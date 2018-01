Engavetador da republiqueta

Comenta-se que Rodrigo Janot, procurador-geral da República, está montando um acordão comandado pelo Palácio do Planalto, envolvendo o Ministério da Justiça, o Tribunal de Contas da União, a Controladoria-Geral da União e a Advocacia-Geral da União, com o beneplácito da Ordem dos Advogados do Brasil. Janot não ofereceria denúncia, pediria apenas abertura de inquéritos. Não reconheceria crimes e jogaria no lixo todo o trabalho de uma força-tarefa de 15 procuradores do Ministério Público Federal, de dezenas de agentes da Polícia Federal e do juiz Sérgio Moro. Seria algo inacreditável, escabroso, altamente estranho, comprometedor e vergonhoso, pois as denúncias e provas se acumulam na frente de todos há quase um ano, com duas CPIs abafadas e uma terceira caminhando para o mesmo fim. A pergunta é: Janot será um Antônio Fernando ou mais uma marionete do Planalto e do Legislativo podre e corrompido do País, sob a batuta do Lulla? Janot parece apavorado com as ameaças e intimidações do ministro da Justiça. Se o procurador fizer o acordão, será o engavetador-geral desta republiqueta de araque, comandada pelo Partido Trambiqueiro. Isso é imoral e vai emporcalhar e desmoralizar a confiança que o povo deposita no Ministério Público Federal. País rico é país sem safadeza.

CARLOS ALBERTO R. S. DE QUEIROZ

soares.queiroz@terra.com.br

São Paulo

Instituições em frangalhos

Políticos, sabemos, não são santos. Fazem parte do jogo as encenações, traições, mudanças ideológicas, fisiologismo, conversas ao pé do ouvido, etc. A diferença são as instituições. Quando um político é apanhado em flagrante ilegalidade num país de Primeiro Mundo, cessam os conchavos. O político é julgado e, se for considerado culpado, condenado e pronto. Não há reuniões secretas entre representantes dos três Poderes com o Ministério Público para livrar a barra do acusado. Nem tentativas de distorcer a verdade jogando a culpa em terceiros inocentes, colocar tudo e todos num balaio de gatos para ver se assim se salvam, ou efervescer o ambiente político, jogando parte da população que o apoia, mesmo sabendo dos ilícitos, contra quem diverge e, por isso mesmo, quer sua condenação. Isso, infelizmente, é o que acontece na República Bolivarianista do Brasil há 12 anos, desde que o lulopetismo alcançou o poder pela via democrática e se esqueceu disso. Lula e seus seguidores tomaram gosto pela coisa, aparelharam o Estado, locupletaram-se à custa do erário, mandaram dinheiro sujo para fora do País, demoliram nossa economia e nossas principais empresas, minaram o pouco de moral e ética que ainda havia no Legislativo e no Judiciário, ainda por cima levando de roldão muitos empreendedores da iniciativa privada. Para completar, denegriram o nome do Brasil no exterior, tanto na área econômica quanto na política externa. Agora parece que, com medo do que lhes pode acontecer fora do poder, estão dispostos a usar qualquer recurso, lícito ou ilícito, para não deixá-lo. Até mesmo pegar em armas, como insinuou Lula ao conclamar o nefasto João Pedro Stédile a levar seu exército de sem-terra para as ruas. Somente um ato de coragem partindo de nós, classe média, que paga as contas, poderá acordar o restante da população e levar o Legislativo e o Judiciário a tomar mais cuidado em suas decisões, não fazendo tábula rasa de nossa Constituição e das leis, como vem ocorrendo.

PERCY DE M. CASTANHO JUNIOR

percy@clubedoscompositores.com.br

Santos

O exército de Stédile

Sobre a ameaça do sr. Luiz Inácio de envolver o tal exército de Stédile na campanha de "levantar a cabeça" de Dilma, é bom levá-la a sério, porque o ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Elías Jaua Milano, responsável pelo treinamento de milícias paramilitares com o auxílio de cubanos, tem estado em estreito contato com seus camaradas petistas. Sabendo-se que a luta de classes é parte integrante dos ideais trotskistas dos fundadores do PT, temos de tomar muito cuidado com as provocações, que podem jogar o País numa nova espiral de baderna generalizada. O melhor que poderia acontecer com Lula seria algum jurista de peso pedir à Justiça a quebra do sigilo bancário do seu sócio Paulo Okamotto, já que os dois têm envolvimento desde os tempos do Sindicato dos Metalúrgicos. Só esse boato seria suficiente para acalmá-lo.

NESTOR R. PEREIRA FILHO

rodrigues-nestor@ig.com.br

São Paulo

O partido

No ano de 1980 um grupo de amigos que detestavam trabalhar se reuniu como de costume num bar para tomar umas e outras e falar de política. Após algumas caipirinhas e muitas cervejas, tiveram a brilhante ideia de representar a classe trabalhadora contra a terrível exploração capitalista. Foi assim que um grupo de pessoas que não trabalhavam fundou o Partido dos Trabalhadores para ficarem ricas sem ter de trabalhar. Durante todos estes 35 anos, o Partido dos Trabalhadores que não teve um único trabalhador sobreviveu graças ao suor dos que vivem trabalhando. O chefão, que também nunca trabalhou, foi eleito presidente por duas vezes e ficou famoso por distribuir bolsas e outras vantagens a milhões de pessoas que não gostavam de trabalhar. Esse chefe, muito avesso ao trabalho, vive dizendo ser eternamente perseguido por alguém, pela "zelite" ou por "eles" que não aceitam um governo do Partido dos Trabalhadores que sabidamente não tem nenhuma experiência em trabalhar. Ele diz ainda que anda perdendo a paciência e está disposto a declarar guerra com o objetivo de garantir o poder do Partido dos Trabalhadores convocando o exército de trabalhadores rurais que vivem há décadas sem trabalhar.

WILSON SANCHES GOMES

sancheswil@hotmail.com

Curitiba

Derrocada

Diante da crescente queda de popularidade, e para mudar o foco, o PT já está atirando para todos os lados. É o início do fim.

MARCOS CATAP

marcoscatap@uol.com.br

São Paulo

GOVERNO DILMA

Cavalo de pau

O governo limita os gastos de ministérios a R$ 75 bilhões até abril, inclui o PAC nos cortes e revê desonerações de folha salarial. As medidas, ainda parciais e que devem ser aprofundadas, vêm na sequência de outras, como maior carência para receber abono salarial, idem para seguro-desemprego e pensão por morte, alteração no auxílio-doença e demais intervenções sobre "direitos adquiridos" dos trabalhadores, que passaram a ter pesadelos com vacas tossindo e indo para o brejo em meio a uma inflação acima do teto da meta. À vista desse cavalo de pau de quem até ontem desdenhava da austeridade e imputava aos adversários na eleição tais medidas, fica a indagação: quem são mesmo os odiosos "neoliberais"?

SILVIO NATAL

silvionatal49@gmail.com

São Paulo