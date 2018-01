Mais um pacote

Como em todas as manifestações, o governo apresenta os remédios de quem está falando de outra coisa. Já falou em referendo, plebiscito, etc. Desta vez é o pacote anticorrupção. Para esse problema não há necessidade de pacote com nova legislação. Para resolver basta o PT largar o governo. A corrupção é deles, os fatos são dentro do governo deles e do partido deles. Para que nova legislação anticorrupção?

JOSÉ CARLOS CASTALDO

Como diz o velho ditado, o pior cego é o que não quer ver. Em entrevista do sr. ministro da Justiça na segunda-feira - falando em nome da presidenta -, claras foram suas palavras: as razões da manifestação de 2015 estiveram fundamentalmente centralizadas na questão da corrupção, diferentemente da manifestação de 2013, quando o tema principal era a queixa sobre a qualidade dos serviços públicos. Será que é apenas isso que eles conseguem extrair dessas manifestações? Será que nossos serviços melhoraram tanto assim que o povo não tem mais razão para deles reclamar? Com uma leitura assim tão míope e cartesiana, não há como ter esperança enquanto esses cegos "governarem" nosso país.

FERNANDO DE SOUZA ROSSI

O tal pacote anticorrupção anunciado pelo governo equivale a uma campanha contra o consumo de carne promovida pela indústria frigorífica.

MARKUS A. ENTELMANN

Expertise

A proposta anticorrupção do governo petista tem a credencial de vasta experiência no assunto reconhecida internacionalmente.

VAGNER RICCIARDI

Engavetadora

Se o combate à corrupção é uma bandeira empunhada pela presidente Dillma, por que a Lei Anticorrupção dormiu placidamente em sua gaveta por um ano?

BEATRIZ CAMPOS

Primeiro Mundo

Com o novo pacote anticorrupção me sinto um cidadão da Dinamarca. Nunca mais políticos, empreiteiras e diretores de estatais farão falcatruas. Eu acredito no Brasil e em disco voador!

LUIZ RESS ERDEI

Açodamento vão

A pressa é inimiga da perfeição. Até hoje, mesmo depois de 12 anos o governo nada criou. Presidentes, deputados e senadores não pensaram uma única vez em quem lhes dá emprego. Agora, quando veem que um tsunami os atingirá, correm como doidos a criar pacotes pra enfiar na garganta do povo. Lembrem-se, esse povo é trabalhador, aposentado, industrial, produtor rural, gari, estudante, mãe, pai, filho, etc., que precisam de leis que os protejam. Esse açodamento não é para o povo, mas para eles se manterem no poder. Mas nada mais nos calará. Aliás, enquanto o ministro Cardozo diz que o direito do povo se manifestar é legitimo, seu amo e senhor não concorda com isso quando convoca seu jagunço Stédile a criar uma luta armada. Contra quem?

WILSON MATIOTTA

Promessa de Rui Falcão

Ante a promessa do presidente do PT de que os condenados por corrupção serão desligados do partido, creio que ele pode começar já. Com Dirceu, Genoino, Delúbio e demais petistas condenados por corrupção no mensalão. Ou é mais uma mentira do PT?

JOSÉ RUBENS MACEDO SOARES

Alvorada

Será que a manifestação de domingo significa o despertar do povo brasileiro de seu berço esplêndido? Conseguirá ferir a "corruptocracia" implantada pelo PT nestes 12 anos?

JORGE MIYAZAKI

O nome da crise

Não adiantou Dilma dar sua entrevista na segunda-feira em horário comercial para evitar o panelaço. Foi só ela aparecer no Jornal Nacional e batidas, apitos, cornetas e vaias soaram por todo o Brasil. Certamente não era esse o tipo de democracia direta que o PT desejava. O governo está perdido, nocauteado. Os cientistas políticos até tentam ajudá-lo a encontrar uma saída, aconselhando-o ao diálogo franco e humilde com a sociedade, ao reconhecimento dos erros, etc. Mas o fato é que esse governo não é afeito ao diálogo, não é do ramo. Além disso, Dilma e seus ridículos ministros repetem sempre a mesma ladainha porque, na verdade, nada têm a dizer à sociedade, pois eles são a crise, eles são o problema, e o PT é hoje o símbolo maior da corrupção neste país. A sociedade brasileira sabe disso, e não é de hoje. Vem engolindo mentiras, suportando ofensas à inteligência e à dignidade nacionais há muito tempo. Agora basta! Não dá mais pra suportar, explode coração! Agora é a sociedade que não quer dialogar com esse governo, porque sabe que ele não tem nenhuma resposta verdadeira, nenhuma medida ou solução real a oferecer. Porque sabe que aqueles que tiveram a incompetência de produzir a crise não terão a competência de solucioná-la. O que fazer, então? Ninguém sabe, mas vamos descobrir. Chegamos a uma encruzilhada do nosso destino. Precisamos urgentemente do surgimento de líderes autênticos, capazes de arrancar desta sociedade - tão humilhada e traída pelos que tudo têm feito para destruir a identidade nacional - a disposição para o enorme e longo sacrifício que será necessário para debelar a profunda crise política, moral, social e econômica em que estamos mergulhados. Esse governo não mais nos representa e não será ele que terá o poder de mobilizar a alma nacional para esse sacrifício. Ninguém mais confia nele, nem dentro nem fora do País, e quanto mais tempo ele permanecer, maior será a crise.

JORGE MANUEL DE OLIVEIRA

BRASIL HOJE

Oráculo

Não Verás País Nenhum é o título de um maravilhoso livro escrito por Ignácio de Loyola Brandão no início dos anos 1980, que narra uma absurda crise de água (na época parecia impossível), agravada por um bando de carecas que atormentava os cidadãos (será mera coincidência?).

WALDYR SANCHEZ

