Coisa linda

O apoio de Marina Silva a Aécio Neves sem pedir cargos e a frase no primeiro ato público, de que algo maior só pode ser feito por todos nós, são emocionantes. Constatamos com isso que uma nova política pode estar sendo iniciada aqui, tendo como embrião esse gesto político de alto nível. Muda Brasil, eu acredito!

OSCAR SECKLER MULLER

oscarmuller2211@gmail.com

São Paulo

Marina 10 x 0 PT

Marina Silva subiu definitivamente no meu conceito. Deixou de lado algumas divergências pontuais com o tucano Aécio Neves e embarcou de vez na campanha do candidato oposicionista em nome da importância fundamental que a alternância de poder representa para as condições socioeconômicas, políticas e institucionais do Brasil daqui em diante. Foi o que ficou claro no evento de que participou ontem, com aliados seus e de Aécio. Nota 10 para o desprendimento e o instinto democrático de Marina. E nota zero, mas um zero bem redondo e gigantesco, para a candidata à reeleição Dilma Rousseff, seu marqueteiro João Santana e o ex-presidente Lula pela campanha asquerosa que estão conduzindo nesta eleição. O ápice da baixaria petista se deu no debate de quinta-feira no SBT, quando a presidente, num rasgo impressionante de ignorância, sacou do bolso mais um comentário de baixo nível ao insinuar que o adversário, certa feita, dirigiu um veículo sob efeito de álcool e drogas. Aos desavisados, uma advertência: o desespero dos petistas prenuncia que vêm por aí mais golpes abaixo da linha da cintura. Como a Aécio (que busca a todo momento discutir somente o Brasil e seus problemas) não restará alternativa senão defender-se das calúnias despejadas pelo PT, Dilma mostra que está pouco "se lixando" para todos os brasileiros que buscam, nesta campanha, propostas para os próximos quatro anos de governo. Essa estratégia repugnante do PT tem cheiro de derrota - algo que, aliás, seria muito benéfico para o Brasil e também para Lula e seguidores, que poderiam finalmente ter a chance de entender o que é uma democracia: quem decide os destinos de um país é o seu povo, e não os poderosos de turno.

HENRIQUE BRIGATTE

hbrigatte@yahoo.com.br

Pindamonhangaba

Debate sem rebate

Coitado do Aécio! Para cada pergunta diferenciada tem de ouvir o eco repetitivo da mesma resposta da dona Dilma.

SERGIO S. DE OLIVEIRA

ssoliveira@netsite.com.br

Monte Santo de Minas (MG)

Perguntar não ofende

Alguém que tenha bom senso, ao assistir ao último debate, só pode chegar a uma conclusão: se ela não é surda (porque escuta o que João Santana diz), não tem a capacidade de compreender, porque sua cabeça não "processa" as respostas do adversário. Há 12 anos temos sido governados, primeiro, por alguém que não lê e não sabia de nada; depois, por alguém que também não sabia de nada, provavelmente porque não consegue compreender o que ouve (quando ouve) - e por isso está nos levando para o buraco. Como alguém assim pode ter a pretensão de ser presidente da República?

ANGELA CARACIK

angelacaracik@terra.com.br

São Paulo

Acusações falsas

Mais uma vez Dilma deturpa o debate, não fala de planos e projetos, prefere agredir o adversário com acusações falsas e mentiras, prova mais que contundente de que nada fez a não ser preocupar-se em abastecer os cofres do PT por meio de uma sangria interminável da Petrobrás.

ARNALDO DE ALMEIDA DOTOLI

arnalodotoli@hotmail.com

São Paulo

Mais uma mentira

O debate no SBT deixou uma marca em Dilma, que ficou tachada de "mentirosa" e, diante do pífio desempenho em que destilou veneno, quase acabou envenenada. O fiasco que protagonizou ao ser entrevistada pela repórter do SBT, quando desandou a falar no seu dilmês, fez seus dois neurônios entrarem em curto-circuito. Aliás, a desculpa de que sofreu queda de pressão arterial foi mais uma mentira, pois quem tem queda de pressão fica com a visão escurecida, tem suadouro e quase desmaia, o que não aconteceu com ela. Dilma estava, isso sim, à beira de um colapso nervoso após sua desastrada participação e acabou mostrando ao público brasileiro que nunca teve condições de governar o País, pois nestes quase quatro anos foi sempre apenas uma marionete de Lulla.

AGNES ECKERMANN

agneseck@gmail.com

Porto Feliz

Basta!

No próximo debate, não seria hora de o candidato Aécio limitar-se a apresentar suas propostas, ignorando a baixaria da candidata Dilma? Aécio que dê um basta a esse espetáculo degradante, imerecido para maiores e menores! Deixe o cordial (segundo Sérgio Buarque de Hollanda) povo brasileiro julgar nas urnas.

HONYLDO R. PEREIRA PINTO

honyldo@gmail.com

Ribeirão Preto

Alma lavada

Uma metáfora futebolística, como gosta o ex-presidente Lula, pode explicar o que aconteceu no debate do SBT entre os candidatos Aécio Neves e Dilma Rousseff: a presidente perdeu de lavada! A cada ataque da petista, o tucano contra-atacava de maneira fulminante, e a goleada ia se desenhando, a tal ponto que a presidente saiu de campo completamente tonta com o vexame.

JOSÉ ROBERTO DE JESUS

zerobertodejesus@gmail.com

Capão Bonito

Mais empregos

No debate anterior, na Band, Dilma disse que a construção do porto em Cuba nada mais foi que dar emprego a brasileiros e o dinheiro não saiu do Brasil, pois as empresas recebiam aqui e depositavam nas contas dos operários aqui. Realmente, ela tem razão, esse Aécio é um bobão para levantar tal acusação... Mas espere um pouco: se era para dar emprego a brasileiros e o dinheiro não sairia do Brasil, por que o porto foi construído lá, e não no Brasil? Será que o hospital inaugurado por Alexandre Padilha na Palestina seguiu a mesma premissa, enquanto aqui as filas aumentam, sem médicos, ou melhor, sem mais hospitais?!

RUY TELLES

ruytelles@hotmail.com

Sobradinho (DF)

Bafômetro

Num comício no Pará, Lula questionou o caráter de Aécio Neves por este ter-se recusado a se submeter ao teste do bafômetro. A plateia deve ter adorado. Larry Rohter, o correspondente do jornal The New York Times, se presente, teria achado graça.

ALEXANDRU SOLOMON

alex101243@gmail.com

São Paulo