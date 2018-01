‘FÓRUM DOS LEITORES’

À la carte

O procurador-geral da República tem encontro não previamente agendado com o vice-presidente da República e o ministro da Justiça às vésperas de entregar a lista dos políticos envolvidos com a Operação Lava Jato. Terá sido para decidir que tipo de pizza vai servir ao povo?

SERGIO HOLL LARA

jrmholl.idt@terra.com.br

Indaiatuba

Cuidado, o povo que lê, racional, preocupado com nosso país e com o futuro de sua família, ficou preocupado com a última reunião de Rodrigo Janot com o ministro da Justiça e o vice-presidente. Esperamos que o ótimo trabalho do juiz Sergio Moro, do Ministério Público e da Polícia Federal no Estado do Paraná não escoe pelo ralo.

FERDINANDO PERRELLA

fperrella@hotmail.com

Sorocaba

A lista de Janot

O País aguarda, com grande ansiedade e expectativa, a divulgação da lista de Rodrigo Janot contendo o nome de políticos acusados de envolvimento no imbróglio do petrolão. Vamos ver se a Operação Lava Jato não será melada pela "Operação Seca Jato", tramada no Instituto Lula.

J. S. DECOL

decoljs@globo.com

São Paulo

Alerta duvidoso

Estranho o alerta feito pelo ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, sobre o risco de atentado à vida de Janot. Para mim, partindo de quem partiu, isso tem cheiro de "dossiê" terrorista - um recado ameaçador nas entrelinhas pela atuação do procurador-geral relativa a alguns integrantes do Congresso Nacional, coisa típica dos petistas, useiros e vezeiros em tais recursos. Ainda mais após a ameaça pública de levante com a ajuda do MST feita por Lula, autêntico terrorismo, tão ao gosto deles.

JOÃO ROBERTO GULLINO

jrobertogullino@gmail.com

Petrópolis (RJ)

Aviso ou ameaça?

É muito estranho esse aviso de segurança de Cardozo a Janot, sem entretanto tomar providências efetivas de forma espontânea. Parece e pode ser mais uma ameaça e intimidação do tipo mafioso do que outra coisa, e dentro do esquema "fazemos o diabo para manter o poder". Sugerir que o procurador não viaje em avião comercial? Será que em avião executivo fica mais fácil ocorrer uma "imperícia" do piloto, a exemplo do não totalmente esclarecido acidente de Eduardo Campos? Pois aqui vai minha sugestão, totalmente oposta à do ministro da Justiça, ao procurador-geral: viaje, sim, em avião comercial e preferencialmente nos dias de maior ocupação da aeronave.

MARCO AURÉLIO REHDER

marcoarehder@yahoo.com.br

São Paulo

Será que o risco de vida que corre o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, vai depender da divulgação que fará do nome de políticos envolvidos na Operação Lava Jato? E se forem da alta cúpula do PT, o risco aumenta? Afinal, Lula há poucos dias despachou seus jagunços para atacarem um grupo contrário ao PT que promovia um panelaço em frente à sede da Associação Brasileira de Imprensa, como represália. Não seria incumbência do ministro da Justiça, que o alertou sobre os supostos riscos contra sua integridade física, zelar pela segurança do procurador-geral da República de forma discreta e silenciosa, em vez de adverti-lo sobre eventuais perigos em tom de ameaça velada? Só faltou deixar um peixe embrulhado em jornal na porta da residência de Janot, num claro recado à moda da máfia siciliana.

PETER CAZALE

pcazale@uol.com.br

São Paulo

BLOCO NA RUA

Pelo em ovo

O trio maravilha Lula, Stédile e Boulos (MTST) está pronto para entrar em ação contra manifestações. Há 12 anos o PT, via Lula, se prepara para tais eventualidades. Noutro país eles seriam enquadrados na lei de alguma forma, sob o governo do PT são financiados! Guilherme Boulos já avisou que o governo pode criar condições para uma revolta popular por água. Em São Paulo? E no Nordeste, onde está a transposição do Rio São Francisco? Nele me consta que a única coisa a escorrer foram os rios de dinheiro. Vá procurar pelo em ovo noutro lugar. Em entrevista ao Estadão, ele já declarou seu objetivo: a tomada do poder a qualquer preço!

CANDIDA M. A. MENEZES BARROS

candy.barr@uol.com.br

São Paulo

OS SEM-DIREITOS

Loucuras da modernidade

Minha família tem uma casa que foi invadida recentemente. Levei a polícia lá logo após a invasão e ouvi dos policiais: "Não podemos fazer nada". Pasmem! Fui à delegacia fazer boletim de ocorrência e o que escutei? "Não podemos fazer nada pela lei, acredito que o senhor precisará fazer uma reintegração de posse". Fui à Sabesp solicitar o corte de água do imóvel. "Tem alguém no local?". Respondi que sim, fora invadido. "Então não podemos fazer nada, a não ser com ordem judicial". O invasor tem mais direitos que o proprietário, total inversão da ordem. Se eu fosse ou agisse como os invasores, chegasse ao local e, com rigor, retirasse essas pessoas - repito, com rigor, não com violência -, com certeza estaria preso. Chamo a atenção de todos, pois nosso prefeito, o sr. Fernando Haddad, tem grande apreço pelo sr. Boulos e seu movimento social, ou seja, concorda com esse tipo de comportamento e atitudes e desaprova que a propriedade seja preservada. Pense bem, se você tentar viver dentro da lei, você não tem direitos, mas se agir fora da lei, ela te protege! Reflita, peço apenas isso.

M. F.

São Paulo

XEPA

'Cerebrum non habet'

Muito feliz a comparação do sr. José Nêumanne (Fim de feira, 25/2, A2) das falas da senhora que governa (?) o País com declaração de Romário referindo-se às manifestações de Pelé. Essa senhora, se se calar, é candidata certa e tranquila vencedora do Prêmio Nobel de Literatura. Isso me leva a lembrar a fábula de Esopo A Raposa e a Máscara de Teatro. A raposa, encontrando uma máscara de teatro, avidamente se aproximou e, decepcionada com seu conteúdo, falou: "Muito bonita, mas não tem cérebro" (cerebrum non habet).

HENRIQUE GÂNDARA

clineurohenrique@uol.com.br

Ribeirão Preto

Gostaria de fazer um reparo ao precioso artigo de José Nêumanne quando diz que ela "só não erra quando cala". Pois ela continua errando até quando se cala.

ÉDEN A. SANTOS

edensantos@uol.com.br

São Paulo