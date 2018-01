O Decreto 8.243

Parabéns ao Estadão, que passa a contar com o ex-presidente do STF Carlos Ayres Britto como articulista! Do alto de sua sabedoria jurídica, e mais ainda como cidadão, em seu artigo publicado no domingo (A2) demonstra preocupação com o Decreto 8.243, do governo federal, que pretende, se aprovado pelo Congresso, criar a Política Nacional de Participação Social, mais conhecida pelos conselhos populares - entendidos até aqui por imprensa, juristas, cientistas políticos, etc., como mais um engodo petista, que tenta deixar nosso Parlamento ao relento, aparelhar o Executivo com camaradas em geral desqualificados e deter o controle absoluto do Estado, ação típica de governos autoritários e de exceção. Em perfeita aula magna, Ayres Britto nos dá a exata dimensão da importância do cidadão no seio da sociedade: o cidadão "é uma figura de direito embutida no rol dos fundamentos da República Federativa do Brasil. E deve ser livre para se informar, vigiar e cuidar, seja por conta própria, seja requestando as autoridades. Mas sempre do lado de fora do Estado, porque ver o Estado a partir dele mesmo é ter vista embaçada". Ou seja, esses conselhos populares do delírio petista visam a algemar o Congresso e calar a sociedade. Aos pretendidos cooptados participantes certamente o governo do PT oferecerá salário robusto e a farsa de que serão ouvidos pelo Planalto. Porém o objetivo macabro da turma de Lula é se perenizar no poder e transformar mais adiante o Brasil numa Venezuela. Como poeta que é, Ayres Britto encerra seu excelente artigo: "Temo pelo pássaro da cidadania a trocar o voo pelo saltitar na gaiola dos conselhos populares ou coisa que o valha".

PAULO PANOSSIAN

paulopanossian@hotmail.com

São Carlos

Cidadania

Alvíssaras à chegada do dr. Carlos Ayres Britto, excelente jurista, gente boa pra caramba e que escreve com leveza e objetividade. Discorrer sobre cidadania é só pra quem entende e pratica diuturnamente. Parabéns, Ayres Britto. Parabéns, Estadão.

OSMAR SANTOS FERREIRA

osmarsantosferreira@gmail.com

São Paulo

Poesia

Foi com grande entusiasmo que recebi a notícia de que Ayres Britto passaria a colaborar no Estado e aguardei ansiosamente seu artigo de estreia. Minha admiração por ele só fez aumentar quando li O Decreto 8.243 e a sociedade civil. O novo articulista, como costumava acontecer em seus votos no STF, alia profundidade de conceitos a uma leveza poética de escrita. Parabéns ao jornal e parabéns ao ministro.

ROBERTO CALVO

roberto@calvoadv.com.br

São Paulo

CORRUPÇÃO

Instituições perdidas

Além dos vícios processuais anotados pelo procurador da República Júlio Marcelo de Oliveira em sua medida cautelar com o propósito de evitar um acordo de leniência celebrado entre a União e as empresas envolvidas na Lava Jato, sob o manto homologatório do Tribunal de Contas de União, há mais um: esse tribunal é mero auxiliar do Poder Legislativo. Se é auxiliar, o acordo só poderia ser assinado por quem auxilia; ou pelo STF, que tem o poder de imprimir eficácia constitucional às leis ordinárias. O Brasil não está mal só na economia. Suas instituições se transformam numa mixórdia de competências indefinidas e a Constituição sofre sensíveis arrepios.

AMADEU R. GARRIDO DE PAULA

amadeugarridoadv@uol.com.br

São Paulo

Evasão fiscal

A investigação de lavagem de dinheiro no HSBC vai dar mais furo do que queijo suíço.

ROBERTO TWIASCHOR

rtwiaschor@uol.com.br

São Paulo

LRF

Abandono

No final do governo FHC, com os votos contrários do PT, o Congresso aprovou a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que previa níveis máximos de despesas e de endividamento do poder público e definia punições aos administradores que desrespeitassem esses limites. Neste início do ano, a mídia nos informou que 18 dos 27 Estados não respeitaram essa lei e penso que isso terá acontecido com centenas de nossos mais de 5.500 municípios. A notícia nos dizia que todos os governadores estão se preparando para aumentar os tributos e seremos nós que vamos pagar por esse descontrole. Já sabemos que o governo federal fez o mesmo. Isso é considerado desonesto pela lei e todos deveriam ser afastados. Pergunto: a lei não vale? Foi revogada pelos fatos? Não teremos punições, só um aumento desse Estado que nos oprime e nos impede de crescer e dar a nossos filhos e netos um país decente para viver?

ALDO BERTOLUCCI

accpbertolucci@terra.com.br

São Paulo

IMPOSTO DE RENDA

Ódio à classe média

Ao ver a presidente na TV defender a correção da tabela do Imposto de Renda (IR) em 4,5%, concretizando mais um assalto ao bolso do contribuinte, lembrei-me da frase de Marilena Chaui "eu odeio a classe média", pois me parece que esse é o sentimento generalizado no PT. Eles adoram os pobres e fazem tudo por eles, os ricos vivem muito bem no maravilhoso mundo de faz de conta do PT. E quem paga a conta? Nós, da classe média, que não temos defensores, somente inimigos. Fico pensando também se essa aversão não tem que ver com o fato de o grande contingente de classe média ser deste Estado. Vamos todos para a rua no dia 15 de março mostrar a eles quem somos!

SÉRGIO MURAD

cantomur@yahoo.com.br

Marília

Lembrete a Eduardo Cunha

A presidente da República tenta acordo com o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, para que seu veto ao reajuste de 6,5% da tabela do IR não seja derrubado, alegando não ter recursos para manter esse desconto. Ora, só não há recursos nesse (des)governo para beneficiar os trabalhadores e os aposentados e pensionistas do INSS. Para cartões corporativos (não se sabe quanto se gasta por esse meio, mas também é uma forma de continuarem a lesar o Tesouro Nacional) tem. Para viajar para onde quiser, com comitiva familiar e tudo, à custa do povo, tem. Para a bolsa miséria (eleitores de cabresto) tem. Para manter 39 ministérios, com mais de 20 mil apaniguados do PT & Cia., tem. A defasagem com que o brasileiro tem sido pungado pelo IR já chega a 64%! E isso envolve todos os brasileiros, de todas as categorias de contribuintes. O deputado pense bem quando puser o veto em discussão e votação, pois se concordar com isso, estará contribuindo ainda mais para aumentar a miséria neste país.

WALTER SIMÕES

waltersimoesdx@hotmail.com

Santos