Houve fraude ou não?

Queremos saber e temos direito a uma resposta, se é que vivemos em democracia plena. Por que Luiz Eduardo Greenhalgh postou no Facebook já às 19h32 que Dilma Rousseff havia vencido? Como ele soube antes de todo mundo, se nesse momento o gráfico mostrava Aécio Neves ainda na frente? Está lá na página desse senhor e uma pessoa de sua lista ainda pergunta como ele poderia saber se o TSE só iria dar o resultado às 20 horas. Note-se que ainda faltavam 11% das urnas para computar, incluídas as do Acre, onde Aécio venceu. Para Dilma vencer a partir dali, segundo informado, seria necessária uma Bahia inteira votando nela. Ninguém está pedindo recontagem, mas auditoria. Por que estão tratando esse tema como se fosse um ataque à democracia? Como assim? Se não tenho o comprovante do meu voto, não terei eu de estar insegura quanto à lisura do pleito, dado o relato de inúmeras irregularidades ocorridas com urnas por todo o Brasil? Antidemocrático é impedir que milhões de eleitores passem mais quatro anos com esta dúvida: houve ou não fraude nesta eleição? Se o TSE negar a auditoria, aí sim, teremos a certeza de que estão nos escondendo alguma coisa.

ELIANA FRANÇA LEME

efleme@terra.com.br

São Paulo

Eterna suspeita

De fato, se o TSE negar o pedido de auditoria do PSDB, a dúvida de fraude vai permanecer na História do Brasil, visto que o sistema de votação eletrônico não é seguro e o PT deixou bem claro que faria o "diabo" para permanecer no poder.

JOSÉ WILSON DE LIMA COSTA

jwlcosta@bol.com.br

São Paulo

Quem tem medo?

Li no Estadão (30/10) as palavras do jovem e talentoso deputado Carlos Zarattini (PT-SP): "A ação movida pelo PSDB pedindo ao TSE auditoria nas eleições com base na insatisfação do eleitorado em redes sociais tem a finalidade de alimentar tensão com o objetivo de manter o clima de disputa e acirramento". Pois é, quando o político fica muito tempo afastado do sentimento do povo, ele se torna arisco a qualquer tipo de manifestação, vendo golpismo e revanchismo em qualquer manifestação popular. E fica tudo mais complicado quando o político que até tem um caminho promissor tem que se indispor com o eleitor para falar pelo dono do seu partido, que de tão impopular se esconde e põe bonecos de ventríloquo para criticar um desejo que expressa o pensamento de boa parte da sociedade. A eleição foi legítima? Então quem tem medo de auditoria?

LEON DINIZ

leondinizdiniz@gmail.com

São Paulo

Milicianos

Nesta eleição ficou provado que os militantes do PT são na verdade milícia. Deus nos salve!

JULIO WALDER

julio.walder@gmail.com

Santos

Aí tem...

Quanto mais o PT se abespinha com o pedido de auditoria, mais podemos desconfiar, principalmente porque a criatura conjurou o anjo das trevas e o criador disse que a oposição não sabia do que eles seriam capazes, para vencer. Ora, se não há nada a esconder... Mas há, não é?

APARECIDA DILEIDE GAZIOLLA

aparecidagaziolla@gmail.com

São Caetano do Sul

Simplesmente a verdade

A auditoria requerida pelo PSDB pretende simplesmente a certificação definitiva do bom funcionamento das urnas, do sistema e do resultado proclamado. Quem tem medo da verdade? Petição anterior do PSDB, antes das eleições, para divulgação, entre outros fatos, do índice de desmatamento da Amazônia e do estado fiscal da União, foi indeferida, também por falta de provas, que agora vêm à tona. Não nos parece correto que o ministro corregedor, João Otávio de Noronha, se pronuncie no sentido de que o plenário do TSE examinará o requerimento, mas já adianta sua posição contrária. Não há dúvida quanto ao seu impedimento para julgar. Tivemos na eleição de George W. Bush recontagem de votos na Flórida, que teria dado a vitória a Al Gore não fossem atos truculentos acompanhados de um formalismo deformante da Suprema Corte, episódio memorizado no cinema americano. Mas o Brasil é o país da infalibilidade do governo e das instituições, questioná-las é crime de lesa-pátria, incitamento à desordem.

AMADEU R. GARRIDO DE PAULA

amadeugarridoadv@uol.com.br

São Paulo

Auditoria já!

O Brasil confiou no PT - eu não, nunca! - e o PT patrocinou o mensalão, com vários de seus dirigentes indo para a cadeia. Patrocinou muitos outros escândalos e a obra-prima de corrupção que é o petrolão, apenas a ponta do iceberg do Sistema Nacional de Corrupção, a principal "instituição" da era petista. Fez uma campanha eleitoral baseada na mentira, na agressão, no terrorismo eleitoral e na total falta de escrúpulos. Por que deveríamos agora confiar num sistema de votação e apuração sobre o qual existem milhares de denúncias - e não apenas nas redes sociais -, sistema esse que não foi adotado em nenhum país sério e é supervisionado por um TSE cujo presidente foi advogado do PT? Auditoria já!

JORGE MANUEL DE OLIVEIRA

jmoliv11@hotmail.com

Guarulhos

Impossibilidade de auditar

Seria cômico se não fosse trágico. Faz 18 anos que o Fórum do Voto Eletrônico, entidade não partidária (www.votoseguro.org), vem advertindo que nossas urnas são sujeitas a falhas e/ou fraudes e o eleitor não tem como saber se seu voto foi corretamente computado; que elas são as mais atrasadas do mundo, pois seus resultados não podem ser auditados (nos dez países onde se realizam eleições eletrônicas há impressão paralela do voto, para conferência estatística). Há anos preveni inúmeros deputados e até um secretário tucano. Em Brasília, nas "cerimônias eleitorais", só o PDT compareceu este ano. Ou os partidos sabem que nossa urna não oferece segurança, e nesse caso são coniventes, ou não sabem e são incompetentes por acreditarem na propaganda do TSE. Que bom que o PSDB acordou! Agora é tempo de colaborar no aperfeiçoamento de nossas urnas, para tornarmos os resultados confiáveis. A democracia agradece.

WALTER DEL PICCHIA, professor titular da Escola Politécnica da USP

wdeltapi@gmail.com

São Paulo

Exame de consciência

Seria inteligente se o PSDB solicitasse uma auditoria interna. Talvez encontrasse as respostas para as perguntas: como ser oposição e por que Aécio Neves perdeu em Minas Gerais?

ROGÉRIO PROENÇA RIBEIRO

roger_fani@hotmail.com

Araras