fórum dos leitores

Parque Augusta

Estarrecedora a notícia publicada no Estado de 28/1 sobre o Parque Augusta. Inicialmente, pela conclusão de que o Compresp é um órgão inoperante e, por tal razão, destinado à extinção. Os 25 mil metros quadrados do terreno da Rua Augusta entre Caio Prado e Marquês de Paranaguá têm condições excepcionais de ser preservados como reserva verde nesta cidade em que a população luta por cada metro quadrado passível de se transformar em área destinada ao convívio de moradores de todas as faixas etárias. (Aqui é inevitável a lembrança das áreas verdes parisienses. Afinal, civilidade e urbanidade não se improvisam.) As áreas foram liberadas à incansável especulação imobiliária, com o cuidado de preservar "700 árvores nativas da Mata Atlântica"! Eufemismo para que os urbanistas americanos reservam a expressão "put the frost in the cake", o que em português poderia ser entendido como "enfeitar o bolo". Confundir árvores nativas, que lá estão em seu hábitat, com "espécies nativas" é recurso a ser explicado. Esse terreno tem história no urbanismo paulistano. Foi ocupado pelo Colégio das Cônegas de Santo Agostinho, mais conhecido como Colégio Des Oiseaux, conceituado pela excelente formação dada a suas alunas, dentro do princípio de que "as famílias educam e as escolas formam". A população paulistana não é constituída por cidadãos ingênuos e apáticos capazes de engolir frases esdrúxulas tais como "foi por causa da 'comoção popular' que o órgão determinou, como contrapartida, que o espaço - que preserva 700 árvores nativas da Mata Atlântica - seja, apesar de propriedade privada, aberto ao público em geral". A decisão, como se constata, não foi fundamentada em nenhum critério urbanístico. Foi a "comoção", eufemismo para business. Esse critério pode pôr em risco todas áreas verdes da cidade. Nesse quadro, a defasagem do conselho de defesa não surpreenderá os paulistanos.

BENEDITO LIMA DE TOLEDO, professor titular da FAU-USP, membro do conselho do Icomos da Unesco, ex- conselheiro do Condephaat, paulista e paulistano

bltoledo@uol.com.br

São Paulo

Liberação de prédios

Apesar de no momento atual estarmos passando por forte crise hídrica e de energia, o Conpresp libera a construção de três prédios no Parque Augusta. Parece que essa gente nada entende da necessidade de mantermos áreas verdes, com espécies da Mata Atlântica, com o risco de vida dos seres humanos. Parece que estamos mesmo sujeitos a seguir as ideias desses néscios que nada consideram e governam nossa cidade da maneira mais irresponsável possível. Estamos perdidos, submetidos a pessoas que não medem as consequências de tal atitude. Só posso acreditar que esses indivíduos nada sabem de mudanças climáticas ou fazem questão de ignorar que São Paulo já esta muito impermeabilizada. O espaço deveria ser destinado a ser preenchido com mais árvores. Isso, sim, é inteligente! Estudei lá nos idos de 1968.

MARIA DE MELLO

nina.7mello@uol.com.br

São Paulo

Vida difícil...

Há alguns anos eu poderia dizer que as silhuetas das rameiras produzidas no chão da Rua Augusta, pelas sombras das espécies nativas da Mata Atlântica, iriam passar a ser projetadas pelas árvores da fortuna, cujas sombras, por se estenderem além das calçadas do meretrício, exterminariam a difícil vida fácil de quem trabalha a silhueta de sol a sol. Hoje se pode dizer, em razão da quase extinção das damas oferecidas que labutam na Augusta (ao menos é o que ouço dizer por aí), que a pouca sombra que nos resta de espécies nativas da Mata Atlântica vai servir a projetos sombrios de proxenetas que a venderão, sem se preocupar com o prazer alheio, exterminando, assim, a difícil vida fácil de quem poderia descansar a silhueta da labuta de sol a sol nas sombras das espécies nativas da Mata Atlântica do Parque Augusta.

RODRIGO ABREU SODRÉ S. GOUVEIA

rsampaiogouveia@hotmail.com

São Paulo

GOVERNO DILMA

Déficit

Conforme noticiado pelo Estadão, o governo de Dilma Rousseff fechou 2014 com um déficit de R$ 17,242 bilhões, ou seja, gastou mais do que arrecadou. Esse déficit do chamado governo central - Tesouro Nacional, INSS e Banco Central - foi o pior resultado desde 1997, e ainda teve as conhecidas "pedaladas fiscais", ou "contabilidade criativa" - contas do Tesouro que foram transferidas para a Caixa Econômica em 2014 e só serão contabilizadas em 2015. Afinal, qual a diferença entre essa contabilidade do governo e a fraude, que é ação praticada de má-fé? Fácil: se o governo federal manobra as contas, é contabilidade criativa; se isso for feito por pessoas comuns ou empresas, é fraude.

EDGARD GOBBI

edgardgobbi@gmail.com

Campinas

Bazófias

O governo Dilma, neste segundo mandato, não está cumprindo as promessas dos seus discursos eleitoreiros de campanha. Já no primeiro mês aumentou a taxa básica de juros (Selic), a eletricidade, mexeu na Previdência Social, no seguro-desemprego, aumentou a gasolina e cortou verbas de infraestrutura, o que nos está empurrando para uma recessão "nunca vista antes neste país". Como perguntar não ofende, onde estão os US$ 400 bilhões que o ex-presidente Lula, em seu governo, tanto se gabava de ter aplicados mundo afora, principalmente em títulos do Tesouro americano? Onde foi parar o tal Fundo Soberano, com seus bilhões de dólares? A população aguarda uma resposta. Esperamos continuar sendo credores do Fundo Monetário Internacional (FMI), como foi bazofiado por Lula, e não precisarmos virar devedores no atual governo, como se pode prever.

VALDY CALLADO

valdypinto@hotmail.com

São Paulo

Devaneios

Onde está a coerência da presidente da República? O País atravessando sérias dificuldades e ela, em seus discursos, em boa parte enaltece a si própria e ao seu governo. Estamos cansados de ouvir as falácias da presidente, focadas quase sempre no culto à sua personalidade. A gravidade da situação, cremos, é incompatível com esses devaneios. A razão é imperiosa neste momento de crise nacional.

FRANCISCO ZARDETTO

fzardetto@uol.com.br

São Paulo

PROTESTOS

Balas x balinhas

E se a Polícia Militar paulista resolvesse usar a força letal, e não balas de borrachas, como a "democrática" Venezuela mandou fazer contra protestos? Os black blocs desapareceriam. E agora, o que dizem os partidos de esquerda brasileiros?

TANIA TAVARES

taniatma@hotmail.com

São Paulo