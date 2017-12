Respeito às escolhas...

Durante cerimônia de assinatura de contrato com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, na quarta-feira, em Brasília, a presidente Dilma Rousseff afirmou: "Depois de eleito, nós temos de respeitar as escolhas legítimas da população brasileira". A quais escolhas legítimas Sua Excelência se refere, uma vez que a grande maioria dos votos na atual presidente veio da população mais carente do País? Ou seja, se o governo, além da distribuição demagógica de Bolsas Família, investisse um pouco mais na educação dos brasileiros mais pobres, resolveria dois problemas ao mesmo tempo: alimentação e educação. Mas teria perdido um sem-número de votos na última eleição, porque o eleitor esclarecido jamais votaria num governo repleto de escândalos, corrupção, fraudes e falcatruas como as que estão vindo à tona nos últimos dias.

CLÁUDIO MOSCHELLA

O resultado das eleições, como quer a dona Dilma, nós respeitamos. Só não confiamos nos petistas e seus apoiadores. Dona Dilma acredita que vai poder melhorar o Brasil cercada de corruptos e aproveitadores? E acredita que mudar as regras durante o jogo é coisa de gente séria?

VITÓRIO F. MASSONI

... e à população

Quem deve respeitar a população é Dilma, porque ao enviar ao Congresso Nacional uma lei para quebrar outra lei, somente para atender ao seu interesse de fugir da responsabilidade fiscal, dada a gastança desmesurada, e, ainda, para dar uma forcinha, decretar que os congressistas que aprovassem a quebra da lei levariam R$ 748 mil, isso nos desrespeita, pisoteia nossa honra e espanca nossa dignidade. Prefiro um mineiro brigando no Congresso Nacional a um paulista de pires na mão pedindo de volta uns tostões de impostos enviados para o ralo de Brasília. Que vergonha, governador!

GLORIA ANARUMA

Conciliador

E o nosso governador, Geraldo Alckmin, acredita que se o PSDB tivesse ganho a eleição presidencial o ParTidinho viria com tom conciliador... Acorde, governador, tem de ser oposição, dura e aguerrida, como esperam 51 milhões de brasileiros.

PEDRO PAULO DE BARROS SOUSA

Incoerência a mil por hora

A presidente Dilma espanta-se por, segundo ela, o PSDB não descer do palanque. Pura incoerência. O lulopetismo usou essa prática de forma escandalosa, a ponto de o TSE confundir totalmente período de campanha e fora dela. Como candidata, Dilma usou de argumentação do diabo, inesquecível e intragável desempenho, e agora quer que esqueçamos? Apela para o fato de ter sido eleita pela maioria da população. Total incoerência. Dos 126 milhões de votantes habilitados, ela não alcançou a maioria, uma parcela preferiu omitir-se atrás da abstenção, votar em branco ou nulo. Assim como necessitamos de um governo sério, precisamos de uma oposição ativa, consistente e presente. Desejamos força e perseverança ao PSDB e demais partidos não adesistas. Para não despencarmos no abismo com essa corrupção que solapa as bases da governabilidade do País precisamos de oposição consequente, procurador-geral da República eficaz, Executivo e Legislativo depurados da escória, desses que usaram recursos escusos para se elegerem, e Supremo Tribunal equilibrado. Enquanto o voto distrital com recall não nos permitir agir de outra forma, nossa militância vai crescer e nos levar a protestar nas ruas, buscando incentivar alternativas a toda essa iniquidade que está aí, para todo mundo ver.

JOSE SIMÕES NETO

De manifestações

O Brasil parou por R$ 0,20. Mas por mensalão, Petrobrás, inflação, saúde falida, insegurança generalizada, desaceleração do crescimento da economia, corrupção nunca antes vista, etc., etc., etc. (são muitos os etcs.)... Não é de estranhar que tenha havido muito por tão pouco? E agora que é necessário uma mobilização nacional pelos mandos e desmandos do PT no poder os manifestantes se calam? As últimas manifestações não tiveram "quórum" tão significativo. O que está acontecendo? Será que aqueles manifestantes de antes concordam com tudo isso que está aí? Precisamos acordar e ir para a rua exigir que nossos funcionários trabalhem corretamente, pois os governantes nada mais são do que nossos funcionários nos representando, e são muito bem remunerados para isso. Portanto, devem ser demitidos se não correspondem à expectativa da população. São trabalhadores como todos nós. Não estão trabalhando direito, têm de ser demitidos, não importa o cargo (incluindo a Presidência da República): demissão a bem do serviço público, como previsto em lei.

MÁRCIA ROSSI SOARES

POLÍTICA ECONÔMICA

Migalhas e mentiras

O IPCA de novembro (índice de inflação "oficial" do governo) ficou em 0,56% e o acumulado de 12 meses, acima da meta máxima (teto): 6,56%. E daí? Nada que o atarefado Ministério da Maquiagem de dona Dilma não possa ajustar. Isto é, vão fazer "conta de padeiro" e atingir o número mágico: 6,49%. E assim, com mais esse ardil recorrente, cumprir o que determina a Resolução 4.095/2012 do Banco Central, com base na Lei 4.595/1964. Quanto ao objetivo de reduzir a inflação para o centro da meta, de 4,5%, o que efetivamente melhoraria a vida do povo, tão caro ao partido da "presidenta", já foi jogado no lixo há muito tempo. Pena que a maioria se contente apenas com migalhas e mentiras deste governo.

ALBERTO B. C. DE CARVALHO

Apertem o cinto

Se este ano o governo projetou crescimento do PIB de 2,5% e estamos quase a zero, imaginem onde iremos parar com a projeção de 0,8% para 2015... Melhor o povo não gastar e poupar. Mas guardando debaixo do colchão, antes que copiem o Collor e raspem a nossa poupança!

BEATRIZ CAMPOS

Que ajuda é essa?

O governo fala em ajudar a indústria. Será que passou batido pela imprensa que a indústria têxtil está falindo e, mesmo assim, a vencedora da licitação para confecção de mais de 100 mil uniformes para a Olimpíada de 2016 foi uma empresa chinesa?

JOSÉ RUBENS MACEDO SOARES

