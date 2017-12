Aumento da taxa Selic

Durante a campanha eleitoral a presidente Dilma Rousseff debateu, com veemência semântica, a diferença entre autonomia e independência do Banco Central (BC). Ao aumentar a taxa Selic logo na primeira reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) posterior à reeleição, ficou claro que, para o governo do PT, o BC tem de se manter submisso aos interesses políticos momentâneos do Poder Executivo.

LUIGI PETTI

luigirpetti@gmail.com

São Paulo

Pessimistas

Também durante a campanha Dilma e Guido Mantega cansaram de repetir que a economia ia bem, a inflação estava controlada e o Brasil iria continuar crescendo. E quem discordava era tachado de pessimista. Então, por que apenas três dias após a eleição o BC elevou a taxa Selic de 11% para 11,25% ao ano? Prefiro ser pessimista a ser otária.

MARIA CARMEN DEL BEL TUNES

carmen_tunes@yahoo.com.br

Americana

Estelionato eleitoral

Como posso respeitar a presidente do meu país se em menos de três dias ela é desmentida das palavras com que atacou seus adversários? Vejamos. Disse que não havia inflação e aumentar juros prejudica os mais pobres - e aumentam os juros para 11,25%. Disse que ter o Banco Central independente é proteger os banqueiros, infernizando Armínio Fraga, ex-presidente do BC no governo FHC; falou tão mal dos banqueiros e bancos e agora, correndo atrás do prejuízo, quer chamar - pasmem! - alguém do setor financeiro para ser seu ministro da Fazenda. É muita cara de pau, tem de haver um Conar para políticos como dona Dilma do PT, a fim de que não enganem a população desinformada.

TANIA TAVARES

taniatma@hotmail.com

São Paulo

Questões de ordem

E se a Selic tivesse sido aumentada na quarta-feira da semana passada? E os banqueiros tirando comida da boca das criancinhas? E as taxas dos juros? E a herança maldita? E as pesquisas eleitorais? E...? E onde é que ficou a coragem para esse aumento?

JOSÉ PIACSEK NETO

bubanetopiacsek@gmail.com

Avanhandava

Justiça seja feita

O Banco Santander tem o dever de contratar a analista demitida. Ela estava certa!

MOISES GOLDSTEIN

moisesgoldstein1@gmail.com

São Paulo

Choque de realidade

Parte dos analistas acha que o BC finalmente deu uma demonstração de independência com relação ao Planalto e por essa razão surpreendeu o mercado elevando a Selic. Mas os mais atentos aos movimentos da alta e bem difusa inflação no País criticam o BC por ter sido, lá atrás, conivente com a política econômica do governo, que irresponsavelmente privilegiou o consumo com crédito farto, mesmo que acima da capacidade do bolso do trabalhador. E agora não adianta chorar: hoje, com esta alta da Selic, temos os juros reais mais altos do mundo. Contas públicas na UTI, nível de investimento mais baixo dos últimos 30 anos e a economia totalmente estagnada, mas o que mais angustia é que teremos esse mesmo governo por mais 50 meses.

PAULO PANOSSIAN

paulopanossian@hotmail.com

São Carlos

Inesperada?

A medida "inesperada" do BC elevando a Selic para 11,25% três dias após a eleição não foi surpresa para os que votaram contra a reeleição da presidente: 49 milhões de eleitores. Atrás dessa abrupta medida outras virão, como reajuste dos combustíveis, dos transportes e da energia, carros-chefes para a escalada geral de preços e serviços, estancados com a clara finalidade de mascarar o índice inflacionário e garantir mais quatro anos de poder. Mas qual é o problema? Nenhum. A maioria venceu e não está nem aí para o andar da carruagem. Embora a presidente insista que o Brasil não está dividido, contrariando o resultado das urnas, a cisão existe, é clara e irrefutável: "nós", os pagadores de impostos, e "eles", os recebedores de benesses do governo.

SÉRGIO DAFRÉ

sergio_dafre@hotmail.com

Jundiaí

CPMF

Já estão falando em aumentar impostos e voltar a CPMF. Em momento algum se ouve falar em reduzir despesas governamentais com viagens ou cortar ministérios. Mais uma vez, nós pagando a conta.

M. DO CARMO Z. LEME CARDOSO

mdokrmo@hotmail.com

Bauru

Reeleição

Falta d'água, calor sufocante, inflação subindo, produto interno bruto (PIB) diminuindo, corrupção descarada, Dilma reeleita. O que mais nos falta acontecer?

ANNA CAROLINA MEIRELLES

annacmeirelles@gmail.com

São Paulo

Discursos da vitória

Dilma: "Conclamo, sem exceção, a todas as brasileiras e a todos os brasileiros para nos unirmos em favor do futuro de nossa pátria (...)". Muito semelhante aos discursos de Hitler, Fidel, Chávez, Morales, Maduro...

LUIZ NUSBAUM

lnusbaum@uol.com.br

São Paulo

Eleição inusitada

Os vitoriosos (Dilma e Lula) moralmente derrotados e os derrotados (Aécio e Marina) moralmente vitoriosos.

DAGMA PAULINO DOS REIS

dagrey@terra.com.br

Campo Grande

SEGURANÇA PÚBLICA

PM x vândalos

Juiz veta uso de balas de borracha em ato (30/10, A21). Todos sabemos que em qualquer reintegração de posse é normal haver confronto com a PM, como também quando é preciso conter atos de vandalismo de manifestantes. Agora, querer o magistrado ditar normas à polícia, no meu entender, não tem cabimento. Deveriam as regras ser iguais para a parte contrária - por exemplo, não atirar paus, pedras, coquetéis molotov, nos agentes da lei, etc. Se a moda pegar, os baderneiros vão deitar e rolar.

ALOISIO PEDRO NOVELLI

celnovelli@terra.com.br

Marília

Bala de borracha não pode, depredar pode. Antes de reprimir o policial precisa se identificar para os encapuzados: patente, unidade, número, nome. É o fim! Ainda vou ver cachorro voar...

J. PERIN GARCIA

jperin@uol.com.br

São Paulo