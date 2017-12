O próximo Ministério

Repetindo o loteamento dos ministérios como forma de reforçar a base do governo no Congresso Nacional, a presidente Dilma Rousseff anunciou na véspera do Natal 13 novos ministros, e a escolha que mais chamou a atenção foi a do deputado George Hilton (PRB-MG) para o Ministério do Esporte. Em 2007, ele chegou a ser expulso do PFL após ser flagrado pela Polícia Federal transportando 11 malas de dinheiro arrecadado de doações de fiéis da Igreja Universal do Reino de Deus. Agora, à frente do Esporte, com orçamento para 2015 de R$ 1,3 bilhão - a maior parte para obras de infraestrutura dos Jogos Olímpicos de 2016 -, o nobre deputado está mais feliz do que nunca.

Novo velho governo

Demonstrando mais uma vez que ignora como funcionam as instituições democráticas no Brasil, a presidente Dilma chegou a dizer recentemente que consultaria o Ministério Público sobre a possibilidade de as pessoas que ela escolheria para ministros terem algum envolvimento na Operação Lava Jato, da Polícia Federal. Para tanto, enviou seu ministro da Justiça, que também tem demonstrado não se adequar à importância do seu cargo, consultar o procurador-geral da República. O surrealismo da determinação da presidente foi logo rebatido pelo próprio procurador, que alegou que a operação que está esclarecendo o maior caso de corrupção da história brasileira está sob sigilo. Fosse a presidente uma boa administradora, não só não teria dito essa besteira, como teria tido a sensatez de aproveitar o novo governo para diminuir o atual número de ministérios (39). Os ministros escolhidos na véspera do Natal são um bando de pessoas que, na maioria dos casos, nada têm que ver com a área que comandarão. Exemplos: o que de importante para a Educação fez Cid Gomes (PROS-PE)? E o que credencia o pastor indicado para o Ministério do Esporte? E Gilberto Kassab (PSD-SP), novo ministro das Cidades, que foi aprendiz de prefeito seguindo o que José Serra lhe aconselhou? E pelo mesmo caminho vão tantos outros futuros ministros. Este novo velho governo de Dilma só vai ser mais do mesmo e, pelo que se tem visto, nem a correta indicação de Joaquim Levy para a Fazenda vai poder funcionar, porque duvido que Dilma ainda não se considere a melhor economista que já passou pelo governo e permita o talentoso Levy fazer o que precisará ser feito.

Corte de gastos

A presidente já indicou 17 novos ministros. Chega! Essa quantidade já supera a da maioria de países sérios. Melhor eliminar os outros 22 e fazer uma grande economia para ajudar Joaquim Levy a estabilizar a economia.

As bruxas estão soltas

Foi corajosa a presidente Dilma. Atirou no escuro ao anunciar na véspera de Natal o nome de 13 novos ministros. Número cabalístico que dá sorte para alguns e maior zica para outros. E, como em Brasília urubu anda voando de costas, todo cuidado é pouco. "Não creio em bruxas, mas que elas existem, elas existem."

Para apaniguados

Se alguém tinha esperança de que a presidente iria mudar no segundo mandato, pode tirar o cavalinho da chuva, pois, dos 13 novos ministros indicados, pelo menos 2 me chamaram a atenção. Para Comunicações, Ricardo Berzoini (PT-SP), um dos primeiros envolvidos no escândalo da Bancoop, que deixou milhares de pessoas até hoje à espera de imóveis pelos quais pagaram (problema que Lula não enfrentou com o triplex no Guarujá recentemente adquirido). E, para o Ministério de Ciência e Tecnologia, o sr. Aldo Rebelo (PCdoB-SP), ex-ministro do Esporte. Nada contra este senhor, mas uma das pastas mais importantes, que pode alavancar nosso país com inovação, não pode ter um ministro indicado só porque sempre apoiou o PT. Este é um dos ministérios que obrigatoriamente deveria ter um técnico, e não um apaniguado, à frente. Quanto aos demais, não vale a pena comentar. Faltaria espaço.

Vergonhoso

Não consigo achar outro adjetivo para classificar o critério que a presidenta vem adotando, novamente, para nomear seus ministros. Não há dúvida de que teremos um novo desgoverno, só que agora mais robusto. Mais robusto nas falcatruas, na roubalheira e na incomPeTência.

PETROBRÁS

Comitê interno

Com atuação destacada no conselho de administração da OGX - leia-se Eike Batista -, a ex-ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Ellen Gracie será peça fundamental de um comitê de investigação criado pelo Conselho da Petrobrás para acompanhar as investigações internas de irregularidades na estatal (o caso petrolão). A única peça faltante ainda nesse comitê é o ex-ministro da Fazenda do governo FHC Pedro Malan. Ambos, Ellen e Malan, desconheciam a situação em que estava a petrolífera de Eike Batista. E deu no que deu. Uma verdadeira peça de ficção.

Patético

A criação do tal comitê especial para intermediar as ligações da Petrobrás com os investigadores independentes é de um ridículo sem par e nos toma, a todos nós, por idiotas. Faz lembrar o tal grupo de investigação interna que concluiu que estava tudo bem na empresa antes das premiadas delações. Para garantir respeito ao comitê, o conselho contratou Ellen Gracie a peso de ouro. Dona Ellen é a mais graciosa das graciosas, mas, se o que se queria era imparcialidade, melhor teria sido chamar Joaquim Barbosa.

BOAS-FESTAS

