes a outros Poderes. No entanto, agora, por se tratar de sua dileta pupila Graça Foster, fez questão de elogiar a posição dos membros do TCU - posição certamente manipulada e orientada por forças ocultas.

GERALDO DE PAULA E SILVA

Remuneração

A Petrobrás esclarece que é errada a informação publicada no Estado (28/8) de que "a remuneração dos administradores da companhia foi reajustada em 43%". O total referente ao primeiro semestre de 2014, publicado no balanço da SEC, considera pagamentos como, por exemplo, os encargos recolhidos para fins de FGTS (8%) e Previdência Social (20%), que não constavam no primeiro semestre de 2013. A inclusão segue orientação do Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Essa informação foi omitida. Ao contrário do que diz a reportagem, a assembleia-geral dos acionistas da Petrobrás aprovou em 2 de abril acréscimo de 3,68% - e não 43% - na remuneração global dos diretores para o período de abril de 2014 a março de 2015, em relação ao mesmo período do ano anterior. Os salários dos diretores tiveram reajuste de 7,67%, nada que ver com um aumento equivalente a 11 vezes a inflação oficial, como diz o texto.

LUCIO PIMENTEL, gerente de Imprensa da Petrobrás

N. da R. - A Petrobrás encaminhou documento à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA que informava um aumento de 43% na remuneração dos diretores. A reportagem deixa claro que esse aumento não se refere aos salários e que leva em conta também bônus e outros benefícios.