Dilma, Marina e BC

É patético: ficam as duas, Dilma Rousseff e Marina Silva, a competir por quem diz a maior bobagem acerca do Banco Central (BC) para um público que, na imensa maioria, nada entende. O pior de tudo é que ambas querem ser presidente. Pobre País...

HARALD HELLMUTH

hhellmuth@uol.com.br

São Paulo

Desatino

De fato, é triste e acachapante para o brasileiro assistir a essas duas senhoras, aspirantes ao mais alto cargo da Nação, aos urros, digladiando-se sobre aspectos minúsculos da política nacional. Esperava-se, na mídia e fora dela, plano superior sobre a solução dos graves problemas que a todos subjugam. Aguardava-se com esperança uma diplomacia digna de um novo Brasil e se recebe embate de desatinadas. Que voltem para onde vieram.

LÍGIA M. VENTURELLI FIORAVANTE

lmfiora@uol.com.br

São Paulo

Incompetência

Será que a presidente da República é tão incompetente a ponto de achar que a independência do BC servirá para atender a interesses de banqueiros? Ou ela não sabe que em países desenvolvidos, como os EUA, o banco central tem absoluta independência para atuar como guardião da moeda - e o que está acontecendo no Brasil é que a inflação vive fora da meta? Será que a presidente não sabe que na gestão do presidente anterior o BC teve de fato autonomia e o comportamento da nossa moeda foi mais estável? E por falar em incompetência, a presidente da República, quando estourou o escândalo de Pasadena, não percebeu que havia coisas estranhas na Petrobrás, a ponto de trocar os administradores que ela havia escolhido para gerir uma das maiores empresas do mundo? Se a nossa presidente tem, como diz, desconhecimento de coisas tão importantes, então não merece continuar presidindo este país.

MARCO ANTÔNIO MARTIGNONI

mmartignoni@ig.com.br

São Paulo

Tudo igual

As candidatas Marina Silva e Dilma Rousseff se acusam das mesmas situações. Está até parecendo que elas falam a mesma língua, têm os mesmos pensamentos e os mesmos programas de governo. Enfim, tudo farinha do mesmo saco de corrupção. Aliás, a preocupação do PT/Dilma não é com a economia brasileira, mas apenas com a eleição. Basta ver que, como admitiram, não contavam com o anúncio da Moody's rebaixando a nota do País. Esconder só se for dos ignorantes, pois qualquer pessoa com um pouco de conhecimento sabe do fracasso deste governo.

WAGNER MONTEIRO

wagnermon@ig.com.br

São Paulo

Realmente, vencendo Dilma (PT) ou Marina (PSB), o País continuará com uma governança medíocre, voltada para o atraso e distanciando-se do mundo moderno e competitivo. Lembrem-se de que no caminho para as urnas ainda há tempo para uma melhor reflexão.

JOSE MILLEI

millei.jose@gmail.com

São Paulo

Vai jogar a toalha?

É uma bordoada atrás da outra. Primeiro, o inesperado furacão Marina tirando o seu favoritismo. Depois, a delação premiada de Paulo Roberto Costa desnudando o escândalo da Petrobrás. Agora, esse rebaixamento da perspectiva do Brasil de estável para negativa feita pela agência de risco Moody's. Será que Dilma resiste a tantos golpes desferidos quase que simultaneamente ou vai jogar a toalha?

RONALDO GOMES FERRAZ

ronferraz@globo.com

Rio de Janeiro

ECONOMIA E CORRUPÇÃO

Brasil rebaixado

Estamos no fundo do poço! E o governo federal é o responsável pela deterioração da nossa economia. Em resposta a todos os equívocos macroeconômicos em que estamos atolados, a agência de classificação de risco Moody's, infelizmente, revisa a nota do Brasil de estável para negativa. Uma humilhação para nós, brasileiros, quando sabemos que nossos vizinhos Chile, Peru, Paraguai e Colômbia conduzem suas economias com eficiência e apresentam no mesmo período do mandato de Dilma um exuberante crescimento do PIB. Apesar de a presidente tentar, estupidamente, terceirizar a culpa pela derrocada - como atribuí-la à crise internacional que em 2008 atingiu os EUA e a zona do euro e, diga-se, já se dissipa -, é visível que o problema está na gestão esquizofrênica deste governo petista. Porque o crescimento nos dois primeiros trimestres deste ano se apresentou negativo e para todo o ano de 2014 os analistas econômicos estimam um PIB de zero a 0,5%. Além disso, temos de conviver com inflação alta, que já ultrapassa o teto da meta, de 6,5%, além do déficit nas contas públicas, na balança comercial, etc. Sem falar que o nosso ambiente econômico está ainda afetado, e perturbado, pelos múltiplos escândalos, como esse da Petrobrás.

PAULO PANOSSIAN

paulopanossian@hotmail.com

São Carlos

Perguntar não ofende

Será que a Moody's vai dar bilhete azul ao analista?

MOISES GOLDSTEIN

moisesgoldstein1@gmail.com

São Paulo

O custo da incúria

O iminente rebaixamento da nota de risco do Brasil e a provável perda do tão cobiçado grau de investimento são consequências da pior gestão que o País já teve. Não é possível que alguém recomende investir na Petrobrás, por exemplo, a maior empresa estatal brasileira, rainha da Bolsa de Valores, que sofre com uma gestão absolutamente criminosa, incompetente e corrupta, com diretores sendo presos e uma ex-presidente de seu Conselho de Administração e atual presidente da República que não lê os contratos e nunca sabe de nada sobre nenhum assunto da empresa. O Brasil vai pagar a conta da incompetência e da corrupção generalizada do governo Dilma, a pior gestão da História do Brasil em todos os tempos.

MÁRIO BARILÁ FILHO

mariobarila@yahoo.com.br

São Paulo

Imagina...

Se a presidenta não sabia de nada dos problemas da Petrobrás, eu muito menos. Nunca imaginaria uma coisa dessas!

JOSÉ PIACSEK NETO

bubanetopiacsek@gmail.com

Avanhandava

Novo código

No novo Código Penal petista, a partir de 2003, declarar que não sabia de nada é excludente de punibilidade.

JOSÉ CARLOS SALIBA

fogueira2@gmail.com

São Paulo

*