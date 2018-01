Projeções

O Estadão publicou interessante estudo sobre o desenvolvimento econômico de vários países (12/9, B8). Deixando de lado o fato de a lista das economias mais desenvolvidas em 2012 apresentar em seus quatro primeiros lugares, segundo o PIB per capita, territórios de discutível relevância - Macau, US$ 94.941; Catar, US$ 88.494; Liechtenstein, US$ 84.757; e Luxemburgo, US$ 71.662 -, e omitir os colocados em 5.º, 6.º e 7.º lugares, passando ao 8.º, EUA, com US$ 49.774, aparece em 67.º o Chile, com US$ 17.480, e em 95.º o Brasil, com US$ 11 mil. A projeção para os EUA em 2030 é de US$ 68.307, apresentando um crescimento no período de 37,23%; para o Chile, de US$ 34.635, o que representa um crescimento de 98,14%, ficando os dois países em 7.º e em 54.º lugar, respectivamente - os EUA subindo uma posição e o Chile, 13. Para o nosso país apresenta três hipóteses: a primeira é da Meta Visão Brasil, a segunda do IHS Global Insight e a última, uma projeção mantendo a taxa de crescimento dos últimos 20 anos, esta a que me parece, infelizmente, mais provável. O PIB per capita nas três hipóteses seria, respectivamente, de US$ 24 mil, US$ 19.555 e US$ 16.849 e a colocação do País, 79.ª, 93.ª e 104.ª, nessa ordem. Com certeza, a última hipótese é a mais plausível e os últimos 12 anos de governos medíocres, mais um novo quatriênio de incompetência e mediocridade, devem ser as causas do nosso fracasso econômico, cultural e político.

MÁRIO RUBENS COSTA

costamar31@terra.com.br

Campinas

ECONOMIA E CORRUPÇÃO

Escondidinha

Se os investimentos feitos aqui mesmo, no País, sob a vista de todos e controle do TCU, mostram tantos malfeitos que enchem as páginas dos jornais, imaginem os que são feitos às escondidas, com financiamento do BNDES, em Angola, Bolívia, Cuba, Equador, Moçambique, Nicarágua, Peru... São portos, estradas, hidrelétricas e outras obras, decididas monocraticamente pelo Executivo sem consulta ao Legislativo e sem constarem do Orçamento. Pode não ser simples coincidência que as construtoras-empreiteiras que as têm feito sejam grandes financiadoras e apoiadoras de muitos de nossos políticos. Se dos gastos da Petrobrás, aqui em casa, a "começão" chega a 3%, imaginem lá fora, escondidinha.

WILSON SCARPELLI

wiscar@terra.com.br

Cotia

Sangria

Os números e os fatos falam mais que o discurso da maioria dos presidenciáveis. Os brasileiros trabalham todos os anos até maio não para pagar suas contas pessoais, mas para pagar tributos. E o governo federal nunca sabe nada da sangria que a corrupção provoca no Brasil porque se acha distraído no dever de suprir as necessidades de outros povos, governados por líderes populistas e totalitários mundo afora. Nenhum candidato a presidente se comprometeu até o momento a reverter essa prática irracional e trágica de governar. A imagem que se tem hoje do Brasil é a de um navio naufragando, à deriva, rumo à ilha de Cuba. Enquanto isso, os marqueteiros a bordo, que tomaram para si o comando da embarcação, vão oferecendo aos náufragos alguns botes salva-vidas furados e um kit contendo conchas e esparadrapos, com a seguinte inscrição: "Salve-se quem puder!".

LEON DINIZ

leondinizdiniz@gmail.com

São Paulo

Partido despudorado

Os escândalos do PT vão dos mais grotescos, como o mensalão, aos mais mesquinhos, como falsificar dados da Wikipédia.

EUGÊNIO JOSÉ ALATI

eugeniojalati@gmail.com

Campinas

Fofoqueiro oficial

Por tudo o que li nos jornais, o jovem Luiz Alberto Marques Vieira Filho, de 32 anos, não é um funcionário qualquer da "ptsidência". É um funcionário público que assessorou gente graúda dentro do governo do PT e ultimamente era chefe da assessoria parlamentar do Ministério da Fazenda, com salário de R$ 22 mil. Está na cara que as fofocas maldosas contra Miriam Leitão e Carlos Alberto Sardenberg não foram feitas pelo simples prazer de arriscar o SEU emprego. Esse é mais um caso em que a Justiça deveria ser aplicada com rigor.

WILSON MATIOTTA

loluvies@gmail.com

São Paulo

CAMPANHA ELEITORAL

Amigo da onça

Lula diz que é amigo de adversários. Com um amigo desses, quem precisa de inimigos?

JOSÉ MILTON GALINDO

galindo52@hotmail.com

Eldorado

Lula amigo de adversários? É muita cara de pau. Peroba nele!

JOSÉ ROBERTO IGLESIAS

rzeiglesias@gmail.com

São Paulo

Patético

Além de dizer-se amigo dos adversários, num gesto patético Lula se autodenomina "pai" da Nação. Risível, não fosse chocante a desfaçatez de tal petulância. Para conhecer uma árvore, se boa ou má, basta olhar os frutos que produz - por exemplo, mensalão, Petrobrás, pré-sal, ou pré-lodo... Para não ir longe, na mesma edição do Estado (12/9), na página ao lado de onde Lula se afirma o "grande pai" (só se for do engodo e da falcatrua) lemos: Assessor de petista é detido com R$ 180 mil (A9). Essa é a árvore do PT, carregada a mais não poder de péssimos exemplos de corrupção a céu aberto. E como a má semente desses vícios nasce e se dá melhor entre iguais, não causa surpresa haver muitos dissidentes do PT, entre eles Marina Silva. Não lhe desabona a imagem ter-se filiado num primeiro momento e rompido com o PT ao descobrir-lhe as propostas de "assaltar a Petrobrás". Ao contrário, mostra não pactuar com a filosofia malsã da corrupção desenfreada, marca indelével dos governos petistas. Isso é triste! Assim é mais natural a discórdia e arrepiar carreira que consentir e calar sobre a falcatrua. Rios nascidos da mesma fonte não raro tomam diferentes direções. Logo, afastar-se da bandeira do PT não é demérito, senão grande mérito. E deles, se nenhum outro houver, um por certo é notório: o de evitar a má companhia. Dize-me com quem andas...

ANTONIO BONIVAL CAMARGO

bonival@camargoecamargo.adv.br

São Paulo

Como de hábito

Foram R$ 180 mil em notas de R$ 100 apreendidos, desta vez não estavam na conhecida peça íntima. O assessor detido (ganha bem o rapaz), garante: o nobre senador Wellington Dias, do PT, candidato ao governo do Piauí, não tem nada que ver com a situação. Aguardemos os próximos capítulos. Aí tem!

J. PERIN GARCIA

jperin@uol.com.br

São Paulo