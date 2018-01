Tecnologia brasileira

Não pude deixar de me manifestar ao ouvir da nossa presidente que não temos tecnologia para fazer uma simples calha de concreto a céu aberto no sertão nordestino. Sim, essa obra não passa disso. Gastamos lá R$ 8 bilhões, dinheiro do contribuinte jogado fora há sete anos, puramente de cunho eleitoral, abandonado após a eleição porque não havia mais interesse. Talvez a presidente se esqueça de que no início dos anos 1970 essa mesma engenharia que ela desconhece construiu uma ponte sobre o mar com 14 km de extensão, 70 metros de altura de pilares e fundações pressurizadas abaixo do nível do mar. Uma questão de prioridades. Simples assim.

JOSÉ CLAUDIO BERTONCELLO, engenheiro, membro do Instituto de Engenharia

jcberton10@hotmail.com

São Paulo

Outro erro?

O IBGE (Instituto Brasileiro Geralmente Errado) aprontou mais uma. Agora foi a vez da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), que revela o índice de desigualdade de renda da população. A presidente do instituto, Waismal, digo, Wasmália Bivar, pediu desculpas a todos e justificou que tabela errada distorceu resultados. Depois de contas de "chegar", de um dia para o outro o índice de 2013 foi reajustado: passou de 0,498 para 0,495. Em seguida a ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão, Miriam Belchior, informou que vai constituir uma comissão de especialistas independentes para avaliar a "consistência" da Pnad. Ora, não é necessário gastar mais dinheiro com essa pesquisa além do que já foi jogado fora. Basta os integrantes do primeiro escalão do governo saírem dos condomínios de luxo onde moram em Brasília, cercados de seguranças por todos os lados, e fixarem residência nas grandes cidades brasileiras para notarem o abismo que existe entre milionários e paupérrimos. Diariamente desfilam em frente às nossas casas dezenas de esfomeados e esfarrapados, moradores de rua, à procura de roupas e alimentos para matar a fome. Fome zero uma vírgula! Portanto, mascarar o índice, pontinhos para cima ou para baixo, não vai alterar a nossa opinião nem a situação da pobreza no Brasil.

SÉRGIO DAFRÉ

sergio_dafre@hotmail.com

Jundiaí

Comédia-pastelão

Não há como contestar, o IBGE cometeu um erro. Que tenha sido um erro de ponderação, o uso de uma planilha errada, é fato que as conclusões foram afetadas. A pressão levou ao erro. Nem cabe a desculpa ginasiana: "O raciocínio estava certo, professor". Pronto: zero na prova. O impacto político pode ser medido pelo fato de uma ministra em plena licença médica convocar uma entrevista coletiva. Mais ainda, a presidenta - que usualmente fica furiosa até com erros menores - qualificou de inaceitável o erro, determinou a abertura de uma comissão para investigar e descobrir responsáveis. Faltou tomar emprestada uma réplica da comédia O Mensalão e declarar que haverá rigor máximo nas punições... Mas por pior que tenha sido o erro conceitual, ao menos no caso da determinação do Coeficiente de Gini, indicador da concentração de renda, não se pode dizer que tenha havido um desastre. Com efeito, se o indicador evoluiu de 0,496 em 2012 para 0,495 em 2013, e não para 0,498, como foi erroneamente relatado, é melhor não trocar o abatimento causado pelo índice inicial pela euforia incontida devida ao recálculo. É muito mais razoável falar que de um ano para o outro nada mudou. Não tem sentido falar numa tempestade numa duvidosa terceira casa depois da vírgula. Essa precisão não existe nem antes nem depois do erro. É melhor considerar as condições de trabalho. As restrições orçamentárias e a pressão a que está submetido o IBGE são motivo de preocupação maior, pois minam a credibilidade dessa instituição. Louve-se a rapidez com que foi descoberto e corrigido o erro, assumindo-se a culpa, sem atribuí-la aos culpados usuais - as elites, a imprensa golpista, as forças da direita, etc.

ALEXANDRU SOLOMON

alex101243@gmail.com

São `Paulo

Índice de Gini

O governo faz esse carnaval todo sobre uma pequena variação no Índice de Gini e ninguém - nem jornais, nem analistas - interpreta o que isso realmente significa. Fica parecendo que queda é necessariamente notícia positiva, mas ela pode simplesmente indicar um empobrecimento geral da classe média. Exceto, é claro, para aquela parte que tem cargos comissionados no governo.

ARNALDO MANDEL

amandel@gmail.com

São Paulo

Os três porquinhos

O nível de desigualdade melhorou. O porquinho ganhou a sua casa de palha do porco com casa de tijolos. Porém não adianta... Continuamos sendo porcos e o lobo mau está ainda lá fora, soprando facilidades e querendo sua propina e seu mensalão. O último capítulo está para vir. Acabamos com lobo e ficamos felizes para sempre.

MARCO KERKMEESTER

marco@santograo.com.br

São Paulo

Manipulação

Ao me deparar com o noticiário a respeito de que o IBGE cometeu "erro grave" na Pnad, lembrei-me de uma famosa frase do então presidente Itamar Franco a um ministro. Todo pomposo, o tal ministro enfatizou para Itamar que os números não mentem. Itamar simplesmente retrucou: "Os números não mentem, mas são manipulados". Os fatos atuais confirmam essa verdade do ex-presidente, em cujo governo foi implantado o Plano Real.

GERALDO FELIPPE NEGRÃO

gfnegrao@ig.com.br

São Paulo

Descrédito absoluto

O que estão fazendo com o Brasil? Quando o IBGE, instituto responsável pelas estatísticas mais importantes do País, compromete sua credibilidade, o que mais se pode esperar das versões oficiais de um governo que perdeu por completo a ética e o compromisso com a verdade? E ainda quer um novo mandato!

LUIZ NUSBAUM

lnusbaum@uol.com.br

São Paulo

PROPAGANDA ELEITORAL

Fábula Brasil

Sexta-feira fui a uma agência-franquia dos Correios enviar um Sedex para o interior. Eis que no meio do procedimento a atendente perguntou se eu poderia colocar junto alguns panfletos, devia ter uns 50, de propaganda política. Eu teria 10% de desconto no valor a pagar. Respondi: O.k., com esse descontinho - no meu caso, de R$ 2 -, vamos aproveitar. Está instituído a partir de agora o PanfleTex.

NELSON PIFFER JR.

pifferjr86@gmail.com

São Paulo