Mau sinal

Enquanto a Justiça e a Polícia Federal buscam encontrar onde se deram os furtos na Petrobrás, por quem e quanto foi desviado, chega uma má notícia: fontes importantes do mercado de petróleo admitem que o preço do produto está em queda. Alguns especialistas dizem que deverá estabilizar-se ao redor de US$ 90 e outros estimam que chegará aos US$ 80. Isso é ruim para o Brasil, pois a estimativa de preço do barril calculada para o projeto do pré-sal foi de US$ 100. Entretanto, há vários anos é prevista a autossuficiência dos EUA em energia, ultrapassando a Arábia Saudita em produção de petróleo e reduzindo as importações. Alguns outros países entraram no mercado para vender seus excedentes. Esses fatos tendem a mudar os patamares de preços para os cálculos de investimentos nessa indústria, lembrando que desde 2010 o petróleo do tipo Brent tem sido vendido, em média, a US$ 103. Isso significará um problema adicional para a Petrobrás, justamente agora que grandes investimentos estão sendo feitos. Além disso, vários executivos da empresa estão implicados - ou são suspeitos - em irregularidades que juízes e delegados estimam em R$ 10 bilhões, o que prejudicou bastante o caixa da companhia. Difícil avaliar o futuro da empresa, principalmente por estar subordinada à Presidência da República e a políticos outros, o que, como se verificou, foi extremamente prejudicial, dando ensejo a desvios de recursos e roubos no caixa da estatal.

FABIO FIGUEIREDO

fafig3@terra.com.br

São Paulo

Viabilidade

A Petrobrás poderia analisar e informar como ficará afetada a viabilidade do pré-sal com o barril de petróleo a US$ 85 e tendência de baixa?

ULYSSES F. NUNES JR.

ulyssesfn@terra.com.br

São Paulo

O engodo do pré-sal

Segundo Lula e Dilma Rousseff, os recursos a serem obtidos com o petróleo do pré-sal vão permitir que o pobre passe a ter direito a saúde e educação de graça, podendo seu filho estudar e se formar doutor como o filho do rico. Acontece que eles se referem somente aos recursos dos royalties do petróleo do pré-sal. Pergunto: onde foram parar os recursos do pré-sal obtidos com a cessão onerosa no valor de R$ 74,8 bilhões, pagos à vista pela Petrobrás em 2010, no governo Lula, como antecipação de receita, e os R$ 15 bilhões de bônus do Campo de Libra, pagos à vista pelo consórcio vencedor da licitação, no governo Dilma? Esses recursos foram para a saúde, a educação, o metrô, a infraestrutura, os programas sociais, o Bolsa Família? Não. Então, foram para onde? Note-se que tais recursos do pré-sal dariam para construir dez linhas de metrô - na cidade de São Paulo foram construídas até hoje apenas quatro.

THERÉZIO PEREIRA DE OLIVEIRA JÚNIOR, engenheiro

therezio@uol.com.br

São Paulo

Desgoverno Dilma

O Brasil é o único país do mundo onde o preço do petróleo baixa e o preço da gasolina deve subir. Declaração do ministro Guido Mantega na quarta-feira.

JOHN EDGAR BRADFIELD

lbradfi@amcham.com.br

Itanhaém

Polícia Federal inativa

A mídia informa que os carros da Polícia Federal estão parados nas garagens por falta de combustível porque o Palácio do Planalto está em débito com os fornecedores. Por que, então, não vão abastecer em postos da Petrobrás? Será que o Planalto está em débito de caso pensado, para que a Polícia Federal não investigue na véspera das eleições?

MÁRIO A. DENTE

dente28@gmail.com

São Paulo

Os inocentes

A sra. presidente da República não deve temer a divulgação de ocorrências de corrupção, uma vez que ela e o dr. Lula não sabem de nada e, em consequência, não estão envolvidos. Aliás, no fim do ano passado vi o Papai Noel montado na mula sem cabeça apostando corrida com o saci-pererê. Fale, sra. presidente, que eu acredito em tudo.

ERALDO B. CIDREIRA REBOUÇAS

real742@yahoo.com.br

São Paulo

Evidência mais que evidente

Atrás do "eu não sabia" de Lula e Dilma estão 12 anos de falcatruas, de ilícitos, de exploração do dinheiro público para as campanhas do PT - e Deus sabe lá para mais o quê! O doleiro Alberto Youssef confirmou toda a delação do ex-diretor da Petrobrás Paulo Roberto Costa e o juiz que conduz o interrogatório de ambos, Sergio Moro, não permitiu que eles mencionassem o nome do mentor de toda a trama por ele ter prerrogativa de foro privilegiado, cabendo à Suprema Corte investigar. Pelo que afirmou Costa, o crime na Petrobrás substituiu o mensalão descoberto como fonte de recursos. Ora, não é difícil de imaginar o que vem por aí: nomes comuns aos dois esquemas de corrupção. Essa desculpa do "eu não sabia" se já não colava antes, agora sugere conivência profunda. Será que, diante desse recém-descoberto cenário criminoso, os ministros do Supremo Tribunal Federal, que no mensalão não viram formação de quadrilha, agora vão entender como tal a arquitetura padrão engendrada nas barbas da nossa República?

MYRIAN MACEDO

myrian.macedo@uol.com.br

São Paulo

Ainda o estarrecimento

Lendo tudo (ou quase tudo) o que está publicado sobre o assalto à Petrobrás, concluo: 1) Estarrecedor é saber que há 12 anos esse governo que aí está vem usando a maior e mais importante empresa do País para loteamento de cargos, com o único objetivo de angariar recursos visando a enriquecer certos dirigentes e à permanência no poder. 2) Estarrecedor é saber que, mais uma vez, os chefes de todos (Lulla e Dillma) alegam surpresa, como se o ocorrido fosse um caso banal e sem consequências. 3) Estarrecedor é saber que tudo será feito para encobrir os principais beneficiários desse esquema todo. Será que se devidamente apurado não encontraríamos explicações sobre certos sucessos empresariais de ex-catador de fezes em zoológico? 4) Estarrecedor é saber que, em se tratando da empresa que é, não existe a prática de governança preconizada em todos os manuais da boa administração. 5) Estarrecedor é saber que as empresas de auditoria independente, que cobram os tubos para emitir seus pareceres, não identificaram o esquema de superfaturamento nem a saída de caixa que abastecia o doleiro, tanto na Petrobrás como nas empreiteiras, também as maiores do País. 6) Estarrecedor é saber que dificilmente algum dirigente dessas empresas irá para a cadeia ou será punido pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que, aliás, não sei para que serve.

ARIOVALDO MARQUES

arimarques.sp@gmail.com

São Paulo