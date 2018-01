Impeachment

Leio no Estadão de 10/3 que a presidente não vê razões para impeachment, o mesmo repetindo FHC. Num país sério Dilma já estaria fora há tempo e os surrupiadores da Petrobrás, presos (alguns estão; mas, e os outros?). A oposição é raquítica e incompetente, ou teria outra razão para sê-lo? Os políticos defendem interesses pessoais, não públicos. O panelaço veio de todas as classes, sobretudo da baixa, mesmo porque a "zelite" não dá 1% da população. Veio de pessoas simples o descontentamento geral, mesmo de quem votou na PeTralhada. Em São Paulo piorou muito o trânsito com faixas para ônibus e bicicletas, não sobra espaço para outros veículos - basta tomar um táxi e perguntar que já se ouve um palavrão. A cidade tem muitas subidas e não há cultura para bicicleta, ficando 99% das faixas vazias. Nem o huno Átila, que salgava as terras por onde passava, fez tanto estrago como o petismo.

BENEDITO SILVÉRIO RIBEIRO

São Paulo

Dilmês

É interessante ver a presidente em exercício incorporar e pronunciar mais uma palavra em seu vocabulário: impeachment.

RICARDO C. T. MARTINS

São Paulo

Terceiro turno

Estimada presidente, em nenhuma hipótese se ofende uma mulher, como tem ocorrido com a senhora desde as manifestações de 2013. A senhora me desculpe, mas precisa assumir que ganhou a eleição para presidente! Quem continua em campanha é a senhora, a mentir sobre a situação econômica caótica do País - com perigo de rebaixamento na avaliação de risco de crédito pelas agências internacionais -, causada por sua administração temerária. É a senhora que continua a desqualificar a gestão passada, e lá se vão três governos do PT. É a senhora que está com sua avaliação pessoal e de seu governo no ponto mais baixo na História da República. Ainda bem que não haverá terceiro turno! Coincidência ou não, depois que a senhora se tornou ministra de Minas e Energia o mensalão foi descoberto e o financiamento das campanhas do PT e da base aliada passou a ser feito pelo petrolão! Presidente, comece a falar a verdade e a governar!

WALTER SANT'ANNA ZEBINDEN

Campinas

O EXÉRCITO DO STÉDILE

Continua em ação e impune

Caro sr. José Eduardo Cardozo, ministro da Justiça, como ficamos? O senhor não tomará providências contra os vândalos, ou vândalas, do MST? Eles podem continuar a atacar impunemente? Até quando? Fazem os estragos que querem e nada? O mais estarrecedor é que depois vão lanchar em Brasília para participarem de ato presidencial. Pode?! O Brasil vive a maior desordem civil, o PT reverteu todos os valores de civilidade, involuímos. Ontem a Dilma levou a maior vaia em São Paulo. Como procederá o seu advogado ministro, sr. Cardozo? Aguardem...

FERNANDO PASTORE JUNIOR

São Paulo

Bolivarismo

Alguém ou alguma instituição precisa pôr um ponto final nesses agitadores da ordem social e política. Agora me vem esse sr. Stédile fazer um discurso inflamado na Venezuela contra o Brasil! Ora, tenha paciência. E ainda menciona os nomes da "presidenta" e do "presidento" na festinha do ditador venezuelano. É de estarrecer!

URSULA METZ

Itapecerica da Serra

AOS AMIGOS, TUDO

Bom só para os outros

Com carências em qualquer setor da vida brasileira - tais como ética, moral, saúde, educação, infraestrutura, o dólar americano indo às alturas, além de uma inflação que ameaça escapar do controle -, vejo o BNDES liberando US$ 150 milhões para reforma e ampliação de aeroporto em Havana, Cuba, para que aviões norte-americanos e seus turistas lá aterrissem. Que negócio bom esse, não? (Menos para nós, brasileiros.)

JOSÉ PIACSEK NETO

Avanhandava

Empréstimo a Cuba

Socorro! Alguém poderia fazer-me entender por que razão um país tão carente como o meu, especialmente nas áreas de saúde e educação, faz um empréstimo de US$ 150 milhões para reforma do aeroporto de Havana? Quem é o desgraçado que aprova esse trambique? E mais: com que interesse?

JOSÉ HORÁCIO DE A. CANCHERINI

Itu

Nova galinha?

No momento que o Brasil passa por séria crise financeira e a inflação volta com toda a força, parece-nos estranho que o BNDES libere US$ 150 milhões para a Odebrecht promover a reforma e ampliação de terminal do aeroporto de Havana. Ao que parece, a Odebrecht está se tornando, como a Petrobrás, a galinha dos ovos de ouro dos corruptos, uma vez que é mais fácil desviar verbas de uma empresa privada e ainda mais em obras de Cuba. Dilma, Lula e outros certamente estão fazendo seu pé-de-meia em Cuba, haja vista o grande interesse em "ajudar" esse país. O paraíso fiscal, para eles, não seria a Suíça, com certeza. Por sua vez, com toda a certeza o Brasil jamais recuperará o dinheiro "emprestado" a Cuba, assim como não vai receber o dinheiro "emprestado" a Eike Batista. Cabe, certamente, uma investigação profunda a respeito de tais empréstimos e seu destino.

CLAUDIO MAZETTO

Salto

Vergonha

Empresas envolvidas em falcatruas fechavam as portas e abriam outras com outros nomes. Hoje ganham projetos como o aeroporto de Cuba.

REGINA MORETTI FERRARI

Santana de Parnaíba

Mais Médicos'

Os dados do Tribunal de Contas da União confirmam o que já era sabido: o programa Mais Médicos, de forte cunho ideológico e que liga o atual governo à ditadura cubana dos irmãos Castro, foi feito às pressas às vésperas das eleições e tem caráter eleitoreiro (As falhas do Mais Médicos, 9/3, A3). Infelizmente, a presidente está brincando com a saúde do povo brasileiro: cada vez há menos leitos, menos recursos e mais cursos de medicina de qualidade duvidosa. O resultado dessa sinistra equação certamente não será positivo.

YUSSIF ALI MERE JR., presidente da Federação e do Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo

São Paulo