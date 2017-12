Apagões em difusão

É patente a incapacidade de alguns governantes de lidar com adversidades. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, faz promessas para que as chuvas caiam sem dó, a fim de que a capital paulista não entre em colapso hídrico e ele tenha de, finalmente, assumir que o racionamento existe. Em Brasília reza-se para que uma frente fria chegue, amenize o calor e, consequentemente, diminua o consumo. Só esta semana, até ontem, a capital federal ficou no breu em três oportunidades, pelo fato de o poste principal, que em 1.º de janeiro fez aniversário de quatro anos de instalação no Palácio do Planalto, estar inoperante até o presente momento. Medidas populistas adotadas pela expert em energia, a presidente Dilma Rousseff, deixaram o setor elétrico em pandarecos, por isso a conta da luz está mais cara e mesmo assim os apagões continuam em difusão. Nossa carga, que já é pesada, será ainda mais onerada com a importação da energia argentina. Era só o que faltava, sustentar também os devaneios de Cristina Kirchner.

Quem diria, nosso "robusto" sistema elétrico importando energia da Argentina... Parabéns, governo Dilma.

Colapso à vista

Depois do apagão que atingiu 11 Estados brasileiros, o ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, afirmou que o Brasil não tem problemas de energia nem de abastecimento. Mas logo em seguida começamos a recorrer a países vizinhos, principalmente à Argentina. Essa arrogância, que sempre foi a marca desse governo, é uma característica do aparelhamento e distingue cada um dos petistas e aliados, mostrando que eles não têm intimidade com as funções que exercem e diante de microfones disparam as desculpas esfarrapadas usuais desde o primeiro mandato. Os grandes projetos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) ligados à energia elétrica estão emperrados. De acordo com dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), das 18 principais usinas do País, 17 estão com o nível de seus reservatórios abaixo do de 2001. Sobre a utilização de energia solar e eólia, abundante no País, Eduardo Braga, da cota do PMDB no clube dos 39 ministros, nada falou. Porque também nada lhe foi perguntado.

Crise energética

O ministro de Minas e Energia, minimizando a crise energética iminente, tem afirmado que Deus é brasileiro, e disso não temos dúvida. O problema é que Lula, Dilma e o PT também são e aí está nossa verdadeira ruína.

Sobrou pra Ele

Como se não bastasse ter dado o azar de ser brasileiro, Deus ainda foi nomeado ministro da Dilma. O PT chegou ao máximo da sofisticação, ou melhor, do descaramento ao pôr Deus como corresponsável por eventual apagão. Funciona assim: se o apagão não se concretizar, o mérito é do PT; caso contrário, a culpa é de Deus, que não liberou chuva suficiente. O PT, que sempre usou o PSDB como bode expiatório, culpando-o por seus inúmeros fracassos, vendo que tal estratégia não está mais colando, resolveu inovar, escolhendo para isso o próprio Deus. Ao contrário do que alguns possam pensar, quando o ministro Eduardo Braga se referiu a Deus, estava falando de Deus mesmo, e não de seu companheiro Lula, que se acha (coitado) um deus. Aliás, Lula, como costuma acontecer sempre que o PT está encrencado, anda sumido, provando que em caso de naufrágio os ratos são os primeiros a abandonar o navio. Eu não sei quais os critérios usados por Dilma para escolher seus ministros, mas é obvio que capacidade, inteligência e bom senso não fizeram parte das exigências.

Chorumelas

Só podemos esperar o pior de um ministro de Estado que diz esperar algo de Deus, seja lá o que isso signifique. Sem ofender Isis, Osíris, Alá, Maomé, Jeová, Jesus Cristo, isso é da alçada das crenças. De um ministro de Estado esperamos soluções político-econômicas, não chorumelas religiosas. Ele que trate dos assuntos afeitos à sua condição de ministro de maneira digna, que é para isso que o povo brasileiro lhe paga. Caso contrário, peça honradamente a sua demissão. Um ministro deve ter comportamento à altura de seu cargo.

Deus não é brasileiro

A declaração do ministro Eduardo Braga de que "Deus é brasileiro e deve mandar alguma chuva" me faz concluir que se Deus realmente fosse brasileiro já nos teria livrado dessa corja de picaretas e incompetentes que está no poder desde 2002.

Às falas

Deus é brasileiro, mas foi vencido nas eleições democráticas e chamou São Pedro para explicações no Reino dos Céus, em direta demonstração de insatisfação. Há quem diga que as águas das chuvas serão, sim, enviadas, mas pelo sistema de pagamentos precatórios.

'ESTADÃO', 140 ANOS

Parabéns

Para um país, como o Brasil, que aprendeu ao longo de sua existência a importância da liberdade, o aniversário de 140 anos do jornal O Estado de S. Paulo significa a feliz certeza de que estamos no caminho certo. Porque liberdade, ética e informação correta sempre foram, são e, tenho certeza, serão - por muitos e muitos anos - o compromisso desse responsável jornal com os seus leitores e o nosso país. Para o bem de todos nós. Parabéns!

São Paulo

Aparentemente, tudo o que se poderia dizer sobre os 140 anos do Estadão e em especial sobre o excelente suplemento comemorativo (18/1) já foi dito. Esgotou-se o vocabulário de adjetivos para qualificar esse documento histórico. Então, resta-nos singelamente registrar duas palavras: muito obrigado!

