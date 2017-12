Improbidade

Há muito o Brasil não tem um presidente tão irresponsável e ímprobo quanto Dilma Rousseff. Impressiona que ela não se importe com a volta da inflação, as dificuldades financeiras e os prejuízos de Petrobrás e Eletrobrás, o enorme atraso de todas as obras do governo e, aparentemente, também com a corrupção. Tampouco ela se importa com o desemprego, que agora aumenta, e tudo indica que 2015 será um ano de passeatas, pois há muitas pessoas que não aceitam um governo tão irresponsável. É vergonhoso e extremamente revoltante o Congresso Nacional ter de mudar a meta de superávit primário para corrigir a irresponsabilidade da presidente, sob risco de incorrer em infração da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Essa não é a primeira nem a única demonstração de leviandade na condução do País, nem de falta da probidade necessária a um presidente, eis que, segundo se apurou nas investigações da Petrobrás, a campanha de Dilma em 2010 teria sido financiada com dinheiro roubado da estatal. Agora a presidente quer nomear um ministro da Fazenda competente para regularizar a desordem total na economia brasileira, que, em todos os sentidos, está um caos. Vai ser difícil conseguir alguém competente e responsável que se submeta à irresponsável presidente.

FABIO FIGUEIREDO

fafig3@terra.com.br

São Paulo

Lei? Ora, lei...

Quer dizer, então, que esse (des)governo, ao verificar que seus atos não estão de acordo com a lei, envia ao Congresso projeto para adaptar a lei às suas conveniências? Será que o Congresso vai deixar? Será que vai ter início uma nova rodada de mensalão? Afinal, sem Joaquim Barbosa as coisas podem ficar mais fáceis.

ARLETE PACHECO

arlpach@uol.com.br

Itanhaém

Superávit primário

Tia Dilma segue fielmente a orientação do seu padrinho político. A vaca vai pro brejo, daí os deputados e senadores, irresponsavelmente, transgridem as leis para mascarar o superávit primário e burlar a LRF e, assim, Dilma/Lula ficam impunes. E nós, como sempre, pagamos a conta.

HUMBERTO SCHUWARTZ SOARES

hs-soares@uol.com.br

Vila Velha (ES)

Ministério da Fazenda

O mercado aguarda a definição do novo ministro da Fazenda. O tempo não volta e agora que o lulopetismo mostrou seu objetivo em termos de poder, não há como o mercado voltar a acreditar em cartas de intenções ou que alguém indicado por Lula será muito diferente de quem Dilma escolher diretamente para administrar (sic) nossa economia. Sabemos que será apenas um jogo de ilusões para que eles possam recompor-se e voltar a ser o que são. A única diferença é que, se escolhido por Lula, Dilma pode pendurar as chuteiras já antes de tomar posse do novo mandato.

JORGE ALVES

jorgersalves@2me.com.br

Jaú

Drone do chefe

Agora é definitivo. Se alguém ainda tinha dúvida, não tem mais. Nossa presidenta procurar o antecessor para saber quem deve nomear para a Fazenda, está esclarecido que ela é o drone do Lula no Palácio do Planalto.

ATTILIO CERINO

attiliocerino@yahoo.com.br

São Paulo

Trabuco? Nonsense...

Terei entendido direito? Luiz Carlos Trabuco, presidente do Bradesco, foi convidado para assumir o Ministério da Fazenda no segundo mandato de Dilma Rousseff?! Por certo deve haver algum engano. Dilma não desceria a semelhante nonsense. Afinal, ainda há bem pouco, na campanha eleitoral, ela espinafrou sua adversária Marina Silva exatamente por ter advogado a autonomia do Banco Central. Dilma chegou a martelar na TV que Marina tinha planos de entregar o Banco Central aos "banqueiros". E sempre aproveitando para nos lembrar que Neca Setubal, herdeira do Itaú Unibanco, assessorava Marina. E agora, Dilma esqueceu tudo o que disse? Pretendia entregar a Fazenda, de porteira fechada, ao presidente do Bradesco (que recusou o convite)?

SILVIO NATAL

silvionatal49@gmail.com

São Paulo

Conflito de interesses

O fato de ter cogitado da nomeação do sr. Trabuco como ministro da Fazenda é uma tremenda incongruência, falta total de discernimento, mais uma prova cabal - aliás, o que todo o País está cansado de saber - da incompetência na gestão da coisa pública. Sendo o governo federal dependente dos bancos privados e o sr. Trabuco, presidente de um deles - o Bradesco -, conclui-se que se trataria de visível estabelecimento de futuro conflito de interesses. Imaginar que ele olvidaria suas profundas raízes é puro sofisma. Como experiente dirigente que é, o sr. Trabuco não cairia nessa esparrela.

GERALDO C. MEIRELLES

gmeirelles.adv@gmail.com

São Paulo

Roubada

O sr. Luiz Carlos Trabuco teve juízo e não entrou nessa roubada. O PT está destruindo o País e agora que a vaca está indo pro brejo queria aliar-se a um banqueiro? Lulla não odeia banqueiros?! Ora, o PT que se vire. Quem sabe um ex-sindicalista não resolva o problema...

JOSÉ ROBERTO IGLESIAS

rzeiglesias@gmail.com

São Paulo

Mágicas planaltinas

O governo federal diz que a taxa de desemprego atual é de apenas 4,7%. Vamos fazer umas continhas: 1) cidadãos com mais de 14 anos ainda não aposentados, incluindo os que recebem auxílios do governo; 2) número de pessoas empregadas que contribuem para o INSS e para os fundos de aposentadoria dos funcionários públicos; como os empregados, por lei, contribuem para os fundos de aposentadoria futura, é só dividir B por A e teremos o resultado, que é muito diferente do criativo do governo. Os jornais e revistas, que têm como obter os números aproximados de A e os corretos de B, podem tirar a dúvida.

MÁRIO A. DENTE

dente28@gmail.com

Taxa de desemprego

Taxa de desemprego em outubro, 4,7%? "Me engane que eu gosto"... Considerar Bolsa Família como emprego assalariado é o fim da picada!

MILTON BULACH

mbulach@gmail.com

Campinas

Dúvida cruel

É legítimo um governo eleito com base em mentiras? E o reeleito que esconde dados oficiais para proveito próprio?

ADALBERTO AMARAL ALLEGRINI

adalberto.allegrini@gmail.com

Bragança Paulista